«Ночной бухгалтер». Охотник на бухгалтера. Подвижки в списании долгов по взносам

Как продвинутые бухгалтеры стали искать работу, какие новости по налоговой амнистии и почему проверок физлиц становится все больше?

Кто охотится за бухгалтерскими головами?

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Три хорошие новости

1. ФНС объявила о подготовке приказа, в котором пропишут, как именно будут списывать долги по взносам в рамках налоговой амнистии, инициированной Президентом.

2. Налоговые каникулы для самозанятых продлили на год.

3. С 2018 года представлять документы на льготы по имущественным налогам необязательно.

Налоговики активнее берутся за физлиц

Цель налоговиков — найти бенефициара и через него получить недоимку. Эксперт рассказал, что выездные проверки «физиков» проходят все чаще.

Как проводят налоговые проверки физлиц?

Ваша охотящаяся за новостями редакция