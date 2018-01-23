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Статьи для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Охотник на бухгалтера. Подвижки в списании долгов по взносам

Как продвинутые бухгалтеры стали искать работу, какие новости по налоговой амнистии и почему проверок физлиц становится все больше?

Кто охотится за бухгалтерскими головами?

Мы завели специальный канал в Telegram «Охотник на бухгалтера», чтобы вам было проще найти хорошее место.

Подключайтесь к нашему каналу вот тут https://t.me/buhhunter или наберите @buhhunter в поиске мессенджера.

Меньше, чем за сутки, на наш канал buhhunter подписалось сотня человек, опубликовано с десяток вакансий.

Там не только размещают вакансии и предлагают свои кандидатуры, но и обсуждают условия работы.

Три хорошие новости

1. ФНС объявила о подготовке приказа, в котором пропишут, как именно будут списывать долги по взносам в рамках налоговой амнистии, инициированной Президентом.

2. Налоговые каникулы для самозанятых продлили на год.

3. С 2018 года представлять документы на льготы по имущественным налогам необязательно.

Налоговики активнее берутся за физлиц

Цель налоговиков — найти бенефициара и через него получить недоимку. Эксперт рассказал, что выездные проверки «физиков» проходят все чаще.

Как проводят налоговые проверки физлиц?

Ваша охотящаяся за новостями редакция

Стань экспертом
Марина Снеговская
Марина Снеговская

главный редактор «Клерка»

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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