«Ночной бухгалтер». Охотник на бухгалтера. Подвижки в списании долгов по взносам

Как продвинутые бухгалтеры стали искать работу, какие новости по налоговой амнистии и почему проверок физлиц становится все больше?
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Три хорошие новости1. ФНС объявила о подготовке приказа, в котором пропишут, как именно будут списывать долги по взносам в рамках налоговой амнистии, инициированной Президентом.
2. Налоговые каникулы для самозанятых продлили на год.
3. С 2018 года представлять документы на льготы по имущественным налогам необязательно.
Налоговики активнее берутся за физлицЦель налоговиков — найти бенефициара и через него получить недоимку. Эксперт рассказал, что выездные проверки «физиков» проходят все чаще.
Как проводят налоговые проверки физлиц?
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