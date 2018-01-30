Пониженные взносы для IT-компаний: 14% или 20%?

Компании, разрабатывающие компьютерные программы, имеют право на применение пониженных тарифов страховых взносов.

Тариф может быть 20% или 14%. Какой из них можно применять — расскажем.

14%

Организация осуществляет деятельность по коду ОКВЭД 62.01.

Исходя из положений подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1.1 пункта 2 статьи 427 НК для ИТ-организаций на период до 2023 года включительно, предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов в размере 14% (на ОПС — 8%, на ОМС — 4%, на обязательное соцстрахование — 2%).



Вновь созданные организации, осуществляющие деятельность в области информационных технологий, применяют пониженные тарифы страховых взносов при выполнении ими следующих условий:

— получение организацией документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном Правительством РФ;



— доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных по итогам отчетного (расчетного) периода составляет не менее 90% в сумме всех доходов организации за указанный период;

— среднесписочная численность работников за отчетный (расчетный) период составляет не менее 7 человек.



Для организаций, не являющихся вновь созданными, действуют такие условия:

— получение документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном Правительством РФ;



— доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, передачи исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных по итогам 9 месяцев года, предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов по пониженным тарифам, составляет не менее 90% в сумме всех доходов организации за указанный период;

— средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, за 9 месяцев года, предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов по пониженным тарифам, составляет не менее 7 человек.



В случае, если по итогам расчетного (отчетного) периода организация не выполняет хотя бы одно из вышеперечисленных условий, такая организация лишается права применять пониженные тарифы страховых взносов с начала расчетного периода, в котором допущено несоответствие установленным условиям.

20%

Если ИТ-организация находится на УСН, то она также может применять пониженные тарифы по пп.5 п.1 ст.427 НК.



Исходя из положений подпункта 5 пункта 1, подпункта 3 пункта 2 и пункта 6 статьи 427 НК для плательщиков страховых взносов, применяющих УСН, основным видом экономической деятельности которых является, в частности, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, на период до 2018 года (включительно) установлен совокупный пониженный тариф страховых взносов в размере 20% при одновременном соблюдении условий о предельной сумме доходов за налоговый период (не более 79 млн рублей) и доле доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по основному виду экономической деятельности в общем объеме доходов (не менее 70%).

Согласно пункту 6 статьи 427 НК соответствующий вид экономической деятельности признается основным видом экономической деятельности при условии, что доля доходов от реализации продукции и (или) оказанных услуг по данному виду деятельности составляет не менее 70% в общем объеме доходов.

Следует отметить, что вышеназванные плательщики применяют пониженный тариф страховых взносов при выполнении ими одновременно условий, установленных подпунктом 5 пункта 1, подпунктом 3 пункта 2 и пунктом 6 статьи 427 НК.

Такими условиями являются:



1) соблюдение критерия о применении УСН;

2) доля доходов плательщика от реализации продукции и (или) оказанных услуг по основному виду деятельности составляет не менее 70% в общем объеме доходов;



3) доходы плательщика за налоговый период не превышают 79 млн рублей.

В случае если по итогам расчетного (отчетного) периода организация не выполняет хотя бы одно условие, такая организация лишается права применять пониженные тарифы страховых взносов с начала расчетного периода, в котором допущено несоответствие установленным условиям.

14% или 20%

Какой тариф применять, если ИТ-организация по доходам, численности и прочим условиям соответствует нормам, установленным для применения тарифов сразу по двум основаниям — подпункту 3 и подпункту 5 пункта 1 статьи 427 НК?



Ответ на этот вопрос, в частности, дал Минфин в письме № 03-15-06/78019 от 24.11.2017.

В случае одновременного соблюдения организацией всех условий, установленных пунктом 5 статьи 427 НК для применения пониженного тарифа в размере 14% и пунктом 6 статьи 427 НК для применения пониженного тарифа в размере 20%, такая организация вправе самостоятельно осуществить выбор тарифа для исчисления и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.