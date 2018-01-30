Заявление на льготу по имущественным налогам для физлиц: образец заполнения

В некоторых случаях гражданам, имеющим право на льготы по имущественным налогам, необходимо заполнить заявление о предоставлении таких льгот.

Это необходимо сделать, например, если получена инвалидность, дающая право на льготу, или имеется несколько объектов налогообложения, а льгота дается только по одному из них. А индивидуальным предпринимателям может понадобиться такое заявление при наличии грузовой машины и уплаты в систему «Платон».

Скачайте образец заявления на льготу по имущественным налогам.

Предлагаем вам образец заполнения заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц по форме КНД-1150063.

Бланк и порядок заполнения заявления можно найти тут.

Вы не обязаны прилагать документы, подтверждающие право на льготу, если в заявлении указаны реквизиты таких документов. Налоговики сами направят запрос туда, где эти документы были выданы.

Если льгота по транспортному налогу заявляется в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн и зарегистрированного в системе «Платон», то в поле 4.5.1 указывается не название документа, а «Запись в Реестре взимания платы». Поле 4.5.5. при этом не заполняется.

Образец заявления на льготу по имущественным налогам