Заявление на льготу по имущественным налогам для физлиц: образец заполнения

Что такое заявление на льготу и когда оно обязательно

Заявление о предоставлении налоговой льготы — это унифицированная форма, по которой налогоплательщик сообщает инспекции о своем праве не платить транспортный, земельный налог или налог на имущество полностью или частично.

Сами льготы никто не отменял. Пенсионеры, инвалиды, ветераны, многодетные и другие льготные категории освобождаются от налога по одному объекту каждого вида — например, за одну квартиру, один гараж и одну дачу. Льгота по налогу на имущество физлиц работает при условиях: объект не используется в предпринимательской деятельности, а его кадастровая стоимость не превышает 300 млн руб.

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С 2020 года действует беззаявительный порядок: налоговая сама получает сведения о статусе льготника из СФР и других ведомств и применяет льготу без напоминаний. Заявление требуется, только если:

льгота не применилась автоматически — сведения о праве на нее у инспекции отсутствуют;

у вас несколько объектов одного вида, а льгота положена только по одному, и вы хотите выбрать конкретный объект (например, за квартиру побольше);

вы получили инвалидность или вышли на пенсию, а налоговая об этом еще не знает;

ИП использует недвижимость в бизнесе и хочет льготу по «предпринимательскому» имуществу.

Для физлиц заявление заполняют по форме КНД 1150063, утвержденной приказом ФНС от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@. Одна форма закрывает сразу три налога: в ней есть листы и по транспортному, и по земельному, и по налогу на имущество физлиц. Заполняют титульный лист (обязательно) и листы по тем налогам, по которым заявляете льготу: одна льгота — две страницы заявления, две льготы — три.

Организации пользуются своими формами: заявление о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогу подают по форме КНД 1150064 (приказ ФНС от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@), а по налогу на имущество организаций — по форме из приказа ФНС от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@. Это важно помнить при работе с новыми кодами — о них ниже.