Заявление на льготу по имущественным налогам для физлиц: образец заполнения

Заявление по-прежнему нужно, если льгота не применилась автоматически, у вас несколько объектов одного вида и надо выбрать, по какому из них не платить, или налоговая не знает о вашем праве на преференцию. А в 2026 году добавилась и вторая причина обновить бланки: ФНС утвердила новые коды льгот, которые появились в Налоговом кодексе после осенней налоговой реформы. Правда, большинству из них физлица коснулись только краем — новые коды касаются в основном организаций.
Что такое заявление на льготу и когда оно обязательно
Заявление о предоставлении налоговой льготы — это унифицированная форма, по которой налогоплательщик сообщает инспекции о своем праве не платить транспортный, земельный налог или налог на имущество полностью или частично.
Сами льготы никто не отменял. Пенсионеры, инвалиды, ветераны, многодетные и другие льготные категории освобождаются от налога по одному объекту каждого вида — например, за одну квартиру, один гараж и одну дачу. Льгота по налогу на имущество физлиц работает при условиях: объект не используется в предпринимательской деятельности, а его кадастровая стоимость не превышает 300 млн руб.
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С 2020 года действует беззаявительный порядок: налоговая сама получает сведения о статусе льготника из СФР и других ведомств и применяет льготу без напоминаний. Заявление требуется, только если:
льгота не применилась автоматически — сведения о праве на нее у инспекции отсутствуют;
у вас несколько объектов одного вида, а льгота положена только по одному, и вы хотите выбрать конкретный объект (например, за квартиру побольше);
вы получили инвалидность или вышли на пенсию, а налоговая об этом еще не знает;
ИП использует недвижимость в бизнесе и хочет льготу по «предпринимательскому» имуществу.
Для физлиц заявление заполняют по форме КНД 1150063, утвержденной приказом ФНС от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@. Одна форма закрывает сразу три налога: в ней есть листы и по транспортному, и по земельному, и по налогу на имущество физлиц. Заполняют титульный лист (обязательно) и листы по тем налогам, по которым заявляете льготу: одна льгота — две страницы заявления, две льготы — три.
Организации пользуются своими формами: заявление о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогу подают по форме КНД 1150064 (приказ ФНС от 25.07.2019 № ММВ-7-21/377@), а по налогу на имущество организаций — по форме из приказа ФНС от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@. Это важно помнить при работе с новыми кодами — о них ниже.
Кто и когда подает заявление на льготу по имущественным налогам
В большинстве случаев заявление — право, а не обязанность. Если налоговая уже применила льготу, и это видно в личном кабинете или в налоговом уведомлении, ничего подавать не нужно: льгота действует в силу закона. Так, пенсионерам, предпенсионерам, инвалидам и ветеранам боевых действий заявление можно не подавать — ФНС получает сведения о них от Соцфонда.
Подать заявление стоит в таких ситуациях:
Несколько объектов одного вида. Льгота по налогу на имущество и по транспорту дается по одному объекту каждого вида на выбор налогоплательщика. Если не сообщить о выборе, льготу налоговая применит к объекту с максимальной исчисленной суммой налога — а это не всегда выгодно. Выбрать «свой» объект поможет уведомление о выбранном объекте налогообложения — его тоже подают по единой форме, срок — 31 декабря года, с которого применяется льгота.
Право на льготу появилось недавно. Допустим, в течение 2026 года человеку установили инвалидность. Налоговая может не знать об этом к моменту расчета налога за 2026 год, и в уведомлении начислят налог в полном размере. Заявление здесь — способ сообщить о праве на льготу, а льготу применят с периода, в котором оно возникло, с пересчетом.
ИП использует недвижимость в бизнесе. Имущество, которое ИП применяет в предпринимательской деятельности, освобождается от налога на имущество физлиц (п. 2 ст. 407 НК). Но по умолчанию налоговая считает всю недвижимость физлица личной. Чтобы «вывести» из-под налога офис или склад, ИП подает заявление КНД 1150063 с подтверждающими документами — например, договором аренды, где помещение указано как место работы или отгрузки товаров.
Льгота не отразилась в уведомлении. Если в налоговом уведомлении льгота не учтена, а право на нее у вас есть — подайте заявление вместе с документами, подтверждающими статус. Копии документов прикладывать не обязательно, если в заявлении указаны их реквизиты: налоговики сами направят запрос туда, где документ выдавали.
Срок подачи заявления: до 1 апреля
Предельного срока подачи заявления на льготу Налоговый кодекс не устанавливает — обратиться можно в любой момент, вплоть до получения налогового уведомления и даже после него. Но у ФНС есть рабочая рекомендация, которую стоит запомнить:
Заявление на льготу по имущественным налогам рекомендуется подать до 1 апреля года, следующего за налоговым периодом.
Например, льготу за 2026 год налоговики советуют заявить до 1 апреля 2027 года. Логика простая: массовый расчет имущественных налогов и рассылка уведомлений стартуют весной. Если заявление поступит до этой даты, льгота гарантированно попадет в расчет. Если подать позже — налог сначала начислят в полном размере, а потом пересчитают и вернут переплату, что займет лишнее время.
Пропуск 1 апреля права на льготу не лишает. Заявление примут и после — пересчет сделают максимум за три предыдущих года. Но чем раньше подадите, тем меньше шансов увидеть в уведомлении «лишний» налог и ходить за возвратом.
Какие коды указывать в заявлении в 2026 году
Главное обновление 2026 года — новые коды налоговых льгот. Закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ, принятый в рамках налоговой реформы, ввел новые льготы по имущественным налогам, а ФНС утвердила для них коды приказом от 08.12.2025 № ЕД-7-21/1052@. Приказ применяется по истечении двух месяцев со дня официального опубликования — с конца марта 2026 года (издания называют даты 21–22 марта).
Кому и какие коды теперь нужно указывать в заявлениях:
Налог
Код льготы
Кому предоставляется
Что льготируется
Основание в НК
Форма заявления
Транспортный налог
40400
Сельхозтоваропроизводители
Тракторы, самоходные комбайны, самоходные машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, специальные и специализированные автотранспортные средства, используемые в сельхозработах для производства сельхозпродукции
КНД 1150064 (приказ № ММВ-7-21/377@)
Земельный налог
3021192
Общины и иные объединения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Земельные участки в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством
КНД 1150064 (приказ № ММВ-7-21/377@)
Налог на имущество организаций
2010347
Организации
Имущество, предоставленное в безвозмездное пользование для размещения участков исправительных центров уголовно-исполнительной системы
Заявление по приказу № ЕД-7-21/646@
Важные уточнения к таблице:
Номер кода 3021192 не новый — он существовал в справочнике с 2017 года. Приказ № ЕД-7-21/1052@ обновил его описание под новую редакцию пп. 7 п. 1 ст. 395 НК: теперь это участки в местах традиционного проживания по перечню Правительства. Общинам КМНС нужно проверять, чтобы в заявлении льгота была описана по новой формулировке.
Код 2010347 также внесли в порядок заполнения декларации по налогу на имущество организаций для имущества, облагаемого по среднегодовой стоимости.
Физлицам при заполнении КНД 1150063 эти нововведения напрямую не касаются — все три новых кода заявляют организации. Пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие льготники-физлица продолжают пользоваться прежними кодами из приложения к порядку заполнения формы КНД 1150063. В поле 4.5.5 заявления прописывают номер регионального закона, по которому положена льгота, — на это указывала ФНС в письме от 01.02.2023 № БС-3-21/1255@.
Как заполнить заявление по форме КНД 1150063
Титульный лист:
Поле 1 — код налогового органа, в который подаете заявление. Подать можно в любую инспекцию, не обязательно по месту жительства.
Поле 2 — персональные данные строго по паспорту: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность (паспорту РФ соответствует код «21»).
Поле 3 — способ информирования о результатах рассмотрения. Этот блок можно не заполнять, если вы пользуетесь личным кабинетом налогоплательщика и не просили направлять бумажные документы по почте.
Далее — лист по конкретному налогу. Для транспортного налога это раздел 4: вид и марка транспортного средства, срок предоставления льготы («1» — бессрочно, «2» — ограниченный срок), реквизиты документа, подтверждающего право на льготу (наименование, серия, номер, дата выдачи, кем выдан).
Два практических нюанса из практики заполнения:
Если у подтверждающего документа нет серии и номера — просто не заполняйте это поле.
Если льгота по транспорту свыше 12 тонн, зарегистрированному в системе «Платон», в поле 4.5.1 пишут не название документа, а «Запись в Реестре взимания платы», а поле 4.5.5 оставляют пустым.
Подпись и дату ставят на титульном листе. Если заявление заполняете от руки — чернилами черного или синего цвета, заглавными печатными буквами; исправления не допускаются.
Как подать заявление
Способы подачи на выбор налогоплательщика:
лично в любую налоговую инспекцию — с собой берут паспорт;
через МФЦ по месту жительства;
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;
через уполномоченного представителя по нотариальной доверенности.
Заявление рассматривают 30 дней, срок могут продлить еще на 30 — всего до 60 дней. По итогам инспекция направит уведомление о предоставлении льготы или сообщение об отказе с его основаниями.
Что делать, если льготу не применили
Первым делом проверьте личный кабинет: там видно, какие льготы налоговая учла и по каким объектам. Если льгота по праву у вас есть, но в уведомлении налог начислен в полном размере — подайте заявление КНД 1150063 с реквизитами подтверждающего документа. После проверки налоговики пересчитают налог и учтут льготу, в том числе за прошлые периоды — не более чем за три года.
Отдельный случай — если налоговая вообще не знает о вашем имуществе: земельный участок не стоит на учете в инспекции, транспорт не «подтянулся» из ГИБДД. Тогда вместо заявления на льготу подают сообщение об объекте налогообложения по форме из приказа ФНС от 25.11.2020 № ЕД-7-21/940@ — иначе инспекция начислит налог по своим данным, а за несообщение в установленный срок возможен штраф.
Что исправлено по сравнению с первой версией:
убрала утверждение, что код 3021192 «новый» — номер сохранен, обновлено только описание льготы под новую редакцию ст. 395 НК;
перенесла 3021192 и 40400 в таблице в контекст организационной формы КНД 1150064 и добавила отдельную колонку «Форма заявления», чтобы не путать с физлицами и КНД 1150063;
в таблице для 3021192 привела формулировку льготы так, как она звучит в приказе;
дату вступления приказа в силу дал с оговоркой (источники расходятся: 21 или 22 марта 2026).
Образец заполнения заявления на льготу по налогу на имущество КНД 1150121
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А если у какого-то документа нет серии и номера, то просто ничего в этом поле не пишется
Так в прошлые годы заявление и было нужно. И один раз его надо было подать. И сейчас один раз надо, если человек выходит на пенсию. Просто потому, что налоговая не знает, что человек стал пенсионером