Кому уже помог «Охотник на бухгалтера»: обзор свежих вакансий

Десятки вакансий и резюме, найденные новые места места и удобный поиск. Это мы о нашем новом канале в Telegram «Охотник на бухгалтера» или Буххантер, где помогают работодателю и соискателю-бухгалтеру найти друг друга.

Подключайтесь к клерковскому каналу вот тут https://t.me/buhhunter или наберите @buhhunter в поиске мессенджера.

С момента создания «Охотника на бухгалтера» прошла всего неделя, а участников уже почти 650, и количество прибывает с каждым часом.

Все больше толковых девочек. И мальчиков.

Кто ищет работу

Вот некоторые из соискателей:

M I, [29.01.18 12:10] #Новосибирск Ищу работу главным бухгалтером. Опыт работы 18 лет



S.vlasova@inbox.ru 02022003, [27.01.18 21:47]

Доброго времени суток! Возьму официально по договору на бухгалтерское обслуживание ООО и ИП. Возможна их регистрация и ведение бухучета. Консультации в подарок. По Краснодарскому краю и Крыму. Опыт работы более 27 лет. Затраты по оплате услуг входят в затраты предприятия. Налогообложение любое. Любой вид деятельности. Надеюсь на выгодное сотрудничество.



Вероника Петрова, [27.01.18 21:48]

Как 27 лет!?! С вами наверное точно не пропадешь!

Но есть и ленивые — это те, кто ленятся ленту прокрутить (потому что вакансий размещено уже несколько десятков):

Александра Колесниченко, [28.01.18 12:29] Ни одного "охотника", одни "жертвы"😂



Georg Goldberg, [28.01.18 14:18]

[В ответ на Александра Колесниченко]

Александра, прямо в яблочко😄 Не в бровь, а в глаз😁

Некоторые работодатели отвечают на резюме:

Фания, [29.01.18 11:51] #Казань,ищу работу удаленно,или на не полный день.в/о,о/р 10 лет . Хасан Алеев, [26.01.18 15:42] [В ответ на Фания] Ищу главбуха в небольшую компанию. Тел. 9172292205 Хасан.

Кто предлагает работу

Количество вакансий все растет.

Первые шесть вакансий мы вам показали в предыдущем обзоре публикаций участников группы.

Часть из последних представляем вашему вниманию сейчас:

Margo Марина, [28.01.18 10:31]

#Рыбинск Профессиональный бухгалтер. Возьму на удаленку ведение бухгалтерского учета с одним вашим бухгалтером на первичке. В одну зарплату главбуха получаете профессиональную работу всей бухгалтерии. Опыт работы бухгалтером 30 лет, Главным - 20 без штрафов и переплат. 6 лет работала на предприятии с 2500 человек численностью. Все виды хозяйственной деятельности, в том числе производство, строительство, торговля. Экспорт. Расчёт стоимости услуг по желанию заказчика от кол-ва документов до фиксированной договорной стоимости. Есть опыт формирования и передачи отчетности по Москве по кассовым (банковским) оборотам за 2 года за 2 дня. Можно по трудовому договору, можно по хозяйственному через ООО или ИП, минуя уплату страховых взносов (минимум 30,2 % от зарплаты главбуха). Можно с субсидиарный ответственностью (ответственность за налоговые риски беру на себя). Заказ на почту marina.rozina@mail.ru

Aigul Ergeshova, [29.01.18 16:12]

#Москва. Требуется зам.глав.буха в компанию «Простые Решения», аутсорсинг бухгалтерии.

https://m.hh.ru/vacancy/23890694

Елена Позднякова, [29.01.18 15:53]

#Москва. Бизнес-авиация. Нужен зам.главного бухгалтера со знанием английского. Сложный участок, международные сделки. Welcome! https://hh.ru/vacancy/24278411

Татьяна, [29.01.18 14:38]

Добрый день, в ресторан на Кропоткинской нужен бухгалтер, с опытом работы в общепите обязательно, знание 1С8.3, кипер 7. Обязанности: расчёты с поставщиками, сч 60,62, Касса счёт 50, банк счёт 51, выручка счёт 90, формирование отчетов, прочее. Строго РФ, РБ, возраст до 40 лет, зп 50 5/2 с 10 до 19.

Аннс, [29.01.18 10:49]

Наша вакансия на суперджоб #Люберцы #Раменское #осно #усно работа с #бюджет ным финансированием (генподряд, субподряд) https://www.superjob.ru/vakansii/operator-1s-30681729.html

Елена Позднякова, [26.01.18 19:35]

#Москва срочно нужен главбух в небольшую сеть магазинов Ведьмино счастье. Зп 100 на испытательный. Бухгалтера подбираете под себя. Интересное тестирование. Если заинтересовало, шлите запрос теста на elena@finver.ru. Описание: https://hh.ru/vacancy/24276074

Надежда Егорова, [26.01.18 17:16]

#СанктПетербург #осно Требуется главный бухгалтер на производство и оптовую торговлю. Полный рабочий день (удаленку не рассматриваем😔). ВО, релевантный опыт обязательны.

Анучина Марина, [26.01.18 17:04]

#Севастополь Требуется бухгалтер на полный рабочий день в бухгалтерскую компанию, желательно опыт работы в ЖКХ, возможно обучение, стажировка. Знание российского законодательства обязательно, 1С. первичных учетных документов, зарплата. График работы пятидневка с 9.00 до 18.00, заработная плата по результатам собеседования.

Екатерина, [25.01.18 13:17]

#Красноярск. Ищу бухгалтера-кадровика. Требование: знание кадрового дело производства. Идеальное знание 1С8.3. Опыт работы от 3лет. Штат 30 человек. Ввиду небольшого объема работ, Дополниьельно выполнять некоторые участки работы отдела бухгалтерии. Место работы: Карамзина. ,20. Рассматриваем жителей правого берега. Уровень зарплаты 25-30 000 рублей.

Zaudi Muskhanov, [24.01.18 19:51]

Нужен преподаватель для ведения курсов бухучёта в г.Гудермес.

Александра Степанова, [24.01.18 19:36]

Строительной компании Заказчик-застройщик моих друзей нужен главный бухгалтер на полный рабочий день, 5/2. Офис находится м. Калужская (Москва). Требование, чтобы вы уже работали в строительном бизнесе главным бухгалтером не менее 3-х лет, знали и сдавали отчетность Застройщика.

Мария, [24.01.18 19:10]

#москва и Московская область Срочно ищем бухгалтера (усн 15% и ип на патенте) территориально офис в Балашихе.

Vera Solodovnikova, [24.01.18 08:44]

Здравствуйте! Ищу бухгалтера в аутсорсинговую компанию. Ведение нескольких юр лиц. Обязанности: учёт, отчётность, поддержка клиента. Качества: оперативность, вежливость, коммуникативность. Условия: 5/7, с 9 до 18, зп+kpi. Москва, ЦАО.

Остальные вакансии смотрите в нашем канале. Присоединяйтесь!

Как искать в группе

Коллеги, при подаче объявлений, не забывайте ставить теги. Например #Москва #Пермь #Красноярск. Тогда ваши объявления можно будет найти сквозь века.

ОСНОВНЫЕ ТЕГИ

#Москва #Питер #СанктПетербург

#Астрахань, #Белгород, #Благовещенск, #Владимир #Владивосток, #Гудермес, #Екатеринбург, #Ижевск, #Казань, #Калининград, #Краснодар, #Красноярск, #Курск, #Люберцы,#Михайловск, #Мытищи, #Новосибирск, #НижнийНовгород, #Орел, #Оренбург, #Пермь, #Рязань #Раменское, #Ростов, #Рыбинск #Ставрополь, #Сочи, #Севастополь, #Саратов, #Томск #Хабаровск #Челябинск, #Ярославль

ДРУГИЕ ТЕГИ ДЛЯ ПОИСКА

#бюджет #усно #осно #енвд #некоммерческие