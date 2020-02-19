НДФЛ с отпускных и больничных: сроки, образец платежки, 6-НДФЛ

Если компания выдала сотрудникам в течение месяца больничные или отпускные, то в последний день месяца необходимо перечислить НДФЛ, удержанный с этих выплат в бюджет.

Следовательно, перечислить в бюджет налог с указанных сумм, выданных работникам в январе этого года необходимо 31.01.2018. Действия по уплате, образец платежки на перечисление налога в бюджет, а также особенности отражения данных выплат в 6-НДФЛ представлены в нашей статье.

Срок уплаты НДФЛ с отпускных и больничных

Налоговые агенты должны перечислять НДФЛ не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода. Таково требование п. 6 ст. 226 НК РФ. Однако при выплате отпускных и пособий дата уплаты налога иная. Компании в этом случае обязаны перечислить в бюджет НДФЛ не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты. Таким образом, если организация оплачивает отпуск или больничный работника в январе текущего года, то перечислить НДФЛ в бюджет нужно не позднее 31.01.2018. А если работодатель доплачивает сотрудникам до оклада по отпускам и больничным? В какие сроки нужно заплатить НДФЛ с таких доплат? Датой фактического получения дохода в виде доплаты до оклада в данной ситуации является дата выплаты указанного дохода. Дело в том, что доплата до оклада при оплате отпуска и больничного листа не является ни пособием, ни оплатой отпуска – это отдельный вид дохода. Датой фактического получения дохода в виде пособий по временной нетрудоспособности и оплаты отпуска, в том числе в виде доплаты до оклада по пособиям и отпускным, считается день выплаты дохода (письмо ФНС РФ от 01.08.2016 № БС-4-11/13984@). При этом согласно нормам НК РФ и разъяснениям налогового органа сроки перечисления НДФЛ по доходу в виде доплаты и доходу в виде оплаты отпуска и пособия по временной нетрудоспособности различны. По доходам в виде оплаты отпуска и пособия – это последнее число месяца, в котором производилась выплата, а по доходу в виде доплаты до оклада – день, следующий за днем выплаты дохода сотруднику (пп. 4, 6 ст. 226 НК РФ). Следовательно, бухгалтер будет оформлять отдельные платежки на перечисление НДФЛ с сумм отпускных и больничных и на уплату налога с доплат к этим выплатам.

Порядок заполнения платежного поручения на перечисление НДФЛ с отпускных и больничных

При перечислении налога на доходы в бюджет следует руководствоваться положениями Приказа Минфина РФ от 12.11.2013 № 107н. Данным документом предусмотрено, что в реквизите «107» платежки указывается конкретная дата уплаты налога (сбора) для каждого срока в случае, если законодательством установлено более одного срока уплаты налогового платежа. ФНС РФ в письме от 01.09.2016 № БС-3-11/4028@ разъяснила, как заполнить платежку при перечислении НДФЛ с отпускных и больничных. Если же компания перечисляет налог с указанных выплат, то можно оформить одну платежку. В реквизите «107» следует указать «МС.», так как периодичность уплаты налога — месяц (например, если выплата произведена в январе – «МС.01.2018»). При этом ФНС РФ отметила, что если налоговый агент производит выплаты с разными сроками уплаты НДФЛ, то на перечисление НДФЛ нужно оформлять разные платежки.

Таким образом, при перечислении НДФЛ с зарплаты, отпускных и больничных оформляются отдельные платежки, так как сроки уплаты налога с данных выплат разные.

Образец заполнения платежного поручения на уплату НДФЛ с больничных и отпускных выплат

6-НДФЛ: как отразить отпускные и больничные