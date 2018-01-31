«Ночной бухгалтер». Новая 2-НДФЛ и проблемы ИП со снятием наличности в Сбербанке

Налоговики изменили 2-НДФЛ. Минфин верит, что бухгалтеров никто не заменит. Предпринимателей продолжают подозревать в отмывании доходов. Главное за день на «Клерке».
Когда сдавать 2-НДФЛ уже по новой форме
В ночи (да-да, мы не спим никогда) ФНС опубликовала приказ с изменениями в форму справки 2-НДФЛ.
Справка не считается налоговой декларацией или расчетом, поэтому приказ вступает в силу уже через 10 дней. Будьте внимательны.
Сегодня у «НБ» спонсор, который поможет защититься при проверках. И не только налоговых.
Полная информация по государственному контролю бизнеса в России в 2018 г.
Дата проведения семинара: 1-2 марта 2018 г.
Участие: очное и онлайн. Место: Московская ТПП.
Почему стоит пойти:
— расскажут о разных формах проверок бизнеса (ФНС, ФТС, ФАС, ГИТ, полиция);
— будут представители контролирующих органов;
— советы по прохождению проверок дадут практики;
— можно будет обсудить с коллегами насущные вопросы ведения бизнеса.
Минфин уверен, что бухгалтеров никем не заменить
Директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина Леонид Шнейдман считает, что:
«Даже составление бухгалтерских проводок вряд ли полностью исчезнет из должностной инструкции бухгалтера. В жизни всегда будут иметь место нестандартные, необычные операции, отражение которых в бухгалтерском учете требует творческого подхода».
Почему Минфин считает, что бухгалтеры всегда будут востребованы?
Разговоров про замену вас на роботов наверху больше не ведут, но помните:
Для тех, кто хочет быть круче, чем роботы, разместили статью о хакерских ловушках на бухгалтеров. Узнайте, как защитить свой счет и данные в учетной программе.
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Очередная страшилка про ИП
Рассказали историю, как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл.
Что только не пытался сделать предприниматель, чтобы снять деньги. Но Сбер все время подозревал неладное.
В итоге даже суд не помог.
Ваша в старой, отличной форме редакция