«Ночной бухгалтер». Новая 2-НДФЛ и проблемы ИП со снятием наличности в Сбербанке

Налоговики изменили 2-НДФЛ. Минфин верит, что бухгалтеров никто не заменит. Предпринимателей продолжают подозревать в отмывании доходов. Главное за день на «Клерке».

Когда сдавать 2-НДФЛ уже по новой форме

В ночи (да-да, мы не спим никогда) ФНС опубликовала приказ с изменениями в форму справки 2-НДФЛ.

Что изменилось?

Справка не считается налоговой декларацией или расчетом, поэтому приказ вступает в силу уже через 10 дней. Будьте внимательны.

Сегодня у «НБ» спонсор, который поможет защититься при проверках. И не только налоговых.

Полная информация по государственному контролю бизнеса в России в 2018 г. Дата проведения семинара: 1-2 марта 2018 г. Участие: очное и онлайн. Место: Московская ТПП. Почему стоит пойти: — расскажут о разных формах проверок бизнеса (ФНС, ФТС, ФАС, ГИТ, полиция); — будут представители контролирующих органов; — советы по прохождению проверок дадут практики; — можно будет обсудить с коллегами насущные вопросы ведения бизнеса. Узнать подробнее.

Минфин уверен, что бухгалтеров никем не заменить

Директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина Леонид Шнейдман считает, что:

«Даже составление бухгалтерских проводок вряд ли полностью исчезнет из должностной инструкции бухгалтера. В жизни всегда будут иметь место нестандартные, необычные операции, отражение которых в бухгалтерском учете требует творческого подхода».

Почему Минфин считает, что бухгалтеры всегда будут востребованы?

Разговоров про замену вас на роботов наверху больше не ведут, но помните:

Для тех, кто хочет быть круче, чем роботы, разместили статью о хакерских ловушках на бухгалтеров. Узнайте, как защитить свой счет и данные в учетной программе.

Если надоело по крупицам собирать информацию по онлайн-кассам, подписывайтесь на новый блог. Там будем размещать все по работе с кассами, операторами фискальных данных, передаче данных с ККТ в ФНС.

Очередная страшилка про ИП

Рассказали историю, как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл.

Что только не пытался сделать предприниматель, чтобы снять деньги. Но Сбер все время подозревал неладное.

В итоге даже суд не помог.

Ваша в старой, отличной форме редакция