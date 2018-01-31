Страшная история: как ИП судился со Сбербанком из-за отказа в выдаче наличных и проиграл

Коллегия по гражданским спорам Верховного суда рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя, которому Сбербанк не выдал наличные средства со счёта, заподозрив его в отмывании средств.

В конце 2015 года ИП перевел со счета в АО «Сити Инвест Банк» 56 млн руб. на счёт в Сбербанке. В качестве назначения платежа было указано: «Средства на личное потребление. НДС не облагается». Уже на следующий день после поступления он решил снять наличные, но получил отказ. Сбербанку подобная транзакция показалась сомнительной, пишет портал «Право.ru».

У предпринимателя запросили документы, подтверждающие экономический смысл операции и происхождение денег. В ответ он представил договор о поставке программного обеспечения 2013 года, заключенный с ООО, акт приемки-передачи продукта от 2014 года, акт приемки передачи продукта от 2015 года. В Сбербанке изучили документы, но подозрения остались: ни информации о контрагенте, ни подтверждения платежей, ни возможности определить реальную стоимость контракта у банка не было, и ИП снова не дали снять наличные.

Деньги рекомендовали отправить обратно на счёт в АО «Сити Инвест Банк». Тогда на следующий день предприниматель попытался снять меньшую сумму — 1 млн руб. Но выдачу наличных опять не согласовали — с аналогичными выводами и рекомендацией. Сообщения об отказах в операциях банк направил в Управление Росфинмониторинга, и предпринимателя внесли в банковский стоп-лист как лицо, использующее банк для совершения сомнительных операций, — в данном случае для обналичивания денег.

Тогда ИП решил пойти другим путем: через «Сбербанк Онлайн» он открыл пять депозитов, на которые перечислил деньги. По окончании срока действия депозиты он закрыл, а деньги с процентами перечислил обратно на свой счёт. Спустя некоторое время он открыл еще два депозита, на которые положил почти 57 млн руб. Когда месяц спустя заявитель захотел снять деньги с процентами, начисленными по окончании срока вклада, он получил отказ: сотрудники банка «в устной форме заявили о невозможности выдать вклад». Деньги остались в Сбербанке, а срок вклада был продлен.

Попытка обращения в суд ни к чему не привлела — и первая инстанция, и апелляция ему отказали (дела № 2-2865/2016 ~ М-3181/2016 и № 33-893/2017 (33-27139/2016)). Нарушений в том, что банк продлял договоры и не выдавал наличные, суды не увидели. Оснований отдать деньги без проверки не было, поскольку ИП на тот момент был уже в стоп-листе, а с заявлением о расторжении договора банковского обслуживания он в банк не обращался. При этом в банке обратили внимание, что предприниматель по-прежнему мог распоряжаться деньгами, но только при безналичном переводе. Именно таким образом он в итоге и вернул средства на свой счет в другом банке.

Но клиент пожаловался в Верховный суд, пытаясь доказать — договор с ним расторгнут не был, а были открыты депозиты, а, значит, банк фактически одобрял операции истца. Он также настаивал, что пытался закрыть счета, но получил отказ, в то время как для закрытия счёта достаточно уже одного только заявления. Банк же заявил, что Клиенту закрыли только операции с наличными, но он вполне мог по безналичному расчету перевести их в другой банк, то есть удержания денежных средств не было.

«Нормы права не содержат обязанности выдать деньги в той форме, в которой клиент запросил. Деньги банк может выдать как наличными, так и по безналичному расчёту», — приводит слова представителя банка «Право.ru». Коллегия поддержала Сбербанк, не удовлетворив жалобу клиента (дело № 78-КГ17-90).

Деньги ИП перечислил обратно в АО «Сити Инвест Банк», а вот смог ли он их получить там, неизвестно.