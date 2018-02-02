Новая порция классных вакансий для бухгалтеров

ИП в 2014-2015г. применял ОСН. С 2016г на УСН доходы. В январе 2018г. налоговики вернули переплач...
Аноним, Вы писали:Обед? выходные? может, ещё и спать по ночам? это точно про какую-то другую спец...
Статья ни о чём. Зачем было присылать рассылку по такому бестолковому поводу?
Скачут замуж и обратно, фамилии меняют - а бух разбирайся с ними. Неправильно это."По квитанции к...
Анализ убедительный, а орфография подводит! Правильно будет "бухгалтеры"
Аноним, Вы писали:Наша благодарность не имеет границ. Теперь можно ни в чем себе не отказывать&nb...
Отправила в ПФР отчет СЗВМ-стаж еще 16 января 2018г. сегодня 02.02.18, до сих пор нет движения, и...
Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:Есть много других программ, Ага, и приходя на новую раб...
Над.К, Вы писали:большинство пенсионеров имеют левый доход Это где такое "большинство", рас...
Над.К, Вы писали:Есть много других программ, Ага, и приходя на новую работу главный бухгал...
Над.К, Вы писали:"Доходы ИП " нужно писать, по факту так и есть. И не забывать налоги платить сор...
Горели б они в аду со своим формотворчеством...
Получается, если почтой отправляем на 1-го человека, каждый раз нужно флешку вкладывать? Не...
Есть много других программ, Ага, и приходя на новую работу главный бухгалтер должен сносит...
Аноним, Вы писали:А может ли ОФД давать такие сервисы, как например, проверка контрагента на вшив...
natalisa51, Вы писали: Вот по мне лучше заплатить эти 13%, но получить гарантию, что их неза...
Вот интересно, а если мужика поставили на счётчик или требуют выкуп, но получается лучше пусть пр...
Да ! Не смешили-бы людей и не позорились Наверное думают что у нас в стране одн...
Аноним, Вы писали:Обед? выходные? может, ещё и спать по ночам? это точно про какую-то другую спец...
А может ли ОФД давать такие сервисы, как например, проверка контрагента на вшивость?
А мне больше нравится их преувеличенный позитив про пополнение...
бух2007, Вы писали: "система" запомнила адреса сотрудников и брала их не из загружаемого отчета (...
Налоговая забросала требованиями о пояснениях по РСВ. В отчетах все верно. Как идиоты, сидим пише...
Чиновники обсочинялись по отчетам! и СЗВ -М, и СЗВ Стаж. РСВ сдаем в налоговую, она отправляет в ...
Дайте мне справку, что мне нужна справка...
Действительно в интервью изложено то, что уже перетирается целый год и в бухгалтерских СМИ, и на ...
Россия явл. правопреемницей СССР и Российской империи. Твой пафос ты можешь оставить для Нарнии, ...
Волна пошла в интернете. Про этот беспредел начали писать федеральные издания.
Знаю случай из практики: сумму по НДФЛ к возмещению из бюджета (по оплате за лечение-обучен...
Получается, если почтой отправляем на 1-го человека, каждый раз нужно флешку вкладывать?ну в смыс...
Что вы все прилипли к 1С? Есть много других программ, намного дешевле, меньше всяких нахлабучек (...
На самом деле, из него были профинансированы потери путинских приятелей-олигархов, простой ...
Финляндия средняя зарплата 3000 евро .всем безработным пособия 560 евро в месяц это 36000 руб. эт...
Нет слов, что хотят, то и творят. Одним словом -твари.
Половина 2017 года у работающих совместно с нами ИП были аналогичные ситуации. Понаигрались мы с ...