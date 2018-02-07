Нужно ли хранить копии трудовых книжек уволенных сотрудников?

Как известно, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа работника. Документом, подтверждающим страховой стаж, является трудовая книжка.

Есть случаи, когда представители ФСС при проверке правильности начисления пособий отказывали работодателям в зачете расходов на социальное страхование по причине неподтверждения продолжительности страхового стажа, в частности по уволенным работникам. Правомерны ли такие претензии проверяющих и нужно ли хранить копии трудовых книжек уволенных работников – узнаете из статьи.

Перечень документов, которые должен представить страхователь для принятия территориальным органом ФСС решения о выделении средств на выплату страхового обеспечения, утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 04.12.2009 № 951н. Среди них:

письменное заявление страхователя;

справка-расчет [1] ;

; копии подтверждающих обоснованность и правильность расходов по обязательному социальному страхованию документов (для пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам – листок нетрудоспособности, заполненный в установленном порядке, с расчетом пособия).

Среди документов, которые обязан представить страхователь в орган ФСС, трудовая книжка (ее копия) не поименована.

В то же время в соответствии с [2] основным документом, подтверждающим периоды работы по трудовому договору, периоды государственной гражданской или муниципальной службы, периоды исполнения полномочий членом (депутатом) Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ, периоды замещения других государственных должностей РФ, государственных должностей субъектов РФ, а также муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе, является трудовая книжка установленного образца.

Мнение проверяющих Непредставление страхователем на проверку трудовых книжек в подтверждение стажа работы является основанием для непринятия расходов на соцстрахование.

Таким образом, бухгалтеры предприятий при расчете суммы выплаты по больничному для определения продолжительности страхового стажа работников чаще всего пользуются сведениями из трудовой книжки. Неудивительно, что и представители ФСС при документарной выездной проверке просят предоставить им этот документ (его копию). А если у организации отсутствует трудовая книжка уволившегося сотрудника, не принимают к зачету расходы на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и привлекают плательщиков страховых взносов к ответственности.

Стоит отметить, что при обращении в суд организации, как правило, выигрывают дело – см., например, постановления АС ВСО от 05.07.2017 по делу № А19-20943/2016 (Определением ВС РФ от 08.11.2017 № 302‑КГ17-16190 оставлено без изменения), АС СЗО от 21.04.2016 по делу № А66-3360/2015 (Определением ВС РФ от 01.08.2016 № 307‑КГ16-8836 оставлено без изменения).

Мнение суда Представление трудовых книжек уволенных на момент проверки работников для подтверждения их стажа законодательством не предусмотрено. Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей[3], пришли к выводу, что законодательством не установлена обязанность работодателя изготавливать и хранить копии трудовых книжек уволенных работников. На этом основании отказ в принятии расходов на социальное страхование только по причине отсутствия у страхователя трудовых книжек уволенных на момент проверки работников суды признали незаконным.

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В законодательстве не обозначена обязанность работодателя изготавливать и хранить копии трудовых книжек уволенных работников. В то же время считаем, что бухгалтерам и кадровикам полезно помнить о претензиях ФСС: возможно, все же стоит во избежание споров сохранять копии трудовых книжек увольняющихся сотрудников.