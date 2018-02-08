Налоговые итоги января: что приготовили налоговики, депутаты и судьи

Обзор итогов начала года подготовил для нас юрист Максим Юзвак.

Законопроекты

Традиционно январь не отличается насыщенностью налоговых событий. Казалось, что парламентарии еще не вошли в рабочий ритм, поскольку до самого последнего момента отсутствовали законодательные инициативы, связанные с налоговым регулированием. Однако под конец месяца поступили сразу три законопроекта, затрагивающие интересы налогоплательщиков, –

Законодательные изменения вносятся в Закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании», Налоговый и Уголовный кодексы. Поправки направлены на проведение второго этапа амнистии капиталов и сводятся к следующему:

Амнистия будет проводиться в период с 1 марта 2018 по 28 февраля 2019.

Сохраняется объем гарантий (освобождение от административной, налоговой, уголовной ответственности и др.), который предоставлялся участникам амнистии на первом этапе;

Продлевается до 1 марта 2019 возможность безналоговой ликвидации КИК.

Перечисленные законопроекты с высокой долей вероятности будут одобрены Государственной Думой. Однако с учетом незначительных результатов, полученных на первом этапе амнистии, депутатам следует задуматься о пересмотре объема гарантий и механизма их предоставления.

Правительство РФ опубликовало законодательные планы на 2018 г. (распоряжение от 23.12.2017 № 2925-р). Из документа следует, что будут подготовлены законопроекты в отношении отдельных аспектов госпошлины (освобождение от пошлины при нотариальном заверении доверенностей лицами, имеющими право на бесплатную юридическую помощь; сокращение госпошлины при отказе от получения бумажных документов в процессе оказания государственных услуг).

Также планируется установление нулевой ставки по НДС в отношении операций по ввозу гражданских воздушных судов и запчастей к ним.

В целом можно увидеть, что в ближайшее время не планируется каких-либо существенных изменений в налоговой сфере. Скорее всего, это связано с предвыборным периодом, в течение которого не будут приниматься решения, способные негативно отразиться на рейтинге основного кандидата в Президенты РФ.

Разъяснения

ФНС России подготовило долгожданные разъяснения по новому порядку обложения НДС операций с ломом черных и цветных металлов и шкурами ( письмо от 16.01.2018 № СД-4-3/480@ ). Также налоговики опубликовали Обзор правоприменительной практики по налогам за 4 квартал 2017, в который вошли акты Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ.

Наконец, Минфин России составил перечень международных договоров об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и другими государствами, действующих на 01.01.2018.

Сайт ФНС России

На сайте налоговой службы появился сервис по подтверждению налогового резидентства РФ. Сервис позволяет дистанционно получить подтверждение налогового резидентства, а также проверить достоверность документа, подтверждающего резидентство.

ФНС России предлагает налогоплательщикам пройти анкетирование в целях выявления проблем в налоговом администрировании.

Судьи

Конституционный Суд РФ рассмотрел конституционность практики взыскания с физических лиц налоговой задолженности организаций (постановление от 08.12.2017 № 39-П). Несмотря на ожидаемый вывод о соответствии такого рода практики основному закону, суд сформулирован ряд ограничений, которые предоставляют физическим лицам дополнительные аргументы по защите своих прав.

Также налогоплательщикам важно учесть разъяснения ФНС России по вопросу применения Постановления № 39-П – письмо от 09.01.2018 № СА-4-18/45@.

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