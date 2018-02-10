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«Клерк» найдет вам работу – не пропустите свою вакансию

На «Клерке» появилась хорошая традиция: мы ежедневно публикуем для вас вакансии, которые приходят в наш бесплатный проект для компаний, ищущих бухгалтеров.

Канал молодой, но стремительно развивающийся - работодатели каждый день вывешивают новые предложения.

Сегодня от Бух.Джоб  – не пропустите свою вакансию: :

Предыдущие предложения – здесь.

Следить за новыми вакансиями можно в Telegram на канале «Вакансии для бухгалтеров».

Для того чтобы разместить объявление о поиске бухгалтера, заполните форму:

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Юлия Курносова
Юлия Курносова

Главный бухгалтер "Клерк.Ру"

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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