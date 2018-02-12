Как «Клерк» делает бухгалтеров счастливыми

Мы хотим, чтобы каждый бухгалтер был счастлив, и поэтому на «Клерке» публикуем для вас вакансии, которые приходят в наш бесплатный проект для компаний, ищущих бухгалтеров.

Счастливый бухгалтер - это залог успеха предприятия, работодатели это хорошо понимают и каждый день приходят с новыми предложениями.

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