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Как «Клерк» делает бухгалтеров счастливыми

Мы хотим, чтобы каждый бухгалтер был счастлив, и поэтому на «Клерке» публикуем для вас вакансии, которые приходят в наш бесплатный проект для компаний, ищущих бухгалтеров.

Счастливый бухгалтер - это залог успеха предприятия, работодатели это хорошо понимают и каждый день приходят с новыми предложениями.

Сегодня от Бух.Джоб –  выбирите свою вакансию :

Другие предложения – здесь.

Следить за новыми вакансиями можно в Telegram на канале «Вакансии для бухгалтеров».

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Юлия Курносова
Юлия Курносова

Главный бухгалтер "Клерк.Ру"

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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