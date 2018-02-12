Как «Клерк» делает бухгалтеров счастливыми

Стат отчет нужно было сдать до 10 февраля. 10 февраля- суббота, отчет отправили 12 февраля в поне...
предприниматель-совок считает все деньги , поступившие ему в кассу своими личными доходами ...
Мы не в Москве, никакие сравнения не выдерживают. Поверьте, в Москве, в Твери, в Калу...
Оно их уже отдало. В виде бесплатного жилья. Э, нет. За это самое "бесплатное" жилье наши...
вы пятый комментарий ещё разок почитайте, после вопросительного знака прочитала...что дает вам в...
а вы знаете номер и читали материалы именно этого дела? saigak, вы пятый комментарий ещё ра...
Просто мне есть с чем сравнивать Мы не в Москве, никакие сравнения не выдерживают.
а я меньше всего виновата в этой круговой поруке. Вот отсюда и начинается круговая порука: ...
Добрый день! Я хочу приобрести участок построить на нем дом и продать с выгодой для себя. Как мне...
одновременно удерживать вдвойне из кармана виновника!
а потом на основании ведомственной награды - ветерана труда, и льготы вот они. Да запросто!...
Давно заметил, что предприниматель-совок считает все деньги , поступившие ему в кассу своими личн...
Сплошная реклама... Раньше опу рвала вот ради всего того о чем тут пишут. А потом забила. А нафиг...
Тоже долго пользовался 1С 2.0. Потом купил 6, проф. (которая делалась еще для Windows 95) и...
ну.. ну... сдала декларацию 25.01.18. (по новому формату от 17.01.18) ... отказ ФНС ... служба те...
Законы работают там, где их заставляют работать Законы для того, чтобы их исполнять, ...
ак сначала пусть государство отдаст часть денег, которое оно собирало в советские времена.  ...
Давно заметил, что предприниматель-совок считает все деньги , поступившие ему в кассу своими личн...
"А вы при необходимости создать таблицу и расписать какие-то данные каким
инструментом пользуете...
Дошла до областного суда, Почему только до областного? Выше нет судов? И почему только оди...
А за чей, собственно, счет надо приводить в порядок своё жильё? Когда мы наконец избавимся от сов...
Ну поймала? И чего? Даже не оштрафуют налоговую. Как был беспредел в налоговой так и будет. Да, э...
MissCherie, "как все" - это какой номер схемы?)
Почему не организовали ТСЖ? Что помешало? Путин с Обамкой? Глава администрации (я пис...
Ещё одну кормушку создали
А что тут писать и думать? Посчитайте, у скольких пенсионеров УКРАЛИ ПЕНСИИ, ЧТО БЫ ВЫПЛАЧИВАТЬ&n...
перечислять эти деньги в упр. компанию Почему не организовали ТСЖ? Что помешало? Путин с Об...
Не указывать в чеке наименование и количество товара все ИП на упрощенке вправе до 1 февраля 2021...
Пенсию надо увеличить в три-пять раз и нечего нас кормить подачками .Позорище.Дерибаски иАбрамови...
Аноним, Вы писали:А за чей, собственно, счет надо приводить в порядок своё жильё? Когда мы наконе...
И то и другое.Если что-то разовое - на черновике нарисую.Если знаю, что потом опять потребуется, ...
чего-то и не вспомнит никто, что ндфл до 2001 был 12% и как раз этот 1% страховки к нему и прибав...
Коммерческий акционерный банк "Кузбассоцбанк" (открытое акционерное общество) КАБ "КУЗБАССОЦБАНК"
А за чей, собственно, счет надо приводить в порядок своё жильё? Когда мы наконец избавимся от сов...
Подскажите, пжст, если в исх. отчете СЗВ-СТАЖ не верно был указан параметр для исчисления стажа з...