Учимся правильно работать с НДС в 1С. Исправленный счет-фактура

Начинаем серию уроков по работе с НДС в 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0).

Сегодня рассмотрим тему: «Исправленный счет-фактура».

Большая часть материала будет рассчитана на начинающих бухгалтеров, но и опытные найдут кое-что для себя.

Напоминаю, что это урок, поэтому вы можете смело повторять мои действия у себя в базе (лучше копии или учебной).

Итак, приступим.

Немного теории

В отличие от корректировочного счета-фактуры, исправленный счет-фактура используется для исправления ошибок, допущенных при заполнении первичного счета-фактуры.

Исправления вносятся только в тех случаях, когда обнаружены именно ошибки заполнения, например:

опечатки,

неверные реквизиты,

перепутаны налоговые ставки.

Исправленный счет-фактура составляется продавцом в 2 экземплярах, один из которых остаётся у него, а второй передаётся покупателю.

Номер и дата исправленного счета-фактуры полностью совпадают с первичным документом, но в нём дополнительно указывается номер и дата исправления.

Нумерация исправлений ведётся в пределах первичного счета-фактуры от 1 и до бесконечности.

Рассмотрим возможные ситуации на примерах.

Исправление на стороне продавца

01.01.2016 мы (ООО "НДС") отгрузили ООО "Покупатель" 2 кондиционера по цене 15 000 рублей каждый (включая НДС).

При этом мы выставили покупателю первичный счет-фактуру №1 от 01.01.2016, в котором допустили опечатку, указав вместо двух 3 кондиционера.

Выставляем первичный счет-фактуру

Заходим в раздел "Продажи" пункт "Реализация (акты, накладные)":

Создаём и заполняем новый документ "Реализация (товары)":

Проводим его, а затем выписываем счет-фактуру (кнопка внизу документа):

Ошибку обнаружили в том же налоговом периоде (у продавца)

Свою ошибку мы обнаружили 10 января, выставив покупателю исправленный счет-фактуру №1 (исправление 1) от 01.01.2016 (исправление 10.01.2016).

Выставляем исправленный счет-фактуру в том же налоговом периоде (у продавца)

Снова заходим в раздел "Продажи" пункт "Реализация (акты, накладные)":

Выделяем созданную ранее реализацию левой кнопкой мыши, а затем выбираем пункт "Создать на основании" (может быть скрыта в пункте "Ещё") и далее пункт "Корректировка реализации":

Заполняем корректировку реализации:

При этом обратите внимание на несколько моментов:

Вид операции "Исправление в первичных документах".

Исправление №1 от 10.01.2016.

Количество 2.

Проводим документ и выставляем исправленный счет-фактура (кнопка внизу документа):

Смотрим книгу продаж в том же налоговом периоде (у продавца)

Формируем книгу продаж за 1 квартал:

И видим, что первичный счет-фактура аннулирован (методом сторно):

Исправленный счет-фактура попал в книгу продаж:

При этом там же указаны номер и дата исправления:

Ошибку обнаружили в другом налоговом периоде (у продавца)

Свою ошибку мы обнаружили 01 апреля, выставив покупателю исправленный счет-фактуру №1 (исправление 1) от 01.01.2016 (исправление 01.04.2016).

Выставляем исправленный счет-фактуру по той же схеме (как и выше), только датой 01.04.2016:

В этом случае (выставление исправленного счета-фактуры в другом налоговом периоде) исправление вносится через дополнительный лист книги продаж 1 квартала.

Открываем книгу продаж за 1 квартал:

Нажимаем в ней "Показать настройки":

Отмечаем галку "Формировать дополнительные листы" за текущий период:

Формируем книгу продаж и вместо основного раздела указываем "Дополнительный лист за 1 квартал 2016 года":

Вот аннулирование первичного счета-фактуры:

А вот исправленный счет-фактура с указанием номера и даты исправления:

Исправление на стороне покупателя

01.01.2016 мы (ООО "НДС") получили от ООО "Поставщик" 2 кондиционера по цене 15 000 рублей каждый (включая НДС).

При этом мы получили первичный счет-фактуру №1 от 01.01.2016, в котором была допущена опечатка (указано 3 кондиционера вместо 2).

Заносим первичный счет-фактуру

Заходим в раздел "Покупки" пункт "Поступление (акты, накладные)":

Создаем и заполняем новый документ "Поступление (товары)":

Регистрируем первичный счет-фактуру внизу документа:

Ошибку обнаружили в том же налоговом периоде (у покупателя)

Свою ошибку продавец обнаружил 10 января, выставив нам (покупателю) исправленный счет-фактуру №1 (исправление 1) от 01.01.2016 (исправление 10.01.2016).

Заносим исправленный счет-фактуру в том же налоговом периоде (у покупателя)

Снова заходим в раздел "Покупки" пункт "Поступление (акты, накладные)":

Выделяем созданное ранее поступление левой кнопкой мыши, а затем выбираем пункт "Создать на основании" (может быть скрыта в пункте "Ещё") и далее пункт "Корректировка поступления":

Заполняем корректировку поступления следующим образом:

На закладке "Товары" указываем верное количество:

Проводим документ и регистрируем исправленный счет-фактуру:

Делаем запись в книгу покупок в том же налоговом периоде (у покупателя)

Заходим в раздел "Операции" пункт "Помощник по учету НДС":

Указываем период "1 квартал" а затем открываем формирование записей книги покупок:

Нажимаем кнопку "Заполнить документ":

Закладка "Приобретенные ценности" автоматически заполнятся нашим поступлением, с указание даты получения счет-фактуры 10.01.2016 (дата исправления):

Проводим документ, а затем формируем книгу покупок за 1 квартал:

Первичный счет-фактура аннулирован, новый (исправленный) счет-фактура внесен.

Ошибку обнаружили в другом налоговом периоде (у покупателя)

Свою ошибку продавец обнаружил 01 апреля, выставив нам (покупателю) исправленный счет-фактуру №1 (исправление 1) от 01.01.2016 (исправление 01.04.2016).

Заносим исправленный счет-фактуру по той же схеме (как и выше), только датой 01.04.2016:

В этом случае аннулирование первичного счета-фактуры производится через дополнительный лист книги покупок за 1 квартал:

А исправленный счет-фактура вносится в книгу покупок 2 квартала через записи в книгу покупок.

Для этого открываем "Помощник по учету НДС" за 2 квартал:

И открываем операцию "Формирование записей книги покупок":

В открывшейся форме нажимаем кнопку "Заполнить документ":

Закладка "Приобретенные ценности" автоматически заполнилась исправленным счетом-фактурой от 01.04.2016:

Проводим документ, а затем формируем книгу покупок за 2 квартал:

Исправленный счет-фактура занесен в книгу покупок 2 квартала.

Мы молодцы, на этом всё :-).