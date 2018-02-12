Учимся правильно работать с НДС в 1С. Исправленный счет-фактура

Начинаем серию уроков по работе с НДС в 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0).
Сегодня рассмотрим тему: «Исправленный счет-фактура».
Большая часть материала будет рассчитана на начинающих бухгалтеров, но и опытные найдут кое-что для себя.
Напоминаю, что это урок, поэтому вы можете смело повторять мои действия у себя в базе (лучше копии или учебной).
Итак, приступим.
Немного теорииВ отличие от корректировочного счета-фактуры, исправленный счет-фактура используется для исправления ошибок, допущенных при заполнении первичного счета-фактуры.
Исправления вносятся только в тех случаях, когда обнаружены именно ошибки заполнения, например:
- опечатки,
- неверные реквизиты,
- перепутаны налоговые ставки.
Номер и дата исправленного счета-фактуры полностью совпадают с первичным документом, но в нём дополнительно указывается номер и дата исправления.
Нумерация исправлений ведётся в пределах первичного счета-фактуры от 1 и до бесконечности.
Рассмотрим возможные ситуации на примерах.
Исправление на стороне продавца01.01.2016 мы (ООО "НДС") отгрузили ООО "Покупатель" 2 кондиционера по цене 15 000 рублей каждый (включая НДС).
При этом мы выставили покупателю первичный счет-фактуру №1 от 01.01.2016, в котором допустили опечатку, указав вместо двух 3 кондиционера.
Выставляем первичный счет-фактуруЗаходим в раздел "Продажи" пункт "Реализация (акты, накладные)":
Создаём и заполняем новый документ "Реализация (товары)":
Проводим его, а затем выписываем счет-фактуру (кнопка внизу документа):
Ошибку обнаружили в том же налоговом периоде (у продавца)Свою ошибку мы обнаружили 10 января, выставив покупателю исправленный счет-фактуру №1 (исправление 1) от 01.01.2016 (исправление 10.01.2016).
Выставляем исправленный счет-фактуру в том же налоговом периоде (у продавца)Снова заходим в раздел "Продажи" пункт "Реализация (акты, накладные)":
Выделяем созданную ранее реализацию левой кнопкой мыши, а затем выбираем пункт "Создать на основании" (может быть скрыта в пункте "Ещё") и далее пункт "Корректировка реализации":
Заполняем корректировку реализации:
При этом обратите внимание на несколько моментов:
- Вид операции "Исправление в первичных документах".
- Исправление №1 от 10.01.2016.
- Количество 2.
Смотрим книгу продаж в том же налоговом периоде (у продавца)Формируем книгу продаж за 1 квартал:
И видим, что первичный счет-фактура аннулирован (методом сторно):
Исправленный счет-фактура попал в книгу продаж:
При этом там же указаны номер и дата исправления:
Ошибку обнаружили в другом налоговом периоде (у продавца)Свою ошибку мы обнаружили 01 апреля, выставив покупателю исправленный счет-фактуру №1 (исправление 1) от 01.01.2016 (исправление 01.04.2016).
Выставляем исправленный счет-фактуру по той же схеме (как и выше), только датой 01.04.2016:
В этом случае (выставление исправленного счета-фактуры в другом налоговом периоде) исправление вносится через дополнительный лист книги продаж 1 квартала.
Открываем книгу продаж за 1 квартал:
Нажимаем в ней "Показать настройки":
Отмечаем галку "Формировать дополнительные листы" за текущий период:
Формируем книгу продаж и вместо основного раздела указываем "Дополнительный лист за 1 квартал 2016 года":
Вот аннулирование первичного счета-фактуры:
А вот исправленный счет-фактура с указанием номера и даты исправления:
Исправление на стороне покупателя01.01.2016 мы (ООО "НДС") получили от ООО "Поставщик" 2 кондиционера по цене 15 000 рублей каждый (включая НДС).
При этом мы получили первичный счет-фактуру №1 от 01.01.2016, в котором была допущена опечатка (указано 3 кондиционера вместо 2).
Заносим первичный счет-фактуруЗаходим в раздел "Покупки" пункт "Поступление (акты, накладные)":
Создаем и заполняем новый документ "Поступление (товары)":
Регистрируем первичный счет-фактуру внизу документа:
Ошибку обнаружили в том же налоговом периоде (у покупателя)Свою ошибку продавец обнаружил 10 января, выставив нам (покупателю) исправленный счет-фактуру №1 (исправление 1) от 01.01.2016 (исправление 10.01.2016).
Заносим исправленный счет-фактуру в том же налоговом периоде (у покупателя)Снова заходим в раздел "Покупки" пункт "Поступление (акты, накладные)":
Выделяем созданное ранее поступление левой кнопкой мыши, а затем выбираем пункт "Создать на основании" (может быть скрыта в пункте "Ещё") и далее пункт "Корректировка поступления":
Заполняем корректировку поступления следующим образом:
На закладке "Товары" указываем верное количество:
Проводим документ и регистрируем исправленный счет-фактуру:
Делаем запись в книгу покупок в том же налоговом периоде (у покупателя)Заходим в раздел "Операции" пункт "Помощник по учету НДС":
Указываем период "1 квартал" а затем открываем формирование записей книги покупок:
Нажимаем кнопку "Заполнить документ":
Закладка "Приобретенные ценности" автоматически заполнятся нашим поступлением, с указание даты получения счет-фактуры 10.01.2016 (дата исправления):
Проводим документ, а затем формируем книгу покупок за 1 квартал:
Первичный счет-фактура аннулирован, новый (исправленный) счет-фактура внесен.
Ошибку обнаружили в другом налоговом периоде (у покупателя)Свою ошибку продавец обнаружил 01 апреля, выставив нам (покупателю) исправленный счет-фактуру №1 (исправление 1) от 01.01.2016 (исправление 01.04.2016).
Заносим исправленный счет-фактуру по той же схеме (как и выше), только датой 01.04.2016:
В этом случае аннулирование первичного счета-фактуры производится через дополнительный лист книги покупок за 1 квартал:
А исправленный счет-фактура вносится в книгу покупок 2 квартала через записи в книгу покупок.
Для этого открываем "Помощник по учету НДС" за 2 квартал:
И открываем операцию "Формирование записей книги покупок":
В открывшейся форме нажимаем кнопку "Заполнить документ":
Закладка "Приобретенные ценности" автоматически заполнилась исправленным счетом-фактурой от 01.04.2016:
Проводим документ, а затем формируем книгу покупок за 2 квартал:
Исправленный счет-фактура занесен в книгу покупок 2 квартала.
Мы молодцы, на этом всё :-).