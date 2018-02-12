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Учимся правильно работать с НДС в 1С. Исправленный счет-фактура

Начинаем серию уроков по работе с НДС в 1С:Бухгалтерия 8.3 (редакция 3.0).

Сегодня рассмотрим тему: «Исправленный счет-фактура».

Большая часть материала будет рассчитана на начинающих бухгалтеров, но и опытные найдут кое-что для себя. 

Напоминаю, что это урок, поэтому вы можете смело повторять мои действия у себя в базе (лучше копии или учебной).

Итак, приступим.

Немного теории

В отличие от корректировочного счета-фактуры, исправленный счет-фактура используется для исправления ошибок, допущенных при заполнении первичного счета-фактуры.

Исправления вносятся только в тех случаях, когда обнаружены именно ошибки заполнения, например:

  • опечатки,
  • неверные реквизиты,
  • перепутаны налоговые ставки.
Исправленный счет-фактура составляется продавцом в 2 экземплярах, один из которых остаётся у него, а второй передаётся покупателю.

Номер и дата исправленного счета-фактуры полностью совпадают с первичным документом, но в нём дополнительно указывается номер и дата исправления.

Нумерация исправлений ведётся в пределах первичного счета-фактуры от 1 и до бесконечности.

Рассмотрим возможные ситуации на примерах.

Исправление на стороне продавца

01.01.2016 мы (ООО "НДС") отгрузили ООО "Покупатель" 2 кондиционера по цене 15 000 рублей каждый (включая НДС).

При этом мы выставили покупателю первичный счет-фактуру №1 от 01.01.2016, в котором допустили опечатку, указав вместо двух 3 кондиционера.

Выставляем первичный счет-фактуру

Заходим в раздел "Продажи" пункт "Реализация (акты, накладные)":

654654

Создаём и заполняем новый документ "Реализация (товары)":

654654

Проводим его, а затем выписываем счет-фактуру (кнопка внизу документа):

4564564

Ошибку обнаружили в том же налоговом периоде (у продавца)

Свою ошибку мы обнаружили 10 января, выставив покупателю исправленный счет-фактуру №1 (исправление 1) от 01.01.2016 (исправление 10.01.2016).

Выставляем исправленный счет-фактуру в том же налоговом периоде (у продавца)
Снова заходим в раздел "Продажи" пункт "Реализация (акты, накладные)":

654654

Выделяем созданную ранее реализацию левой кнопкой мыши, а затем выбираем пункт "Создать на основании" (может быть скрыта в пункте "Ещё") и далее пункт "Корректировка реализации":

564654

Заполняем корректировку реализации:

65465

При этом обратите внимание на несколько моментов:

  • Вид операции "Исправление в первичных документах".
  • Исправление №1 от 10.01.2016.
  • Количество 2.
Проводим документ и выставляем исправленный счет-фактура (кнопка внизу документа):

65465

Смотрим книгу продаж в том же налоговом периоде (у продавца)
Формируем книгу продаж за 1 квартал:

654654

И видим, что первичный счет-фактура аннулирован (методом сторно):

6546

Исправленный счет-фактура попал в книгу продаж:

654654

При этом там же указаны номер и дата исправления:

654654

Ошибку обнаружили в другом налоговом периоде (у продавца)

Свою ошибку мы обнаружили 01 апреля, выставив покупателю исправленный счет-фактуру №1 (исправление 1) от 01.01.2016 (исправление 01.04.2016).

Выставляем исправленный счет-фактуру по той же схеме (как и выше), только датой 01.04.2016:

654654

В этом случае (выставление исправленного счета-фактуры в другом налоговом периоде) исправление вносится через дополнительный лист книги продаж 1 квартала.

Открываем книгу продаж за 1 квартал:

654654

Нажимаем в ней "Показать настройки":

654645

Отмечаем галку "Формировать дополнительные листы" за текущий период:

654654

Формируем книгу продаж и вместо основного раздела указываем "Дополнительный лист за 1 квартал 2016 года":

654654

Вот аннулирование первичного счета-фактуры:

654654645

А вот исправленный счет-фактура с указанием номера и даты исправления:

5465465

Исправление на стороне покупателя

01.01.2016 мы (ООО "НДС") получили от ООО "Поставщик" 2 кондиционера по цене 15 000 рублей каждый (включая НДС).

При этом мы получили первичный счет-фактуру №1 от 01.01.2016, в котором была допущена опечатка (указано 3 кондиционера вместо 2).

Заносим первичный счет-фактуру

Заходим в раздел "Покупки" пункт "Поступление (акты, накладные)":

654654

Создаем и заполняем новый документ "Поступление (товары)":

54654564

Регистрируем первичный счет-фактуру внизу документа:

56445

Ошибку обнаружили в том же налоговом периоде (у покупателя)

Свою ошибку продавец обнаружил 10 января, выставив нам (покупателю) исправленный счет-фактуру №1 (исправление 1) от 01.01.2016 (исправление 10.01.2016).

Заносим исправленный счет-фактуру в том же налоговом периоде (у покупателя)
Снова заходим в раздел "Покупки" пункт "Поступление (акты, накладные)":

45345

Выделяем созданное ранее поступление левой кнопкой мыши, а затем выбираем пункт "Создать на основании" (может быть скрыта в пункте "Ещё") и далее пункт "Корректировка поступления":

654654654

Заполняем корректировку поступления следующим образом:

654654654

На закладке "Товары" указываем верное количество:

654654

Проводим документ и регистрируем исправленный счет-фактуру:

654654

Делаем запись в книгу покупок  в том же налоговом периоде (у покупателя)
Заходим в раздел "Операции" пункт "Помощник по учету НДС":

32132

Указываем период "1 квартал" а затем открываем формирование записей книги покупок:

654654465

Нажимаем кнопку "Заполнить документ":

54654654

Закладка "Приобретенные ценности" автоматически заполнятся нашим поступлением, с указание даты получения счет-фактуры 10.01.2016 (дата исправления):

3233

Проводим документ, а затем формируем книгу покупок за 1 квартал:

654654654

Первичный счет-фактура аннулирован, новый (исправленный) счет-фактура внесен.

Ошибку обнаружили в другом налоговом периоде (у покупателя)

Свою ошибку продавец обнаружил 01 апреля, выставив нам (покупателю) исправленный счет-фактуру №1 (исправление 1) от 01.01.2016 (исправление 01.04.2016).

Заносим исправленный счет-фактуру по той же схеме (как и выше), только датой 01.04.2016:

654654

В этом случае аннулирование первичного счета-фактуры производится через дополнительный лист книги покупок за 1 квартал:

654654

А исправленный счет-фактура вносится в книгу покупок 2 квартала через записи в книгу покупок.

Для этого открываем "Помощник по учету НДС" за 2 квартал:

654654

И открываем операцию "Формирование записей книги покупок":

54654

В открывшейся форме нажимаем кнопку "Заполнить документ":

654645

Закладка "Приобретенные ценности" автоматически заполнилась исправленным счетом-фактурой от 01.04.2016:

654654

Проводим документ, а затем формируем книгу покупок за 2 квартал:

654654

Исправленный счет-фактура занесен в книгу покупок 2 квартала.

Мы молодцы, на этом всё :-).

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Владимир Милькин
Владимир Милькин

специалист по разработке в области ведения бухгалтерского учета в 1С, автор сайта helpme1c.ru


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