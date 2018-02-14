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Как «Клерк» делает работодателей счастливыми

Мы хотим, чтобы каждый бухгалтер был счастлив. Также мы хотим, чтобы каждый работодатель был счастлив. Поэтому на «Клерке» создали специальный бесплатный проект для компаний, ищущих бухгалтеров.

На вопрос о том, когда родился бухгалтерский учет, ответить трудно. А вот утвержать то, что он никогда не умрет, можно наверняка. Предприятий с каждым днем становится больше, и всем им, и новым, и уже работающим нужен свой, самый лучший бухгалтер. Поэтому работодатели предлагают вам свои вакансии.

Сегодня Бух.Джоб –  предлагает:

Другие предложения – здесь.

Следить за новыми вакансиями можно в Telegram на канале «Вакансии для бухгалтеров».

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Юлия Курносова
Юлия Курносова

Главный бухгалтер "Клерк.Ру"

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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