Количество отчетов, тесты на собеседовании, споры с финдиром и пропавший главбух. Что обсуждают коллеги

Что на этой неделе обсуждали бухгалтеры в группе «Красный уголок бухгалтера»?
Вы считали количество отчетов?В любой организации, будь это маленькое ООО или большой холдинг, сдают ежемесячные, квартальные, годовые отчеты. Кроме того, есть еще и внутренние отчеты для управленческих целей. Сколько отчётов сдаёт бухгалтер?
В малом бизнесе часто весь отчетный перечень ложится на плечи бухгалтера, которому приходится взаимодействовать со всеми контролерами. Из приятного: Минэкономразвития предлагает упорядочить систему отчетности бизнеса и создать единый портал для сбора отчётности. Пока это только инициатива, но то, что на проблему обратили внимание — радует.
Когда прежний бухгалтер не отвечает на звонкиНепростая ситуация — организация осталась без первички, без отчетов, к тому же, предыдущий бухгалтер не испытывает большого желания общаться и на звонки не отвечает.
Итак, имеем ситуацию: ООО 15% перешла по договору купли продажи некому лицу, но отчетность и первичка не переданы (ООО С 2016 года). Запросила в налоговой всю отчетность за прошлые периоды, но оборотов за 2017 год у меня нет и, соответственно, как сдать декларацию по УСН и отчетность за 2017? Прежний бухгалтер был не в штате и на звонки не отвечает. Что посоветуете?
Из любой ситуации, даже, на первый взгляд, самой безвыходной, есть несколько выходов. Что предпринять?
1. Запросить в банке выписку. Будет от чего оттолкнуться, и появится представление о контрагентах, с которыми надо свериться и запросить дубликаты первичных документов.
2. Как вариант, попытаться договориться с предыдущим бухгалтером о передаче отчетности и документов (финансовое стимулирование очень помогает).
Тест при приеме бухгалтераПри приёме на работу главного бухгалтера возникает необходимость оценить его профессионализм. Обычно это делают с помощью тестов.
Дорогие коллеги по группе! Вы не раз выручали, помогите еще раз, пожалуйста! Где можно взять тесты для главного бухгалтера малого предприятия на ОСНО? Тесты нужны несложные, без 18/02 и прочих фигур высшего пилотажа.
Участник «Красного уголка бухгалтера» решил не использовать тесты, предложенные в интернете, а разработать свой тест, вложив в него всю свою душу. Тест получил бурное обсуждение в группе, где коллеги внесли свои коррективы.
Договор на бухгалтерские услугиНеделя в «КУБе» выдалась творческой. Начали с создания теста и дошли до разработки договора на оказание бухгалтерских услуг.
Просили договор на бух.услуги. Состряпал. Может конечно что-то упустил, но вроде охватывает все виды отчетности по ОСН.
Договор можно скачать и при необходимости дополнить под свою специфику деятельности.
Когда спорят главбух и финдирНа бизнес-процессы организации оказывают влияние как финансовый директор, так и главный бухгалтер. При их взаимодействии могут возникнуть определенные сложности, конфликты, желание контролировать работу друг друга:
В данной ситуации нет большой разницы, у кого есть доступ к клиент-банку и у кого фактически хранится флешка с подписью, т.к. ЭЦП оформлена на директора. Поэтому важно достичь между финансовым директором и главным бухгалтером баланса во взаимодействии, научить их слушать и слышать друг друга, и чем больше будет взаимодействие, тем меньше будет профессиональных конфликтов.