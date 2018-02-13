Количество отчетов, тесты на собеседовании, споры с финдиром и пропавший главбух. Что обсуждают коллеги

Что на этой неделе обсуждали бухгалтеры в группе «Красный уголок бухгалтера»?

Вы считали количество отчетов?

В любой организации, будь это маленькое ООО или большой холдинг, сдают ежемесячные, квартальные, годовые отчеты. Кроме того, есть еще и внутренние отчеты для управленческих целей. Сколько отчётов сдаёт бухгалтер?

Пытаюсь посчитать сколько «учётов» и отчётов делает и ведёт бухгалтер. Дополните. Итак: БУ, НУ, МСФО статистика, управленческий, воинский, ЕГАИС, акцизы, кадры. Кто-нибудь считал количество отчётов в месяц? Квартал? Год?

— Елена Дмитриева

В малом бизнесе часто весь отчетный перечень ложится на плечи бухгалтера, которому приходится взаимодействовать со всеми контролерами. Из приятного: Минэкономразвития предлагает упорядочить систему отчетности бизнеса и создать единый портал для сбора отчётности. Пока это только инициатива, но то, что на проблему обратили внимание — радует.

Когда прежний бухгалтер не отвечает на звонки

Непростая ситуация — организация осталась без первички, без отчетов, к тому же, предыдущий бухгалтер не испытывает большого желания общаться и на звонки не отвечает.

Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, т.к. имея опыт более 20 лет гл. бухгалтером, никогда себя так не вела и своих учеников совсем другому учила...

Итак, имеем ситуацию: ООО 15% перешла по договору купли продажи некому лицу, но отчетность и первичка не переданы (ООО С 2016 года). Запросила в налоговой всю отчетность за прошлые периоды, но оборотов за 2017 год у меня нет и, соответственно, как сдать декларацию по УСН и отчетность за 2017? Прежний бухгалтер был не в штате и на звонки не отвечает. Что посоветуете?

— Татьяна Ратникова

Из любой ситуации, даже, на первый взгляд, самой безвыходной, есть несколько выходов. Что предпринять?

1. Запросить в банке выписку. Будет от чего оттолкнуться, и появится представление о контрагентах, с которыми надо свериться и запросить дубликаты первичных документов.

2. Как вариант, попытаться договориться с предыдущим бухгалтером о передаче отчетности и документов (финансовое стимулирование очень помогает).

Тест при приеме бухгалтера

При приёме на работу главного бухгалтера возникает необходимость оценить его профессионализм. Обычно это делают с помощью тестов.

Тест составил сам, прошу критики

Дорогие коллеги по группе! Вы не раз выручали, помогите еще раз, пожалуйста! Где можно взять тесты для главного бухгалтера малого предприятия на ОСНО? Тесты нужны несложные, без 18/02 и прочих фигур высшего пилотажа.

Участник «Красного уголка бухгалтера» решил не использовать тесты, предложенные в интернете, а разработать свой тест, вложив в него всю свою душу. Тест получил бурное обсуждение в группе, где коллеги внесли свои коррективы.

На «Клерке» есть много тестов для бухгалтера. Пользуйтесь

Договор на бухгалтерские услуги

Неделя в «КУБе» выдалась творческой. Начали с создания теста и дошли до разработки договора на оказание бухгалтерских услуг.

Всем привет!

Просили договор на бух.услуги. Состряпал. Может конечно что-то упустил, но вроде охватывает все виды отчетности по ОСН.

— Eyvas Ablyazizov

Договор можно скачать и при необходимости дополнить под свою специфику деятельности.

Когда спорят главбух и финдир

На бизнес-процессы организации оказывают влияние как финансовый директор, так и главный бухгалтер. При их взаимодействии могут возникнуть определенные сложности, конфликты, желание контролировать работу друг друга:

На нашем предприятии так исторически сложилось, что все перечисления через клиент-банк вел главный бухгалтер. По неизвестным мне причинам, с апреля 2017 года клиент-банк передали финансовому директору. И.....никаких документов оформлено не было. Помогите, пожалуйста, какова должна была быть процедура передачи (приказы, договор мат ответственности — этапы), чтобы финдиректор нес ответственность за данный функционал, участок? Есть нехорошие прецеденты. Как обезопасить компанию от утечек денег?

— Инна Минаева

В данной ситуации нет большой разницы, у кого есть доступ к клиент-банку и у кого фактически хранится флешка с подписью, т.к. ЭЦП оформлена на директора. Поэтому важно достичь между финансовым директором и главным бухгалтером баланса во взаимодействии, научить их слушать и слышать друг друга, и чем больше будет взаимодействие, тем меньше будет профессиональных конфликтов.