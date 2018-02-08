Могут создать единый портал для сбора отчетности

Минэкономразвития предлагает упорядочить систему отчетности бизнеса и создать единую точку ее сбора — специальный портал.
Об инициативе рассказал замминистра экономического развития Савва Шипов в ходе Недели российского бизнеса, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей.
Сейчас около 800 нормативно-правовых актов устанавливают требования к тысяче форм отчетности, ежегодно бизнес предоставляет 49 миллиардов сведений по ним, следует из презентации Шипова.
«Необходимо уйти от этих миллиардов к четкой и прозрачной системе, в первую очередь сформировать электронный реестр всех форм отчетности и следующим шагом — перейти к принципу одного окна», — сказал Шипов. Это означает, что все данные бизнес должен предоставлять один раз, а все органы власти, которым эти данные нужны, должны получать их из единой точки сбора.
«Разные органы власти зачастую собирают одни и те же данные в разных форматах (PDF, Excel, „бумага“, личные кабинеты, автоматическая выгрузка), нам надо избежать дублирования данных и унифицировать форматы и каналы, по которым они собираются, чтобы избавить бизнес от двойной нагрузки, сделать использование этих сведений органами власти более эффективным, — пояснил „Российской газете“ Савва Шипов. — Переход к этой системе займет не один и не два года — это точно, это серьезный проект». По его словам, оператором портала по сбору отчетности мог бы стать один из органов власти, который сейчас собирает большие объемы данных.
Разумная инициатива
Аноним, Вы писали:
Не взлетит.
Будем 9 миллиардов отчетов сдавать в это само одно окно, а ещё 90 миллиардов - в разные. Т.к. будет прописано, как в законе "о защите от контроля": "Положения .. не применяются в отношении..." - и список исключений на 95% от общего количества.
Мне это чем то напомнило старую историю из 90-х. Работал я в магазине и продавцы начали бунт по поводу низкой зарплаты. Хозяин вышел "на ковёр" к народу и начал стыдить, что, чем вы не довольны? да посмотрите какие условия труда я вам создал, да какой я вам туалет мраморный сделал, да у вас дома ни у кого такого туалета никогда не было, нет и не будет (это реальный, почти дословный пересказ). Ему объясняют, что как раз хотят иметь дома приличные туалеты и много чего ещё, что можно иметь только на более менее приличную зарплату. А уж на работе всех устроит туалет и попроще.