Могут создать единый портал для сбора отчетности

Минэкономразвития предлагает упорядочить систему отчетности бизнеса и создать единую точку ее сбора — специальный портал.

Об инициативе рассказал замминистра экономического развития Савва Шипов в ходе Недели российского бизнеса, организованной Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Сейчас около 800 нормативно-правовых актов устанавливают требования к тысяче форм отчетности, ежегодно бизнес предоставляет 49 миллиардов сведений по ним, следует из презентации Шипова.

«Необходимо уйти от этих миллиардов к четкой и прозрачной системе, в первую очередь сформировать электронный реестр всех форм отчетности и следующим шагом — перейти к принципу одного окна», — сказал Шипов. Это означает, что все данные бизнес должен предоставлять один раз, а все органы власти, которым эти данные нужны, должны получать их из единой точки сбора.



«Разные органы власти зачастую собирают одни и те же данные в разных форматах (PDF, Excel, „бумага“, личные кабинеты, автоматическая выгрузка), нам надо избежать дублирования данных и унифицировать форматы и каналы, по которым они собираются, чтобы избавить бизнес от двойной нагрузки, сделать использование этих сведений органами власти более эффективным, — пояснил „Российской газете“ Савва Шипов. — Переход к этой системе займет не один и не два года — это точно, это серьезный проект». По его словам, оператором портала по сбору отчетности мог бы стать один из органов власти, который сейчас собирает большие объемы данных.