Чем рискует главбух: сравниваем работу по ТК РФ и ГК РФ

Ситуация: компания до сих пор верит в обналичку, живет по принципу «нас это не коснется», и считает, что лучший способ снизить НДС – обратиться за помощью в «серые конторы». Каковы в этом случае риски бухгалтера, который, по сути, является исполнителем желаний собственника? Посмотрим на перспективы главбуха, работающего по трудовому договору, и бухгалтера на аутсорсинге. С точки зрения свежей судебной практики.

Бухгалтер по ТК РФ

При самом мягком раскладе: бухгалтер может отделаться испугом и нервотрепкой. Эти ощущения он испытает во время допроса. Кто, как ни главбух владеет информацией о документах, недоплаченных в бюджет денежках и контрагентах-призраках. Ведь именно его руками переводятся средства в не пойми куда и не пойми за что. Главное, применить правильный подход – и главбух расколется, как миленький. Сдаст всю «контору» с потрохами.А налоговики – умельцы разговорить и докопаться до истины. Например, в Постановлении АС Волго-Вятского округа от 07.09.2017 г. по делу №А82-2174/2016 налоговики допросили как главбуха налогоплательщика, так и руководителя, а по совместительству главбуха «серых» фирм:

Главбух налогоплательщика призналась, что фирмы ей знакомы только по бумагам, лично общаться с контрагентами ей не приходилось, никого в лицо не знает;

Главбух контор, связанных с обналичкой, выдала все, как на духу: «От имени данных организаций действует мужчина лет 40, кавказской внешности, который представляется по имени Артур. Артур обратился к ней с просьбой вести учет данных организаций за денежное вознаграждение. Артур передал ей учредительные/уставные документы и печати организаций, передавал сведения, на основании которых она сдавала отчетность. Лично учредителя ООО «…» она в лицо не видела. Все документы от данных организаций приносил ей либо сам Артур, либо его курьеры. Информация об оборотах, которые нужно ставить в отчетность, передавалась ей от Артура в устной, письменной форме или по электронной почте. Никаких первичных документов этих организаций она не видела, для составления отчетности они ей были не нужны. Отчетность данных организаций сдавалась по каналам связи через оператора. Электронные ключи подписи ей передал Артур. По ООО «…» она не помнит, на кого была оформлена электронная цифровая подпись. Главный бухгалтер пояснила, что ее дочь была номинальным руководителем одной из ООО «…» Работников в этих организациях не было».

Хуже налогового допроса может быть совместный допрос налоговиков с сотрудниками правоохранительных органов: когда дело пахнет уголовкой. Например, в Постановлении АС Поволжского округа №Ф06-25743/2017 по делу №А55-23222/2016 от 22 ноября 2017 года.Как установило следствие, директор налогоплательщика по предварительному сговору со своим главбухом, привлекли главного бухгалтера контрагента и решили использовать фиктивный договор с «серой» фирмой. Несуществующий товар по их задумке должен был приобретаться у контрагента, но деньги за него перечислялись на счета номинальных ООО-шек. Налоговики совместно со следователями раскрыли «схему»: главбухи во всем сознались и сдали директора. В итоге, главный бухгалтер налогоплательщика признана виновной в совершении преступления по пункту «А», «Б» части 2 статьи 199 УК РФ, и суд приговорил ее к наказанию в виде 2 лет лишения свободы, а директора к 3 годам.Ну и пару слов о субсидиарной ответственности, в виду вступления в силу №266-ФЗ. Могут ли привлечь главбуха к субсидиарной ответственности, если компания недоплатила налоги, обманула государство, связавшись с обнальными конторами? Конституционный Суд сказал, что могут, если с компании нечего взять: об этом написано в Постановлении КС РФ от 08.12.2017г. №39-П.

Мария Морозова, юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

Недоимка организации по налогам может быть взыскана с физического лица, действующего от имени организации и осуществляющего юридически значимые действия. Обычно, это руководитель или главный бухгалтер, либо другие лица, определяющие налоговые обязательства компании и отвечающие за это в соответствии с должностью. Однако, исходя из позиции Конституционного Суда, этими лицами должно быть совершено именно умышленное налоговое преступление, то есть сознательное искажение данных декларации, приведшее к неуплате налога в крупном размере, также должна быть окончательно утрачена возможность взыскания налогов с юридического лица – налогоплательщика. Суть в том, что такие лица как главный бухгалтер и финансовый директор пополнили список контролирующих лиц, то есть тех людей, которые могут получать выгоду от незаконных действий компании. Недоимка организации по налогам может быть взыскана с физического лица, действующего от имени организации и осуществляющего юридически значимые действия. Обычно, это руководитель или главный бухгалтер, либо другие лица, определяющие налоговые обязательства компании и отвечающие за это в соответствии с должностью. Однако, исходя из позиции Конституционного Суда, этими лицами должно быть совершено именно умышленное налоговое преступление, то есть сознательное искажение данных декларации, приведшее к неуплате налога в крупном размере, также должна быть окончательно утрачена возможность взыскания налогов с юридического лица – налогоплательщика. Суть в том, что такие лица как главный бухгалтер и финансовый директор пополнили список контролирующих лиц, то есть тех людей, которые могут получать выгоду от незаконных действий компании.

Бухгалтер по ГК РФ

Предположим, что аналогичная ситуация с обналичкой и всеми делами происходит с главбухом, который оказывает услуги по ГК РФ. Вот, что мне удалось найти, в части рисков бухгалтерии на аутсорсинге:

Налоговики могут поставить под сомнение эффективность и экономическую целесообразность затрат на услуги бухгалтерии на аутсорсинге, если в штате компании есть свои бухгалтеры: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 10.11.2017г. по делу №А19-14474/2016. Проверяющие пришли к выводу, что бухгалтерия компании, в которой трудилось 5 человек могла бы и своими силами организовать документооборот, а не заказывать услуги у стороннего специалиста. Суд поддержал инспекцию;

Бухгалтерия на аутсорсинге может сама оказаться «серой» фирмой: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.10.2017 г. по делу №А27-27015/2016. Налогоплательщик сотрудничал с контрагентом, обладающим «нехорошими» признаками. Перечислял деньги за товар, контрагент эти средства переводил подконтрольным лицам, которые впоследствии обналичивались с помощью «физиков». Налоговики выяснили, что эти «подконтрольные лица» вели бухгалтерский учет и контрагента, и налогоплательщика. Конечно же, не по-настоящему: «суды пришли к выводам о согласованных действиях Общества и группы лиц, направленных на реализацию схемы создания «искусственной» ситуации, при которой совершенные сделки формально соответствуют требованиям закона, но фактически направлены исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды в виде возмещения из бюджета НДС вне связи с осуществлением реальных хозяйственных операций».

Какова же ответственность бухгалтерии на аутсорсинге, если компания, которой бухгалтер оказывает услуги, связана с «серыми» фирмами?