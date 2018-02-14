Чем рискует главбух: сравниваем работу по ТК РФ и ГК РФ

Ситуация: компания до сих пор верит в обналичку, живет по принципу «нас это не коснется», и считает, что лучший способ снизить НДС – обратиться за помощью в «серые конторы». Каковы в этом случае риски бухгалтера, который, по сути, является исполнителем желаний собственника? Посмотрим на перспективы главбуха, работающего по трудовому договору, и бухгалтера на аутсорсинге. С точки зрения свежей судебной практики.
Бухгалтер по ТК РФПри самом мягком раскладе: бухгалтер может отделаться испугом и нервотрепкой. Эти ощущения он испытает во время допроса. Кто, как ни главбух владеет информацией о документах, недоплаченных в бюджет денежках и контрагентах-призраках. Ведь именно его руками переводятся средства в не пойми куда и не пойми за что. Главное, применить правильный подход – и главбух расколется, как миленький. Сдаст всю «контору» с потрохами.
А налоговики – умельцы разговорить и докопаться до истины. Например, в Постановлении АС Волго-Вятского округа от 07.09.2017 г. по делу №А82-2174/2016 налоговики допросили как главбуха налогоплательщика, так и руководителя, а по совместительству главбуха «серых» фирм:
- Главбух налогоплательщика призналась, что фирмы ей знакомы только по бумагам, лично общаться с контрагентами ей не приходилось, никого в лицо не знает;
- Главбух контор, связанных с обналичкой, выдала все, как на духу: «От имени данных организаций действует мужчина лет 40, кавказской внешности, который представляется по имени Артур. Артур обратился к ней с просьбой вести учет данных организаций за денежное вознаграждение. Артур передал ей учредительные/уставные документы и печати организаций, передавал сведения, на основании которых она сдавала отчетность. Лично учредителя ООО «…» она в лицо не видела. Все документы от данных организаций приносил ей либо сам Артур, либо его курьеры. Информация об оборотах, которые нужно ставить в отчетность, передавалась ей от Артура в устной, письменной форме или по электронной почте. Никаких первичных документов этих организаций она не видела, для составления отчетности они ей были не нужны. Отчетность данных организаций сдавалась по каналам связи через оператора. Электронные ключи подписи ей передал Артур. По ООО «…» она не помнит, на кого была оформлена электронная цифровая подпись. Главный бухгалтер пояснила, что ее дочь была номинальным руководителем одной из ООО «…» Работников в этих организациях не было».
Как установило следствие, директор налогоплательщика по предварительному сговору со своим главбухом, привлекли главного бухгалтера контрагента и решили использовать фиктивный договор с «серой» фирмой. Несуществующий товар по их задумке должен был приобретаться у контрагента, но деньги за него перечислялись на счета номинальных ООО-шек. Налоговики совместно со следователями раскрыли «схему»: главбухи во всем сознались и сдали директора. В итоге, главный бухгалтер налогоплательщика признана виновной в совершении преступления по пункту «А», «Б» части 2 статьи 199 УК РФ, и суд приговорил ее к наказанию в виде 2 лет лишения свободы, а директора к 3 годам.
Ну и пару слов о субсидиарной ответственности, в виду вступления в силу №266-ФЗ. Могут ли привлечь главбуха к субсидиарной ответственности, если компания недоплатила налоги, обманула государство, связавшись с обнальными конторами? Конституционный Суд сказал, что могут, если с компании нечего взять: об этом написано в Постановлении КС РФ от 08.12.2017г. №39-П.
Недоимка организации по налогам может быть взыскана с физического лица, действующего от имени организации и осуществляющего юридически значимые действия. Обычно, это руководитель или главный бухгалтер, либо другие лица, определяющие налоговые обязательства компании и отвечающие за это в соответствии с должностью. Однако, исходя из позиции Конституционного Суда, этими лицами должно быть совершено именно умышленное налоговое преступление, то есть сознательное искажение данных декларации, приведшее к неуплате налога в крупном размере, также должна быть окончательно утрачена возможность взыскания налогов с юридического лица – налогоплательщика. Суть в том, что такие лица как главный бухгалтер и финансовый директор пополнили список контролирующих лиц, то есть тех людей, которые могут получать выгоду от незаконных действий компании.
Бухгалтер по ГК РФПредположим, что аналогичная ситуация с обналичкой и всеми делами происходит с главбухом, который оказывает услуги по ГК РФ. Вот, что мне удалось найти, в части рисков бухгалтерии на аутсорсинге:
- Налоговики могут поставить под сомнение эффективность и экономическую целесообразность затрат на услуги бухгалтерии на аутсорсинге, если в штате компании есть свои бухгалтеры: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 10.11.2017г. по делу №А19-14474/2016. Проверяющие пришли к выводу, что бухгалтерия компании, в которой трудилось 5 человек могла бы и своими силами организовать документооборот, а не заказывать услуги у стороннего специалиста. Суд поддержал инспекцию;
- Бухгалтерия на аутсорсинге может сама оказаться «серой» фирмой: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 09.10.2017 г. по делу №А27-27015/2016. Налогоплательщик сотрудничал с контрагентом, обладающим «нехорошими» признаками. Перечислял деньги за товар, контрагент эти средства переводил подконтрольным лицам, которые впоследствии обналичивались с помощью «физиков». Налоговики выяснили, что эти «подконтрольные лица» вели бухгалтерский учет и контрагента, и налогоплательщика. Конечно же, не по-настоящему: «суды пришли к выводам о согласованных действиях Общества и группы лиц, направленных на реализацию схемы создания «искусственной» ситуации, при которой совершенные сделки формально соответствуют требованиям закона, но фактически направлены исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды в виде возмещения из бюджета НДС вне связи с осуществлением реальных хозяйственных операций».
Мария Морозова, юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:Все зависит от того, какие обязанности выполняет бухгалтер на аутсорсинге согласно договору и, конечно, фактически. Если в договоре прописано следующие пункты:
- исполнитель не отвечает перед заказчиком за подбор контрагентов и клиентов в интересах заказчика. Заказчик самостоятельно на свой страх и риск осуществляет эту работу;
- исполнитель не занимается проверкой контрагентов заказчика на предмет самостоятельности, добросовестности и выполнения обязанностей налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов;
- исполнитель не обязан проявлять в интересах заказчика должную осмотрительность при выборе контрагентов. Заказчик делает это самостоятельно;
- исполнитель по поручению заказчика ведет первичку, регистры и отчетность исключительно на основании данных, поступивших от заказчика, и в строгом соответствии с НК РФ, №402-ФЗ, ПБУ и т.д.
Если же контролирующие органы докажут непосредственное участие бухгалтера в совершении противоправных действий, то могут включить его в группу лиц, действующих по предварительному сговору.
По поводу главного бухгалтера, работающего по Трудовому Кодексу, не очень понятно: а как же гарантии, предусмотренные Трудовым Кодексом и некоторыми положениями Гражданского Кодекса для любого работника? Почему Конституционный Суд не рассмотрел этот вопрос и можно ли как-то добиться повторного рассмотрения этого дела?!
Как раз, в одной из статей в начале Трудового Кодекса сказано, что именно Трудовой Кодекс имеет приоритет над иными федеральными законами, регулирующими трудовыми, регулирующими как трудовые отношения, ТАК И ИНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, непосредственно связанные с трудовыми отношениями. Сюда относятся в т. ч. и вопросы причинения ущерба третьим лицам при ненадлежащем выполнении работником своих обязанностей.
Положения других федеральных законов в этой части подлежат включению в Трудовой Кодекс, а пока их не включили в Трудовой Кодекс могут применяться лишь в той мере, в какой они не противоречат Трудовому Кодексу. Таким образом, именно Трудовой Кодекс в этих вопросах имеет приоритет над Законом о несостоятельности (банкротстве) и над Налоговым Кодексом.
Далее по Гражданскому Кодексу предусмотрено, что за ущерб, причинённый работником при исполнении своих обязанностей 3-им лицам, несёт ответственность перед потерпевшим только работодатель. А вот работодатель уже может предъявить требование к работнику о возмещение ущерба в порядке регресса, причём с учётом ограничений, предусмотренных трудовым законодательством.
Далее: что сказано в Трудовом Кодексе по поводу возмещения ущерба работником? Прежде всего, работник, за исключением руководителя организации, возмещает только прямой действительный ущерб, но не возмещает упущенный доход.
Налоги – это доход государства, а недоимка по налогам – это не что иное, как упущенный доход.
Исключение касается только руководителя организации, да и то не всегда, а только если причинение ущерба связано с некомпетентным управленческим решением, принятым руководителем, с неосмотрительной сделкой и т. д..
При этом по Трудовому Кодексу нельзя требовать возмещения косвенного ущерба, или упущенного дохода, ни с заместителей руководителя организации, ни с главного бухгалтера, ни с финансового директора, ни с руководителей обособленных подразделений. Иными словами, это положения Трудового Кодекса не подлежат расширительному толкованию.
А вот по поводу штрафов и по поводу возможности требовать их возмещения с работника – здесь есть разные точки зрения – причём это касается не только трудовых, но и гражданско-правовых отношений.
При этом распространено мнение, что в любом случае нельзя 100% суммы штрафа перекладывать на работника в порядке регресса, даже если эта сумма невелика по сравнению с его средней зарплатой: ведь это означало бы, что работодатель уходит от ответственности за то, что допустил некомпетентного работника на эту должность или к выполнению данной конкретной работы. А это уже противоречит принципу неотвратимости наказания! А если работодатель действительно считает, что невиновен в совершении этого правонарушения, то пусть он осапаривает сам штраф, а не взыскивает с работника уже уплаченную сумму штрафа!
Далее: что меняется, согласно Трудовому Кодексу, если ущерб был причинён работником при совершении уголовного преступления? А только то, что сумма ущерба, которую можно возместить с работника, может превышать его среднемесячную зарплату. И всё. А вовсе не то, что появляется возможность взыскать с работника ещё и косвенный ущерб, помимо прямого действительного ущерба.
Более того, даже возможность взыскать с рабтника прямой действительный ущерб в полном объёме, в сумме, превышающей среднемесячную зарплату, появляется не во всех случаях, когда работник совершил преступление, а только если это были преступные действия работника, а в случае с преступлением в форме бездействия не появляется и этой возможности!
Далее: что ещё меняется, согласно Трудовому Кодексу, если это было не просто какое-нибудь уголовное преступление, а именно умышленное преступление, совершённое в корыстных целях? А только то, что в этом случае становится невозможно частичное или полное прощение этого ущерба, но вовсе не возрастание суммы, которую можно требовать с работка, вовсе не включение в эту сумму ещё и косвенного ущерба или упущенных доходов.
Так что в Трудовом Кодексе в этом отношении всё расписано очень чётко и недвусмысленно.
Почему же тогда все бухгалтера так боятся заключать трудовой договор и воспринимают его чуть ли не как «сделку с дьяволом» вместо того, чтобы требовать от других лиц соблюдения трудового законодательства – причём не только от работодателя, но и от кредиторов, в т. ч. и в случае, если работодатель по каким-то причинам прекратил деятельность?
(Игорь Сотников, г. Мурманск)
Цитата:
"Все зависит от того, какие обязанности выполняет бухгалтер на аутсорсинге согласно договору и, конечно, фактически. Если в договоре прописано следующие пункты:
Конец цитаты.
Вообще было бы даже странно, если бы "бухгалтер на аутсорсинге" или специализированная фирма, оказывающая бухгалтерские услуги, занималась бы "подбором контрагентов и клиентов в интересах заказчика", особенно если речь идёт о каком-нибудь реальном, достаточно крупном и достаточно серьёзном производстве.
Как раз-таки, бухгалтера обычно не обладают для этого необходимым специальными познаниями, чтобы оценить качество сырья и материалов, которые могут предложить потенциальные поставщики, или качество каких-нибудь строительных работ, которые могут выполнить потенциальные подрядчики и которые они, возможно, уже выполняли на каких-либо других объектах для каких-либо других организаций, если такая информация представлена. Обычные бухгалтера как раз в большинстве случаев не могут оценить репутацию поставщиков или подрядчиков в соответствующих достаточно специфических сферах деятельности.
О какой тогда "должной осмотрительности" при выборе контрагентов могла бы идти речь в гражданско-правовом договоре с "бухгалтером на аутсорсинге"?
Взять хотя бы реально существующий мясоперерабатывающий завод, который выпускает колбасы, мясные деликатесы и полуфабрикаты. Сейчас у этого завода пока ещё есть своя бухгалтерия. При этом новых покупателей - а это, в основном, розничные магазины в соответствующем регионе, - находит Отдел продаж - и заключает с ними договора. А Отдел продаж никакого отношения к Бухгалтерии не имеет. А новых поставщиков мяса и специй как раз лучше находит зав. производством или технолог, но не бухгалтерия.
А что же в данном случае принципиально изменится, если данный мясоперерабатывающий завод откажется от собственной бухгалтерии и обратится к специализированной бухгалтерской фирме, которая будет вести бух. учёт? Получается, что по вашей логике эта фирма по общему правилу должна будет взять на себя не только задачи Бухглатерии, но и часть задач Отдела продаж и зав. производством - если только в договоре прямо не будет сказано иное?
(Игорь Сотников, г. Мурманск)
Опять же по поводу субсидарной ответственности главного бухгалтера, финансового директора, а также иных сотрудников, работающих или работавших в организации по трудовому договору, если их не связывают и никогда не связывали с этой организацией никакие правоотношения, кроме трудовых, хотелось бы уточнить следующее:
1) возможна ли такая ответственность в принципе и не противоречит ли она общим принципам трудового законодательства - включая Трудовой Кодекс и включая международные соглашения?
2) если такая ответственность возможна, распространяется ли она только на прямой действительный ущерб или ещё и на сумму упущенных доходов 3-их лиц?
Например, если организация задолжала по банковским кредитам, то какую сумму можно требовать с физического лица в порядке субсидарной ответственности - только основную сумму долга или сумму долга вместе с процентами?
А если организация задолжала поставщику за какие-нибудь товары и материалы, то какую сумму можно требовать с физического лица в порядке субсидарной ответственности - по фактическим закупочным ценам или только по себестоимости этих товаров у поставщика?
Иными словами, подлежат ли удовлетворению претензии поставщиков или иных 3-их лиц на получение прибыли за счёт физического лица в рамках субсидарной ответственности?
Всё это хотелось бы рассмотреть отдельно для следующих 3 случаев:
- для главного бухгалтера;
- для финансового директора как члена совета директоров;
- для финансового директора в организации, в которой не создавался совет директоров как коллегиальный орган управления.
(Игорь Сотников, г. Мурманск)