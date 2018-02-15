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Служба знакомств для бухгалтеров и работодателей на «Клерке»

На «Клерке» мы создали специальный бесплатный проект для компаний, ищущих бухгалтеров.

Работодатели публикуют предложения о работе, бухгалтеры находят свои вакансии – служба знакомств для бухгалтеров. Количество счастливых пар увеличивается.

Сегодня несколько новеньких предложений от Бух.Джоб – 

Другие предложения – здесь.

Следить за новыми вакансиями можно в Telegram на канале «Вакансии для бухгалтеров».

Для того чтобы разместить объявление о поиске бухгалтера, заполните форму:

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Юлия Курносова
Юлия Курносова

Главный бухгалтер "Клерк.Ру"

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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