Служба знакомств для бухгалтеров и работодателей на «Клерке»

Аноним

Сдаешь им сдаешь, а они при назначении пенсии несколько лет все равно выкидывают. Когда СЗВ-СТАЖ за 2018 год надо сдать в 2018 году

Аноним

Причина не только в вороватости работников, а еще и в жадности работода... Как компании и сотрудники обманывают друг друга и закон: конверты, липовые больничные, присвоение денег и баз

frolova lena Если покупатель что-то не оплатит или поставщик не поставит у фирмы работа не встанет Ну т... Что думают бухгалтеры о бывших клиентах «Кнопки» и «Моего дела»

natalisa51 очень интересный анализ. Хотелось бы узнать из каких организаций этот долг возник. Бю... Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата

Аноним

А в Кирове соцстрах с 1 декабря просит справку из банка о том , что у нас нет картотеки. А справк... Какие документы работодателям нести в ФСС, чтобы получить возмещение по пособиям в 2018 году

Аноним

И чё????? А воз и ныне там.Что изменилось после доклада Счетной палаты? Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата

Аноним

"Над принятием законов думают сотни и сотни, а над тем, как обойти закон, думают м... Каких бухгалтеров заменят роботы? Три типа бухгалтеров и их будущее

Аноним

Пусть проверят малолетних узников концлагерей родились там где и близко врага не было ничего два ... Незаконно полученные пенсии и пособия придется вернуть

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:ПФР ищет возможности уменьшить размер пенсии любыми способами... Из-за бардака в кадровых документах бывший сотрудник не может подтвердить стаж для пенсии

Над.К не может получать и пособие и зарплату. Вот те раз... И давно ли отменили пункт 2 статьи 1... Все о СЗВ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров

Аноним

Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали:Не надо сравнивать Европу, они выходят на пенсию в 63-67 лет.... Никаких доплат к пенсии за большой стаж не существует

Аноним

В 2017 инфляция в России была супернизкой.А цены-то в магазинах не знают... В 2017 инфляция в России была супернизкой

19_740630 а это уже вопрос к контрагенту почему он выбрал такую фирму ) я бы позвонила контрагенту и описал... Что думают бухгалтеры о бывших клиентах «Кнопки» и «Моего дела»

Аноним

Аноним, Вы писали:Уже говорилось об отсутствии методологии расчетов. Ничего не изменилось. Думаю ... Какие ошибки в расчете пенсионных баллов нашла Счетная палата

Аноним

Аноним, Вы писали:Здравствуйте.Подскажите пожалуйста!Как отобразить в СЗВ-стаж сотрудницу, котора... Все о СЗВ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров

mizeri Мне овт интересна фраза про выгоду бухгалтера от сделки. Наверное, когда главбуху прямо говорят "... Чем рискует главбух: сравниваем работу по ТК РФ и ГК РФ

Аноним

"Из бюджета воруют" - президент."Главная наша задача наполнить бюджет" - президент.Из речи 2015 г... Когда налоговики наполняют бюджет любой ценой

Аноним

У нас на бумаге принимают, но отказались принять на прошлогоднем бланке. В 1С еще не обновилось. ... Налоговики требуют от физлиц электронную сдачу 3-НДФЛ

19_740630 оно не мое ) поэтому я не поняла про что Вы спрашиваете сорри, тоже не правильно понялаа та... Что думают бухгалтеры о бывших клиентах «Кнопки» и «Моего дела»

Аноним

Ох, уж эти выборы. В ЛДПР предложили снизить налог на имущество для малого бизнеса

Аноним

В этой связи наши граждане задумались о диверсификации своих средств и их возврата в Россию.Наши?... Угроза санкций способствует возврату капитала в Россию

Аноним

А не нужно ничего платить, нужно самому откладывать себе на пенсию Инфляция сожрёт все твои... Кому откажут в пенсии и почему

Аноним

Вообще не вижу проблем. Да здравствует Почта России! )) Конверт, опись вложения, 150 рублей и&nbs... Налоговики требуют от физлиц электронную сдачу 3-НДФЛ

Аноним

Izem, Вы писали:Походу, народу придётся снова, как в 90-е, ходить за деньгами к бандитам, когда м... Займы «до зарплаты» серьезно ограничат

Аноним

Аноним, Вы писали:ПФР ищет возможности уменьшить размер пенсии любыми способами. Не бреши...... Из-за бардака в кадровых документах бывший сотрудник не может подтвердить стаж для пенсии

Аноним

Может, может вычет быть меньше дохода. Это больше дохода вычет не может быть. :) Инструкция для ИП: как заполнить 3-НДФЛ в бесплатной программе «Декларация»

Аноним

я роботаю у и.п. мне на ненсию скоро .говарю запись втрудовой сделайте.сделаю только когда зарпла... Из-за бардака в кадровых документах бывший сотрудник не может подтвердить стаж для пенсии

Аноним

Странная шумиха по поводу написания заголовка. По моему написано правильно,чтобы привлечь внимани... Новую справку 2-НДФЛ надо будет сдавать уже через 10 дней!

Над.К Аноним, не может. Если Вы продали машину за 300 тыс, то в вычет по ней можете поставить только 30... Инструкция для ИП: как заполнить 3-НДФЛ в бесплатной программе «Декларация»