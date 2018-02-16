Образец СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1

СЗВ-СТАЖ

Форма СЗВ-СТАЖ за прошедший отчетный период сдается впервые, поэтому вызывает массу вопросов. Даже в организациях, где нет особых условий труда, у бухгалтеров возникают вопросы по отражению стажа.

Мы предлагаем вам образец формы для организации без вредных и особых условий труда, с самыми распространенными периодами по стажу.

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Сотрудница Петрова была в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, потом вышла на работу, но вскоре ушла на больничный, а потом в отпуск по беременности и родам. А в конце года она взяла отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Сотрудник Иванов в июне был в очередном отпуске и поэтому у него не было никаких начислений зарплаты в этот месяц. Поэтому период выделен отдельно. Сейчас до конца неясно, надо ли все отпуска выделять отдельно, но большинство бухгалтеров склоняются к версии, что выделять надо отпуск только у работников с льготным стажем и у тех, кто целый месяц был в отпуске. В остальных случаях выделение отпуска в отдельный период никакого смысла не имеет.

Отпуска в целый месяц Иванову оказалось мало, поэтому он взял еще полмесяца за свой счет, что также отражено в СЗВ-СТАЖ.

Дроздов не является сотрудником организации, но иногда с ним заключают договор подряда. Первый договор был оплачен в 2017 году, поэтому стоит период ДОГОВОР. А вот второй договор оплатили уже в 2018 году, поэтому стоит период НЕОПЛДОГ.

Обратите внимание, что в разделах 4 и 5 не надо отмечать ничего крестиками, если вы просто сдаете сведения за прошедший период. Эти разделы заполняют только при сдаче СЗВ-СТАЖ с типом сведений «Назначение пенсии», т.е. при подаче данных на выходящих на пенсию работников.

ОДВ-1

Форма ОДВ-1 очень простая. Но однако по ней постоянно задают один и тот же вопрос. Отвечаем — раздел 4 заполняется только если ОДВ-1 представляется одновременно с формами СЗВ-ИСХ или с формой СЗВ-КОРР с типом «Особая» и содержит данные в целом по страхователю за отчетный период, за который представляются сведения. Т.е. при сдаче сведений за прошедший отчетный год этот раздел не заполняется.