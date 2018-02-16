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Вакансии для продвинутых и обычных бухгалтеров

Специальный бесплатный Проект для компаний, ищущих бухгалтеров на «Клерке» каждый день приносит новые интересные предложения.

Поступила информация к размышлению для продвинутых бухгалтеров, которые знают все о бухгалтерии и налогообложении, но хотят попробовать себя и в исполнении более расширенных функций, но не оставляя своей основной любимой профессии.

Как насчет руководителя офиса аутсорсинга бухучета? Бух.Джоб –  сегодня предлагает:

И еще несколько для профессионалов, интересущихся новыми вакансиями:

Другие предложения – здесь.

Следить за новыми вакансиями можно в Telegram на канале «Вакансии для бухгалтеров».

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Юлия Курносова
Юлия Курносова

Главный бухгалтер "Клерк.Ру"

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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