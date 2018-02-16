Вакансии для продвинутых и обычных бухгалтеров

Специальный бесплатный Проект для компаний, ищущих бухгалтеров на «Клерке» каждый день приносит новые интересные предложения.

Поступила информация к размышлению для продвинутых бухгалтеров, которые знают все о бухгалтерии и налогообложении, но хотят попробовать себя и в исполнении более расширенных функций, но не оставляя своей основной любимой профессии.

Как насчет руководителя офиса аутсорсинга бухучета? Бух.Джоб – сегодня предлагает:

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