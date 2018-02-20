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Что у нас сегодня новенького от Бух.Джоб?

Любовь, искусство и бухгалтерский учет — вечны, и потому работодатели ищут себе прекрасных бухгалтеров всегда. И в этом поиске им помогает специальный бесплатный проект для компаний, ищущих бухгалтеров на «Клерке», который каждый день приносит новые вакансии.

Что у нас сегодня новенького от Бух.Джоб?  – 

Другие предложения – здесь.

Следить за новыми вакансиями можно в Telegram на канале «Вакансии для бухгалтеров».

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© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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