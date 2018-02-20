Что у нас сегодня новенького от Бух.Джоб?  – 

А кубаноиду ТоТ не перепадёт ни яух :grenade:
Надеюсь успеть свалить до достижения 55 лет.Зря, что ли вредный стаж зарабатывал.А кровяную гадюк...
ст. 855 ГК не читали, наверное:в третью очередь производится списание по платежным документам, пр...
люди уходят в нал, теперь хочешь дешевле перевозки? не вопрос минус 10 процентов плати нал, и так...
да, поднимем ВВП за счет ИП) Зачем железные ККТ? Такой "подъем ВВП" как раз руководителю Атола, к...
Услуги коммунальщиков и операторов сотовой связи неоплаченные физ. лицами по истечению срока иско...
Да, уж. Лучше пойти кого либо ограбить, чем брать кредит.
Все предложения по сдаче малоактуальны. В декабре иянваре получил судебные решения о незако...
Аноним, Вы писали:статье указано"По данным отчета ФНС, совокупная задолженность в бюджет ПФР...
Аноним, Вы писали:Это было бы правильно, если это не просто пиарный треп. Пенсионная реформа с мо...
Не имеют право не принять исполнительный документ- штраф банку по КОАП - 50 % от невзысканной суммы.
Аноним, Вы писали:поздравляю вас) вот вытащили вы таким образом деньги и попали на уход от налого...
Если нет задолженности по налогам- то списывается все очередности вплоть до пятой. Законы надо из...
А вы разве не слышали, что в ПФР хотят внедрить супер-пупер электронный мозг, который всё это буд...
Услуги коммунальщиков и операторов сотовой связи неоплаченные физ. лицами по истечению срока иско...
А тут картинки очень душевные)))
Они теперь будут бани и сараи облагать налогом на имущество. А их по всей стране- ого-го-го!!!
Нихрена не пойму г.Путин обосновывает высокий уровень зарплат госчиновников и депутатам их высоки...
Наверно пенсионные, реальные обычно списываются, налоговой когда ИП работает
Это было бы правильно, если это не просто пиарный треп. Пенсионная реформа с молчаливого согласия...
За основу можно взять организацию оплаты труда СССР (1 500 руб. максимум, и 72 или 74 миним...
Дата фактического получения дохода:п.5. ст 223 НК "списания в установленном порядке безнаде...
Никак не могу понять полудурков, придумавших ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ отчет СЗВ-М.
поздравляю вас) вот вытащили вы таким образом деньги и попали на уход от налогов)в принципе стать...
Аноним, Вы писали:Сейчас на пенсию выходят те люди, которые вытаскивали страну из задницы в постп...
Аноним, это очень полезная поправка. Она лишила права доначислять налоги физлицам, которым с...
А что тут учитывать? Абсолютно бесполезная поправка. Цитата: "Если списание безнадежного долга фи...
Все прчитал что выше написоно и призадумалса состороны и свежей головой нужно влес у ходить жить ...
4182 6000 7416 7908 - мошенники, взламывают странцы с соц сетях и вымогают деньги
1с Бухгалтерия предприятия 8.3, так и не умеет заполнять этот вымученный отчет. Программа живет с...
Сейчас на пенсию выходят те люди, которые вытаскивали страну из задницы в постперестроечное время...
Это реальные долги, или та, "пенсионная липа"?
Зачем заморачиваться со второй очередностью? Спокойно выплачивали зарплату с очередностью 3 при а...
Аноним, Вы писали:natalisa51, Вы писали:"Таким образом, необходимо помнить, что начисленные выпла...
Аноним, Вы писали:loshakova, Вы писали:Аноним, Вы писали:loshakova, Вы писали:А может пора коллек...