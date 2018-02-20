Требования по 3000 контрагентам, инспекторы Троян и Отчетов, бухгалтеры-эскортники. Чему удивляются коллеги

Что на этой неделе обсуждали бухгалтеры в группе «Красный уголок бухгалтера»?

Исправление ошибок

В налоговой отчетности, при обнаружении ошибок, исправления можно отразить с помощью корректировок. А как исправить ошибку в бухгалтерской отчетности?

Простите меня, пожалуйста, но всё-таки рискну спросить: какие санкции последуют, если я за три года подряд сдам исправленные балансы и формы к ним? — Елена Шумак

В процессе обсуждения вопроса коллеги рассказали, каким образом им удавалось откорректировать бухгалтерскую отчетность: кто-то отправлял по ТКС, т.к. в бумажном виде сотрудники ИФНС корректировку не принимали.

Кто-то же, наоборот, по ТКС не смог отправить корректировку и сдавал на бумажном носителе.

У кого-то сами сотрудники налоговых органов требовали представить корректировки. Выходит, что вариантов сдать уточненную бухгалтерскую отчетность масса, но требует ли у нас законодательство данных манипуляций?

Давайте обратимся к ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»:

«9. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется:

1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);

2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год, за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих отчетных периодов.

10. В случае исправления существенной ошибки предшествующего отчетного года, выявленной после утверждения бухгалтерской отчетности, утвержденная бухгалтерская отчетность за предшествующие отчетные периоды не подлежит пересмотру, замене и повторному представлению пользователям бухгалтерской отчетности.

14. Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода».

И снова СЗВ-СТАЖ

До 1 марта необходимо отчитаться по форме СЗВ-СТАЖ. На протяжении всего отчетного периода возникает вопрос: надо ли сдавать СЗВ-СТАЖ, если заработная плата не начислялась?

Подскажите, пожалуйста, НКО на УСН без деятельности, трудового договора с директором-единственным учредителем нет, зарплата не начисляется, сдаются пустые отчеты. СЗВ-М не сдавались. Нужно ли сдавать СЗВ-СТАЖ? Если нужно, то проставлять ли код НЕОПЛ? — Яна Белоусова

В группе в комментариях к данному вопросу ни один раз прозвучала необходимость стыковки СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

Напомню, что представители пенсионного фонда давали комментарии: «Количество застрахованных лиц, представленных в форме СЗВ-СТАЖ должно совпадать с количеством застрахованных лиц, представленных в СЗВ-М». С подробными разъяснениями можно ознакомиться в статье: СЗВ-СТАЖ будут сравнивать с СЗВ-М.

Подлинность требования от налоговиков

Бухгалтеры — самые внимательные и самые бдительные сотрудники. Иногда кажется, что у них с рождения заложено всю информацию перепроверять несколько раз. Вот и коллега в «Красном уголке бухгалтера», получив очередное требование ИФНС, засомневалась в его подлинности.

Доброго всем дня! Сижу готовлю ответ — пояснение на очередное требование ИФНС. Просят все очень-очень подробно за 9 мес. ОСВ, карточки счетов, расшифровки по датам возникновения и погашения задолженностей по всем контрагентам с указанием ИНН за 9 мес. и т.д. Ну вроде как понятно. Все просят в EXCEL и только в электронном формате. И далее написано: В теме ответа напишите номер требования, дату и ФИО инспектора, который Требование подписал. И.... читаю ФИО инспекторов: Отчетов и Троян. Вот и думаю, может шутка? Вроде по ТКС все прислали. Потом зачем все в EXCEL-то ? Может, ребята сидят по нашим обороткам курсовую пишут? Позвонить в налоговую и спросить, если ли такие инспекторы? Ссылки то на реальные телефонные номера есть. Фамилии, если честно, как-то напрягают. То ли смеяться, то ли напрягаться. Что думаете, коллеги? — Татьяна Суркова

Чем же в итоге закончилась история с Отчетовым и Трояном? Одолеваемая сомнениями, коллега позвонила в инспекцию, где подтвердили подлинность требования. Как говорил Козьма Прутков: «Лучше перебдеть, чем недобдеть!».

Все ли требования законны

Не секрет, что налоговые органы щедры на требования. С какими только требованиями не приходится сталкиваться бухгалтерам. Все ли требования имеют законные основания?

Помогите советом. Пришел запрос, ст. 93, вне рамок проверок, предоставить за несколько лет карточки счетов по всем взаиморасчетам с контрагентами, сч. 60,62,76. А также сканы всех договоров и пояснения (список) к каждому. У нас просто 3 тысячи контрагентов. Ну, и срок конечно 5 дней. — Алена Шинкоренко

На данный вопрос дал комментарии юрист в области налогового права Роман Юрмашев:

«Статья 93 НК РФ не предоставляет права налоговым органам истребовать документы у налогоплательщиков вне рамок налоговых проверок. Соответственно требование инспекции о представлении документов налогоплательщиком незаконно. В описанной ситуации организации нужно написать ответное письмо о невозможности предоставить запрошенные документы по причине отсутствия для этого правовых оснований и загруженности сотрудников компании на текущих задачах».

Универсальный бухгалтер

Пост об универсальном бухгалтере привлек внимание и получил бурное обсуждение. Какие обязанности приходится выполнять бухгалтеру, кроме основной работы?

К вопросу о том, что должен делать бухгалтер.

Сегодня читала вакансию «бухгалтер-секретарь» в компании, которая претендует на то, что расскажет вам, как выгодно и оптимально вести бизнес, нарисует бизнес-план, финплан и тд.

Печаль печальная, коллеги. — Ольга Андриевская

Список получился внушительным:

— бухгалтер — экскортник (бывает и так. Для свободных девушек-бухгалтеров прилагается подробная инструкция, как выйти замуж),

— бухгалтер — секретарь — курьер — в одном лице,

— бухгалтер с обязанностями кадровика, юриста и фин.директора — это классика,

— бухгалтер — кладовщик.

В итоге получился бухгалтер — многостаночник.

Коллеги, удачной недели! Максимально успеть сделать все запланированные дела, т.к. неделя то у нас короткая! Коллег-мужчин с праздником!