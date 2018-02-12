СЗВ-СТАЖ будут сравнивать с СВЗ-М

Не позднее 1 марта 2018 необходимо сдать в ПФР форму СЗВ-СТАЖ за 2017 год.

Подавать форму СЗВ-СТАЖ должны организации и их обособленные подразделения, ИП, адвокаты и нотариусы обо всех сотрудниках, работающих как по трудовому договору, так и по договорам ГПХ, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы.

ИП, адвокаты, нотариусы, не имеющие наемных работников за себя представлять отчетность не должны.

Количество застрахованных лиц, представленных в форме СЗВ-СТАЖ должно совпадать с количеством застрахованных лиц, представленных в СЗВ-М.

Такие разъяснения дает ОПФР по Кабардино-Балкарии.

Если страхователь в течение 2017 года представлял форму СЗВ-СТАЖ с типом сведений «назначение пенсии» на работников, выходящих на пенсию, то как на работающего, как и прекратившего трудовую деятельность пенсионера, потребуется сдать ещё обычную форму СЗВ-СТАЖ с типом «Исходная» по итогам 2017 года.