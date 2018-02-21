Что сегодня Бух.Джоб предлагает людям самых блестящих дарований – бухгалтерам

Бухгалтер – человек, безусловно, нужный и полезный.

Благодарить за профессию бухгалтера нужно педантичных римлян. Зародилась бухгалтерия в Священной Римской империи, которая нуждалась в подсчете непосильно нажитого и честно награбленного. Территории были большими, учитывать было что, и специалист нужен был способный отвечать за все, что касается налогов, доходов, расходов и прочих важных моментов, формирующих само понятие бухгалтерии.

Служащие империи бухгалтеры получали жалование 100-600 тысяч сестерциев, им присваивались чины в зависимости от занимаемой должности. На должность бухгалтера стремились попасть люди самых блестящих дарований.

Бухгалтер – это не только человек, получающий высокую зарплату. Им надо родиться.

И как работодатели всегда ищут своего самого лучшего бухгалтера, так каждый бухгалтер всегда ищет самую лучшую работу. В этом им помогает специальный проект для компаний, ищущих бухгалтеров на «Клерке».

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