Что делать, если банк расторгнул договор, а другие банки счет не открывают

Блокировка счета банком стала массовым явлением. Блокируя операции и счета своих клиентов кредитные организации ссылаются на Закон о легализации №115 – ФЗ и инструкции Центробанка:

Если кратко, то вот:

Полномочия банков по 115-ФЗ (разъяснения редакции):

❗️Отказаться открыть счет клиенту:115-ФЗ, статья 7, пункт 5.2

❗️Отказаться от проведения операции (если компания не представила документы или возникают подозрения: 115-ФЗ, статья 7, пункт 11)

❗️Расторгнуть договор банковского счета ( в случае принятия в течение календарного года 2-х и более отказов в проведении операции: 115-ФЗ, статья 7, пункт 5.2)

❗️Приостановить выполнение операций клиента на 5 рабочих дней и продлить срок приостановки по распоряжению Финмониторинга: 115-ФЗ, статья 7, пункт 10

❗️❗️А также: требовать любые пояснения и документы по операциям, отказать в использовании системы интернет-банка, закрыть все банковские карты клиента, отказаться возвращать деньги наличными

Что делать если это случилось? Вот пять шагов.

Заберите свои деньги

Даже если банк отказал в обслуживании, он не имеет право конфисковать деньги клиента и отказаться их возвращать. В случае отсутствия другого работающего счета, можно направить в банк распоряжение о перечислении денег на счет третьего лица.

Банк вправе перечислить остаток с закрываемого счета клиента на указанный клиентом счет третьего лица. Об этом банки информировал ЦБ в своем письме «Обобщение практики применения 115-ФЗ» №12-1-11/1229 от 31.05.16, пункт 6.

Попросите письменно проинформировать о причинах отказа

Обратитесь с письменным запросом в тот банк, который отказал Вам в обслуживании, и в те банки, которые отказали в открытии счета.

Вам эта информация нужна, во-первых, чтобы устранить причины (если это возможно), во-вторых, чтобы жаловаться в надзорные органы и отстаивать свои права в суде.

Устраните все факторы риска и сделайте еще попытку открыть счет

Устраните факторы риска.

Получите рекомендательные письма от своих партнеров.

Ознакомьтесь с письмом ЦБ ИН-014-12/29 от 15.06.17 и сошлитесь на него, снова подавая документы в банк. В письме сказано, что ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКАЗАХ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА!

Обратитесь в Банк России с жалобой

Обратитесь в Банк России с жалобой на действия конкретного банка, который не открывает счет и неправомерно применил нормы действующего законодательства. (Банк России осуществляет контроль за деятельностью кредитных организаций в соответствии со статьей 8 Федерального закона 86-ФЗ «О ЦБ РФ (Банке России)»

Обратитесь в суд

Обратитесь в суд в соответствии со статьей 11 ГК РФ, если действия банка ущемляют Ваши права и охраняемые законом интересы.