На сколько надо сократить неполный день, чтобы выплата пособия не стала проблемой

Неполный рабочий день для сотрудницы с маленьким ребенком – одна из возможностей, которую дает молодым мамам трудовое законодательство. По сути, технический вопрос, решить который не должно составить труда. Но так бывает далеко не всегда.

Проблема заключается в продолжительности этого сокращенного дня и выплате пособия. Как известно, на основании ст. 256 ТК РФ, сотрудница – мама (или другой член семьи), которая находится в отпуске по уходу за ребенком, может написать заявление о выходе на неполный рабочий день. И, параллельно с работой, она также будет получать пособие по уходу за ребенком.

Обычно между компанией и сотрудницей вопрос решается просто. Работница просит сократить ей время формально, скажем, на 1 час в неделю, что соответствует 12-15 минутам за день. Заявление подписывается, и работа продолжается: молодая мама практически не теряет в зарплате, заинтересован и бизнес: ведь женщина трудится постоянно и полное время.

Трудности начинаются позже, когда дело доходит до пособия и его возмещения. Эта материальная поддержка выплачивается за счет государства в качестве возмещения работодателям. И «оператор» пособия – Фонд социального страхования тщательно следит за правомерностью действий бизнеса. Исходя из Федерального закона №255-ФЗ от 29.2006, пособие начисляется в качестве компенсации из-за заработка за неполный день.

Но, по логике Фонда, один час в неделю – исключительно формальное действие. При сокращении рабочего дня на 10-15 минут утраты заработка фактически нет. С учетом этого желание компании возместить средства за уже выплаченное пособие – это ни что иное как попытка получить дополнительное материальное обеспечение.

Кроме того, оценивает ФСС, за несколько минут, на которые сокращен день, ухаживать за малышом не получится. Следовательно, в такой ситуации выплата и претензии на возмещение признаются необоснованными.

Работодатели в итоге оказываются перед выбором. Трудовой кодекс позволяет сотрудницам писать заявление и на его основании обязывает компании устанавливать им неполный рабочий день. При этом норм и интервалов сокращения нет. Но Фонд апеллирует к формальности действий, отказывая в возмещении.

К тому же, еще 4-5 лет назад судебная практика была в пользу бизнеса, и суды считали, что возможно любое уменьшение дня для законного получения и заработной платы, и пособия.

Но сейчас наши эксперты видят, как тенденция меняется: при незначительном уменьшении дня суды признают это попыткой обогатиться и отказывают в компенсации расходов.

Если сотрудница ценная, работодатель, конечно, может и смириться. К счастью, кроме издержек на участие в процессе, других «санкций» не предусмотрено. Но речь идет о финансовых потерях в случае отказа в возмещении, и суммы могут превышать сто и более тысяч рублей. Можно пойти другим путем, если вы уверены в своей доказательной базе. Работодатели имеют право обжаловать решение Фонда в суде, но исход и сроки такого дела предугадать сложно. Возможен и другой сценарий – правильное сокращение рабочего времени.