Как и для кого выросли штрафы за нарушения валютного законодательства

Изменения валютного законодательства коснулись и санкций за его несоблюдение.

Напомним, что закон № 325-ФЗ вступает в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 14.11.2017 г.). Поэтому новации начнут действовать с 14.05.2018 г.

Ужесточение административной ответственности

Законом №325-ФЗ введена административная ответственность за осуществление незаконных валютных операций, а также за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств, для должностных лиц организаций (выполняющих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции руководителей и других работников).

Напомним, что в настоящее время за правонарушения, предусмотренные п.1 ст.15.25 КоАП, устанавливается наказание в виде штрафа, налагаемого на граждан, должностных и юридических лиц в размере от 3/4 до 1 размера суммы незаконной валютной операции.

А за правонарушения, предусмотренные п.4 и п.5 ст.15.25 КоАП, также предусмотрена ответственность только в виде штрафа, налагаемого на должностных и юридических лиц. При этом административная ответственность в отношении должностных лиц применяется только к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. Практика показывает, что указанная санкция малоэффективна, поскольку не препятствует недобросовестным лицам становиться учредителями новых юридических лиц, создаваемых для совершения противоправных действий.

Важно!

Законом №325-ФЗ расширено понятие должностного лица, что позволит привлечь к ответственности руководителей организаций.

За осуществление незаконных валютных операций, а также за совершение правонарушений, связанных с репатриацией денежных средств, законом №325-фз устанавливаются отдельные административные наказания:

на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от 3/4 до 1 размера суммы незаконной валютной операции;

на должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей (п.1 ст.15.25 КоАП РФ).

А невыполнение резидентом по обеспечению получения на свои счета, открытые в уполномоченных банках, и (или) на счета, открытые в банках за пределами территории РФ, по внешнеторговым контрактам, для которых предусматривается оформление паспорта сделки, валюты РФ в доле, определяемой Правительством РФ, влечет наложение административного штрафа:

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

на должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей (п.4.1 ст.15.25 КоАП РФ).

Судебная практика применения КОаП за нарушения в области валютного законодательства

В случае привлечения к административной ответственности следует учитывать сроки давности за соответствующие правонарушения.

Федеральным законом от 05.04.2016 г. №89-ФЗ «О внесении изменений в ст.4.5 КоАП РФ в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования» (вступил в силу 16.04.2016 г.) срок давности привлечения увеличен с одного года до двух лет.

При этом сроки исчисляются часами, сутками, днями, месяцами, годами. А течение срока, определенного периодом, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало срока (п.1 ст.4.8 КоАП РФ).

При рассмотрении споров необходимо разграничивать действие новой и старой редакции ст.4.5 КоАП РФ.

Пример №1

При исполнении условий договора на предоставление беспроцентного займа, заключенного с ZODIPOLJS LIMITED, компания не предоставила в уполномоченный банк заявление о переоформлении паспорта сделки, документы и информацию, которые необходимы для переоформления паспорта сделки, в срок, установленный п.8.4 Инструкции Банка РФ от 04.06.2012 г. №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», а именно не позднее 29.01.2016 г. (пятница).

Компания просрочила указанный срок и, соответственно, была привлечена административным органом к ответственности.

Однако действовавшая на момент правонарушения редакция п.1 ст.4.5 КоАП РФ, устанавливала, что постановление по делу об административном правонарушении за нарушение валютного законодательства не может быть вынесено по истечении одного года со дня его совершения.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации, предельным сроком исполнения обязанности по представлению документов являлось 29.01.2016 г. (пятница), вследствие чего 30.01.2016 г. (суббота) являлся пропущенным сроком и именно в эту дату правонарушение являлось совершенным. Соответственно, с 30.01.2016 г. начал исчисляться годичный срок давности привлечения к ответственности, вследствие чего привлечение к ответственности 31.01.2017 г. уже считается незаконным (Определение ВС РФ от 26.12.2017 г. №305-АД17-13725).

Немало судебных баталий в части законности применения административной ответственности разгорается по поводу переоформления паспорта сделки (например, Определение ВС РФ от 11.12.2017 г. №305-АД17-11035).

Пример №2

Компания была зарегистрирована в форме ЗАО и открыла паспорт сделки в уполномоченном банке. Впоследствии компания изменила форму на Непубличное акционерное общество, о чем внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЗАО в части изменения наименования.

При этом паспорт сделки компания не переоформляла.

По данным основаниям административным органом был сделан вывод, что компания нарушила установленный Инструкцией №138-И срок представления документов для переоформления паспорта сделки, то есть совершила административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена п.6 ст.15.25 КоАП РФ.

Суды трех инстанций поддержали решение об административном правонарушении. Однако Судебная коллегия отменила решение судов на основании следующего.

Изменение наименования компания в связи с приведением его в соответствие с нормами гл.4 ГК РФ не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование. В рассматриваемой ситуации, изменение наименования общества с ЗАО на Непубличное акционерное общество в связи с приведением его в соответствие с нормами гл.4 ГК РФ не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование, в том числе в паспорт сделки.

Важно!

Приведенная судебная практика рассматривала действие Инструкции Банка РФ от 04.06.2012 г. №138-И, которая с 1 марта 2018 года утратит силу в связи с изданием инструкции Банка РФ от 16.08.2017 г. № 181-И (Указание Банка РФ от 29.11.2017 г. №4629-У).

Инструкцией №181-И не предусмотрена обязанность оформления паспорта сделки. Вместо этого банки должны вести учет экспортных контрактов.