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Удержания из зарплаты сотрудников: таблица с предельными процентами

Удержания из заработной платы могут производиться только по основаниям, установленным Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.

При этом размер удержаний ограничен. По общему правилу размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20% от суммы заработка. Однако в ряде случаев на основании исполнительных документов предельный процент удержаний может быть выше.

Ограничения размера удержаний из зарплаты представлены в таблице:

Вид удержания

Максимальный размер удержания, %

Неотработанный аванс, выданный работнику в счет зарплаты

20%

Неизрасходованный и своевременно не возвращенный аванс, выданный в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность

Cуммы, излишне выплаченные работнику вследствие счетных ошибок

Cуммы, излишне выплаченные работнику, в случае признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда или простое

Неотработанные дни отпуска (при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск)

Заработная плата, излишне выплаченная работнику в связи с его неправомерными действиями, установленными судом

Алименты (за исключением алиментов на содержание несовершеннолетних детей)

50%

Штрафы

Суммы по нескольким исполнительным документам

Алименты на несовершеннолетних детей

70%

Вред, причиненный здоровью другого лица

Вред лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца

Ущерб, причиненный преступлением

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Инна Коснова

обозреватель «Клерка», эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению

© ИА Клерк.Ру., аналитический отдел

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