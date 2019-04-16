Удержания из зарплаты сотрудников: таблица с предельными процентами

Аноним

Аноним, Вы писали:я роботаю у и.п. мне на ненсию скоро .говарю запись втрудовой сделайте.сделаю т... Из-за бардака в кадровых документах бывший сотрудник не может подтвердить стаж для пенсии

Аноним

Эту статью надо читать только в подгузниках. Все упрямо доказывают нам, что мы дебилы. ЦИК опубликовал данные о доходах Путина, Жириновского и Грудинина

Аноним

Черт возьми, так и будем из крайности в крайность кидаться ???. Что, лучшей жизни не ожидае... Ждет ли Россию девальвация после выборов

Аноним

Люди, откройте свои трудовые книжки! Там разве написано ПАО "Газпром"? Нет, дочка или внучка ПАО ... Средняя месячная зарплата сотрудников ОАО «Газпром» составила 95 тысяч рублей

Аноним

надо петицию путину писать . касса это последний гвоздь в гроб макробизнеса Послаблений в переходе на онлайн-ККТ не будет

Аноним

Аноним, Вы писали:На кой сдался этот Сбер, сплошная обдираловка пенсов. Вон в Открытии ни копейки... Реальность и мифы про карту «Мир»: налог на пенсии?

Аноним

Альтернатива, Вы писали:от почему не все так хорошо. Президенту мало платим! а где жены пути... ЦИК опубликовал данные о доходах Путина, Жириновского и Грудинина

Аноним

4182 6000 9211 2787Мошенник взломал страницу вконтакте Как можно найти мошенника по номеру карты?

Аноним

Ужас конечно. У нас в Орле предприятия закрыли ВСЕ. Мне, как ИП, новые законы шансов выжить вообщ... Послаблений в переходе на онлайн-ККТ не будет

Аноним

У меня бывший директор ТСЖ просто брал откат с директрисы такой компании. Люди от нужды и бездене... Клининговый бизнес ждут масштабные проверки ФНС и МВД

Над.К Это раньше было в кодексе прописано Это Вы про какой кодекс? Никто не отменял того факта, ч... Налоговики взялись за ТСЖ

Над.К . Кто-нибудь помнит, что Голикова возглавляла министерство труда, Неа, никто не помнит, по... Пенсионные баллы предлагают отменить

Аноним

Аноним, Вы писали:у сбера по карте Мир 60 ежемесячно. где видели 30? Пенсионная карта-оплата... Реальность и мифы про карту «Мир»: налог на пенсии?

Аноним

Над.К, Вы писали: На сайт ФНС. Скачиваете выписку ЕГРЮЛ и смотрите, что ПФ, это частная фирма со... С 1 февраля 2018 ПФР будет больше платить льготникам. Узнайте, кому и сколько

Аноним

Сейчас ккт,а через год ещё что-нибудь, так себе и нагребут,а потом человек свернул свой малый биз... Послаблений в переходе на онлайн-ККТ не будет

Аноним

Они бы свои аппетиты вначале умерили и перестали разворовывать бюджет страны. А то все им кажется... Послаблений в переходе на онлайн-ККТ не будет

Аноним

Господа анонимы, вы хоть поняли, о каких пенсиях речь идет? Судя по вашим постам, даже не читали,... Когда пенсионеры могут лишиться пенсии при устройстве на работу

Аноним

Сергей Секачев, Вы писали:сегодня был в Свердлобл суде - отказали в апеле без объяснения причин! ... Пенсионные баллы предлагают отменить

rezedaa С перспективой на скорую пенсию, подала самостоятельно интернет заявку на карту Мир в ВТБ. Открыл... Реальность и мифы про карту «Мир»: налог на пенсии?

Аноним

Аноним, Вы писали:Про накопительную часть пенсии, что это? Маразм!!!Кто то получил ее в полном об... Пенсионные баллы предлагают отменить

Аноним

Аноним, Вы писали:И ФНС не смущало даже то, что ТСЖ- некммерческая организация. Это раньше б... Налоговики взялись за ТСЖ

Аноним

Аноним, Вы писали:Ну наконец-то!Я искренне не понимаю в чем проблема иметь несколько ЮЛ на УСН и ... Компанию обвинили в дроблении бизнеса. Как удалось отбиться от ИФНС в суде

Аноним

Аноним, Вы писали:Так баллы и были придуманы ,чтоб пенсии украсть и сделать потолок, который не п... Пенсионные баллы предлагают отменить

Аноним

И ФНС не смущало даже то, что ТСЖ- некммерческая организация. Налоговики взялись за ТСЖ

Аноним

Идея номинального директора не нова, еще Остап Бендер ею пользовался (помните, Фунта в "Золотом т... Собираетесь поработать номинальным директором? Узнайте о последствиях

Аноним

Самое главное , как говорит наш верховный, это стабильность во всем. Не стройте иллюзий и не бори... ИФНС запрашивает в банке выписки по счету налогоплатальщика в рамках «камералки»

Аноним

все боятся называть национальность которая грабит Россию со дня крещения. Ждет ли Россию девальвация после выборов

Аноним

Аноним, Вы писали:Программное обеспечение - это хорошо, конечно. Но проверить ничего нельзя. Прос... Какую работу проделывает ПФР, чтобы начислить вам пенсию

Аноним

Аноним, Вы писали:а почему я должен доказывать что я не преступтник А нечего было за чекиста... «А вас я попрошу остаться»: что изменится в отказах в банковском обслуживании

room111 А, все элементарное гениально. Договорчик заключили - деньгу с бюджета заплатили - прибыль распил... Клининговый бизнес ждут масштабные проверки ФНС и МВД

Аноним

чистая брехня путин самый богатый на земле ЦИК опубликовал данные о доходах Путина, Жириновского и Грудинина

Аноним

ККТ хотят внедрить что бы собирать налоги с продаж. Они считают , что это доход. А как же а... Кто с 01.07.2018 будет применять ККТ

Аноним

В США служащие в госучреждениях не могут получать зарплату выше чем в 10 раз от минимальной зароб... Законопроект о соотношении зарплат руководителей и работников отклонили

Аноним

Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:а им туда написать. И толку? Над.К, а почему нет - ... При безналичных выплатах надо будет применять ККТ: Правительству это понравилось