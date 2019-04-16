Удержания из зарплаты сотрудников: таблица с предельными процентами

Аноним, Вы писали:я роботаю у и.п. мне на ненсию скоро .говарю запись втрудовой сделайте.сделаю т...
Эту статью надо читать только в подгузниках. Все упрямо доказывают нам, что мы дебилы.
Черт возьми, так и будем из крайности в крайность кидаться ???. Что, лучшей жизни не ожидае...
Люди, откройте свои трудовые книжки! Там разве написано ПАО "Газпром"? Нет, дочка или внучка ПАО ...
надо петицию путину писать . касса это последний гвоздь в гроб макробизнеса
Аноним, Вы писали:На кой сдался этот Сбер, сплошная обдираловка пенсов. Вон в Открытии ни копейки...
Альтернатива, Вы писали:от почему не все так хорошо. Президенту мало платим! а где жены пути...
4182 6000 9211 2787Мошенник взломал страницу вконтакте
Ужас конечно. У нас в Орле предприятия закрыли ВСЕ. Мне, как ИП, новые законы шансов выжить вообщ...
У меня бывший директор ТСЖ просто брал откат с директрисы такой компании. Люди от нужды и бездене...
Это раньше было в кодексе прописано Это Вы про какой кодекс? Никто не отменял того факта, ч...
. Кто-нибудь помнит, что Голикова возглавляла министерство труда, Неа, никто не помнит, по...
Аноним, Вы писали:у сбера по карте Мир 60 ежемесячно. где видели 30? Пенсионная карта-оплата...
Над.К, Вы писали: На сайт ФНС. Скачиваете выписку ЕГРЮЛ и смотрите, что ПФ, это частная фирма со...
Сейчас ккт,а через год ещё что-нибудь, так себе и нагребут,а потом человек свернул свой малый биз...
Они бы свои аппетиты вначале умерили и перестали разворовывать бюджет страны. А то все им кажется...
Господа анонимы, вы хоть поняли, о каких пенсиях речь идет? Судя по вашим постам, даже не читали,...
Сергей Секачев, Вы писали:сегодня был в Свердлобл суде - отказали в апеле без объяснения причин! ...
С перспективой на скорую пенсию, подала самостоятельно интернет заявку на карту Мир в ВТБ. Открыл...
Аноним, Вы писали:Про накопительную часть пенсии, что это? Маразм!!!Кто то получил ее в полном об...
Аноним, Вы писали:И ФНС не смущало даже то, что ТСЖ- некммерческая организация. Это раньше б...
Аноним, Вы писали:Ну наконец-то!Я искренне не понимаю в чем проблема иметь несколько ЮЛ на УСН и ...
Аноним, Вы писали:Так баллы и были придуманы ,чтоб пенсии украсть и сделать потолок, который не п...
И ФНС не смущало даже то, что ТСЖ- некммерческая организация.
Идея номинального директора не нова, еще Остап Бендер ею пользовался (помните, Фунта в "Золотом т...
Самое главное , как говорит наш верховный, это стабильность во всем. Не стройте иллюзий и не бори...
все боятся называть национальность которая грабит Россию со дня крещения.
Аноним, Вы писали:Программное обеспечение - это хорошо, конечно. Но проверить ничего нельзя. Прос...
Аноним, Вы писали:а почему я должен доказывать что я не преступтник А нечего было за чекиста...
А, все элементарное гениально. Договорчик заключили - деньгу с бюджета заплатили - прибыль распил...
СЗВ-СТАЖ раз в год до 28.02
чистая брехня путин самый богатый на земле
ККТ хотят внедрить что бы собирать налоги с продаж. Они считают , что это доход. А как же а...
В США служащие в госучреждениях не могут получать зарплату выше чем в 10 раз от минимальной зароб...
Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:а им туда написать. И толку? Над.К, а почему нет - ...
Аноним, Вы писали:а почему не опубликовано что имеется в собственности у детей Путина, у жены и д...