Сколько платят бухгалтерам в Японии. Свежая порция вакансий. Наших

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Уровень жизни и доходы работников в благополучных азиатских странах сегодня существенно выше, чем во многих развитых государствах-членах Европейского союза. Один из таких примеров – это Япония.

Зарплата бухгалтера в Японии – 7 163 000 Иен в год, что составляет 62 985 Долларов в год.

Насколько же востребован бухгалтер в стране восходящего Солнца? Хотя спрос на финансовых работников несколько ниже, чем на инженерные специальности, тем не менее без них не обходится ни одна организация.

После второй мировой войны, когда Япония была под контролем оккупационных войск, система бухгалтерского учета в стране значительно перестроилась - появились стандарты бухгалтерского учета, основанные на американских стандартах. Постепенно японский бухгалтерский учет сблизился с американским.

Быть бухгалтером в в стране восходящего Солнца – просто. Каждый нюанс, каждая мелочь зафиксирована в своде правил – это очень упрощает работу.

А тем временем не падает спрос на бухгалтеров и в России. Удовлетворению спроса помогает созданный специально для этого бесплатный проект для компаний, ищущих бухгалтеров на «Клерке».

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