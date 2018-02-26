В США не хватает бухгалтеров. А как у нас? Новые вакансии от Бух.Джоб

«Клерке» волнует жизнь бухгалтеров не только в России, но и в мире.

Компании в США сталкиваются с проблемой нехватки бухгалтеров. Многие бухгалтерские фирмы нанимают студентов сразу после защиты дипломов, можно сказать, со студенческой скамьи.

А как у нас? В среднем, на одну вакансию приходится 8-9 резюме, в некоторых регионах доходит и до 10, а иногда и до 15 (по данным службы исследований компании HeadHunter).

Но, как всем известно, самые лучшие бухгалтеры собрались на «Клерке», и поэтому работодатели ищут себе сотрудников здесь.

Поиск им облегчает созданный специально для этого бесплатный проект для компаний, ищущих бухгалтеров на «Клерке».

За выходные Бух.Джоб принес новые вакансии:

Другие предложения – здесь.

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