Приближается лето - хочется солнца и брызг морской пены. Кипр — остров Афродиты, родившейся из морской пены. Отправляйтесь сюда, - и пленительное очарование этих мест поманит вас остаться здесь навсегда. Климат Кипра не склонен к резким перепадам температур и комфортен круглый год, природа не может не вызывать восхищения и желания любоваться ею снова и снова.

Но бухгалтер никогда не забывает о работе - любимой своей бухгалтерии.

О привлекательности Кипра для ведения бизнеса и его налоговой системе мы вам писали уже ранее. На Кипре востребованы высококвалифицированные бухгалтеры (с международными подтверждёнными квалификациями типа ACCA/ACA и большим опытом работы), юристы, программисты, инженеры. Если у вас гражданство ЕС, то с трудоустройством больших проблем не будет. Если не ЕС, то вы должны очень заинтересовать работодателя.

А у нас работодатель вами уже заинтересован. Просмотрите свежие вакансии в нашем спецпроекте.

У нас есть для вас много новых вакансий для бухгалтеров от Бух.Джоб:

Бухгалтер в ИП (Ювелирное производство)



Обязанности: Полное ведение учёта от первички до составления отчётности на УСН для ИП



Требуемые умения и навыки: Обязателен опыт работы в ювелирных компаниях, знание УСН, знание кассовой дисциплины



Расположение: #Москва, #2 дня в неделю



З/п: 25 тыс. рублей



Условия работы: Работа на территории работодателя м. Бутырская 2 дня в неделю



Контакты: Вакансия:Обязанности: Полное ведение учёта от первички до составления отчётности на УСН для ИПТребуемые умения и навыки: Обязателен опыт работы в ювелирных компаниях, знание УСН, знание кассовой дисциплиныРасположение: #Москва, #2 дня в неделюУсловия работы: Работа на территории работодателя м. Бутырская 2 дня в неделюКонтакты: mnu05@yandex.ru

Главный бухгалтер в ИП Савчук ВГ (торговля розница, аренда)



Обязанности: формирование и и представление бухгалтерской налоговой отчетности, налоговый учет, взаимодействие с контролирующими органами ФНС, ПФР, ФСС; оптимизация налогообложения, составление отчетов для руководителя, сводных таблиц, кадровая работа, знание законодательства в области охраны труда, трудового законодательства



Требуемые умения и навыки: опыт работы главным бухгалтером, умение рассчитывать себестоимость, опыт в торговле розница, опт, егаис.



Расположение: Торговля в норильске, аренда в спб , нахождение офиса в спб #Норильск #Санкт-Петребург



З/п: по договоренности



Условия работы: постоянная



Контакты: Вакансия:Обязанности: формирование и и представление бухгалтерской налоговой отчетности, налоговый учет, взаимодействие с контролирующими органами ФНС, ПФР, ФСС; оптимизация налогообложения, составление отчетов для руководителя, сводных таблиц, кадровая работа, знание законодательства в области охраны труда, трудового законодательстваТребуемые умения и навыки: опыт работы главным бухгалтером, умение рассчитывать себестоимость, опыт в торговле розница, опт, егаис.Расположение: Торговля в норильске, аренда в спб , нахождение офиса в спб #Норильск #Санкт-ПетребургЗ/п: по договоренностиУсловия работы: постояннаяКонтакты: osnova-04@mail.ru Сукуровой Елене Юрьевне

Бухгалтер на первичные кассовые документы в Пет Ритейл (Розничная сеть)



Обязанности: Проверка ОРП, кассовых отчетов, авансовые отчеты



Требуемые умения и навыки: счета 50,76,62,71,73 ,90 Образование профильное, опыт работы не менее 3 лет.



Расположение: #Москва



З/п: 40-60 тыс. рублей



Условия работы: Пятидневная рабочая неделя. Полный соцпакет



Контакты: Вакансия:Обязанности: Проверка ОРП, кассовых отчетов, авансовые отчетыТребуемые умения и навыки: счета 50,76,62,71,73 ,90 Образование профильное, опыт работы не менее 3 лет.Расположение: #МоскваУсловия работы: Пятидневная рабочая неделя. Полный соцпакетКонтакты: IYumasheva@mail.ru

Бухгалтер на первичную документацию в ООО ТЕРА (Электромонтажные работы)



Обязанности:

1. получение и проверка поступающей первичной документации на предмет правильности ее заполнения и соответствия действующему законодательству РФ;

2. обработка и внесение полученной первичной документации в компьютерную программу;

3. формирование на основе первичной документации соответствующей корреспонденции по счетам синтетического и аналитического учета;

4. формирование регистров учета с целью обобщения поступающей информации по первичке;

6. брошюрование, архивирование первичных документов ежемесячно

7. подготовка первичных документов по запросу ФНС, главного бухгалтера

8. формирование актов по форме КС-2 и справок КС-3 в Excel, путевых листов и т.п.

9. запросы поставщикам в случае получения документов с ошибками 10. проверка наличия документов за прошлые периоды



Требуемые умения и навыки: Знание законодательства о бухгалтерском учете, требований к оформлению и хранению первичных документов. Умение работать в программе 1С-Бухгалтерия 8.3, Excel (уверенный пользователь)



Расположение: #Москва



З/п: 20-40 тыс. рублей



Условия работы: в офисе, метро Чертановская. 10-19. После 2-3 месяцев работы, возможно выполнение части функций удаленно, по договоренности



Контакты: Вакансия:Обязанности:1. получение и проверка поступающей первичной документации на предмет правильности ее заполнения и соответствия действующему законодательству РФ;2. обработка и внесение полученной первичной документации в компьютерную программу;3. формирование на основе первичной документации соответствующей корреспонденции по счетам синтетического и аналитического учета;4. формирование регистров учета с целью обобщения поступающей информации по первичке;6. брошюрование, архивирование первичных документов ежемесячно7. подготовка первичных документов по запросу ФНС, главного бухгалтера8. формирование актов по форме КС-2 и справок КС-3 в Excel, путевых листов и т.п.9. запросы поставщикам в случае получения документов с ошибками 10. проверка наличия документов за прошлые периодыТребуемые умения и навыки: Знание законодательства о бухгалтерском учете, требований к оформлению и хранению первичных документов. Умение работать в программе 1С-Бухгалтерия 8.3, Excel (уверенный пользователь)Расположение: #МоскваУсловия работы: в офисе, метро Чертановская. 10-19. После 2-3 месяцев работы, возможно выполнение части функций удаленно, по договоренностиКонтакты: saknt@yandex.ru , Наталья

Бухгалтер в ООО "ММТ" (IT технологии)



Обязанности: Ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и заказчиками, с подотчетными лицами) Прием, обработка и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета. Осуществление банковских операций в системе Клиент-банк. Ведение валютных операций.



Требуемые умения и навыки: Образование высшее Опыт работы от 5 лет Опыт работы в 1С 8.3 Знание плана счетов, законодательства о бухгалтерском учете, валютного законодательства. Уверенный пользователь ПК, прикладных программ (WORD, EXCEL), справочно-информационных систем Ответственность, внимательность, исполнительность, акуратность.



Расположение: #Москва



З/п: 60-80 тыс. рублей



Условия работы: Оформление в соотвествии с ТК РФ Официальная заработная плата График работы: пятидневка Корпоративные мероприятия



Контакты: Вакансия:Обязанности: Ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и заказчиками, с подотчетными лицами) Прием, обработка и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета. Осуществление банковских операций в системе Клиент-банк. Ведение валютных операций.Требуемые умения и навыки: Образование высшее Опыт работы от 5 лет Опыт работы в 1С 8.3 Знание плана счетов, законодательства о бухгалтерском учете, валютного законодательства. Уверенный пользователь ПК, прикладных программ (WORD, EXCEL), справочно-информационных систем Ответственность, внимательность, исполнительность, акуратность.Расположение: #МоскваУсловия работы: Оформление в соотвествии с ТК РФ Официальная заработная плата График работы: пятидневка Корпоративные мероприятияКонтакты: e.khokhlova@pediatr247.ru

Главный бухгалтер в ООО "Архитектурные Системы" (Строительство, Светопрозрачные конструкции и вентилируемые фасады)



Обязанности: Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетов



Требуемые умения и навыки: Бухгалтерское образование, опыт работы не менее 3 лет



Расположение: #Москва



З/п: 60-80 тыс. рублей



Условия работы: Обычные



Контакты: Вакансия:Обязанности: Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетовТребуемые умения и навыки: Бухгалтерское образование, опыт работы не менее 3 летРасположение: #МоскваУсловия работы: ОбычныеКонтакты: sag1010@yandex.ru

Бухгалтер-калькулятор в ООО "БСП" (Общественное питание)



Обязанности: Стандартные обязанности бухгалтера-калькулятора, знание кассовой и складской программ



Требуемые умения и навыки: Знание Р-кипер и СторХаус



Расположение: #Москва



З/п: 40-60 тыс. рублей



Условия работы: с 10 до 19 , пн-пт, питание бесплатно, зп 45т на руки



Контакты: Вакансия:Стандартные обязанности бухгалтера-калькулятора, знание кассовой и складской программТребуемые умения и навыки: Знание Р-кипер и СторХаус: #МоскваУсловия работы: с 10 до 19 , пн-пт, питание бесплатно, зп 45т на руки antonova1230@gmail.com Александра Валерьевна

Вакансия: Помощник бухгалтера в ООО"Норд-Вест" (Бухгалтерское обслуживание)



Обязанности: Работа с эл. почтой ,архивация документов, ввод первичных документов



Требуемые умения и навыки: 1С 8.3,уверенный пользователь ПК



Расположение: #Санкт-Петербург



З/п: 20-40 тыс. рублей



Условия работы: Работа в офисе(м.Владимирская),график по договоренности, но не менее трех дней в неделю, в будни и в рабочее время.



Контакты: Обязанности: Работа с эл. почтой ,архивация документов, ввод первичных документовТребуемые умения и навыки: 1С 8.3,уверенный пользователь ПКРасположение: #Санкт-ПетербургУсловия работы: Работа в офисе(м.Владимирская),график по договоренности, но не менее трех дней в неделю, в будни и в рабочее время.Контакты: lekazakova@yandex.ru

Вакансия: Ведущий бухгалтер в АО "Системы и Проекты" (Информационные технологии)



Обязанности: Полный бухгалтерский налоговый учет и отчетность нескольких юридических лиц Расчет заработной платы и отчетность Проверка правильности оформления документов Взаимодействие с другими службами Выполнение текущих поручений главного бухгалтера



Требуемые умения и навыки: Профильное образование Опыт работы от 3-х лет, желательно в группе компаний Опыт работы в компаниях использующих ОСНО и УСН Знание 1С: Бухгалтерия 8.3, ЗУП 8.3, КонсультантПлюс, MS Office Знание бухгалтерского и налогового законодательства Знание учета в строительстве (КС-2, КС-3), информационные технологии



Расположение: #Москва



З/п: 80-100 тыс. рублей



Условия работы: Стабильная компания, оформление по трудовому законодательству Официальная заработная плата, выплата два раза в месяц Полная занятость, пн-пт с 10:00 до 18:30 Испытательный срок 3 месяца Благоустроенный офис, спортивный зал, на территории БЦ есть столовая, магазин, кафе Место работы м. Авиамоторная, м. Шоссе Энтузиастов, МЦК станция Шоссе Энтузиастов



Контакты: Обязанности: Полный бухгалтерский налоговый учет и отчетность нескольких юридических лиц Расчет заработной платы и отчетность Проверка правильности оформления документов Взаимодействие с другими службами Выполнение текущих поручений главного бухгалтераТребуемые умения и навыки: Профильное образование Опыт работы от 3-х лет, желательно в группе компаний Опыт работы в компаниях использующих ОСНО и УСН Знание 1С: Бухгалтерия 8.3, ЗУП 8.3, КонсультантПлюс, MS Office Знание бухгалтерского и налогового законодательства Знание учета в строительстве (КС-2, КС-3), информационные технологииРасположение: #МоскваУсловия работы: Стабильная компания, оформление по трудовому законодательству Официальная заработная плата, выплата два раза в месяц Полная занятость, пн-пт с 10:00 до 18:30 Испытательный срок 3 месяца Благоустроенный офис, спортивный зал, на территории БЦ есть столовая, магазин, кафе Место работы м. Авиамоторная, м. Шоссе Энтузиастов, МЦК станция Шоссе ЭнтузиастовКонтакты: musienko_on@ursip.ru Мусиенко Ольга

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