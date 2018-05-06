Приближается лето - хочется солнца и брызг морской пены. Кипр — остров Афродиты, родившейся из морской пены. Отправляйтесь сюда, - и пленительное очарование этих мест поманит вас остаться здесь навсегда. Климат Кипра не склонен к резким перепадам температур и комфортен круглый год, природа не может не вызывать восхищения и желания любоваться ею снова и снова.
Но бухгалтер никогда не забывает о работе - любимой своей бухгалтерии.
О привлекательности Кипра для ведения бизнеса и его налоговой системе мы вам писали уже ранее. На Кипре востребованы высококвалифицированные бухгалтеры (с международными подтверждёнными квалификациями типа ACCA/ACA и большим опытом работы), юристы, программисты, инженеры. Если у вас гражданство ЕС, то с трудоустройством больших проблем не будет. Если не ЕС, то вы должны очень заинтересовать работодателя.
А у нас работодатель вами уже заинтересован. Просмотрите свежие вакансии в нашем спецпроекте.
У нас есть для вас много новых вакансий для бухгалтеров от Бух.Джоб:
Обязанности: Полное ведение учёта от первички до составления отчётности на УСН для ИП
Требуемые умения и навыки: Обязателен опыт работы в ювелирных компаниях, знание УСН, знание кассовой дисциплины
Расположение: #Москва, #2 дня в неделю
З/п: 25 тыс. рублей
Условия работы: Работа на территории работодателя м. Бутырская 2 дня в неделю
Контакты: mnu05@yandex.ru
Обязанности: формирование и и представление бухгалтерской налоговой отчетности, налоговый учет, взаимодействие с контролирующими органами ФНС, ПФР, ФСС; оптимизация налогообложения, составление отчетов для руководителя, сводных таблиц, кадровая работа, знание законодательства в области охраны труда, трудового законодательства
Требуемые умения и навыки: опыт работы главным бухгалтером, умение рассчитывать себестоимость, опыт в торговле розница, опт, егаис.
Расположение: Торговля в норильске, аренда в спб , нахождение офиса в спб #Норильск #Санкт-Петребург
З/п: по договоренности
Условия работы: постоянная
Контакты: osnova-04@mail.ru Сукуровой Елене Юрьевне
Обязанности: Проверка ОРП, кассовых отчетов, авансовые отчеты
Требуемые умения и навыки: счета 50,76,62,71,73 ,90 Образование профильное, опыт работы не менее 3 лет.
Расположение: #Москва
З/п: 40-60 тыс. рублей
Условия работы: Пятидневная рабочая неделя. Полный соцпакет
Контакты: IYumasheva@mail.ru
Обязанности:
1. получение и проверка поступающей первичной документации на предмет правильности ее заполнения и соответствия действующему законодательству РФ;
2. обработка и внесение полученной первичной документации в компьютерную программу;
3. формирование на основе первичной документации соответствующей корреспонденции по счетам синтетического и аналитического учета;
4. формирование регистров учета с целью обобщения поступающей информации по первичке;
6. брошюрование, архивирование первичных документов ежемесячно
7. подготовка первичных документов по запросу ФНС, главного бухгалтера
8. формирование актов по форме КС-2 и справок КС-3 в Excel, путевых листов и т.п.
9. запросы поставщикам в случае получения документов с ошибками 10. проверка наличия документов за прошлые периоды
Требуемые умения и навыки: Знание законодательства о бухгалтерском учете, требований к оформлению и хранению первичных документов. Умение работать в программе 1С-Бухгалтерия 8.3, Excel (уверенный пользователь)
Расположение: #Москва
З/п: 20-40 тыс. рублей
Условия работы: в офисе, метро Чертановская. 10-19. После 2-3 месяцев работы, возможно выполнение части функций удаленно, по договоренности
Контакты: saknt@yandex.ru, Наталья
Обязанности: Ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и заказчиками, с подотчетными лицами) Прием, обработка и контроль первичной документации по соответствующим участкам бухгалтерского учета. Осуществление банковских операций в системе Клиент-банк. Ведение валютных операций.
Требуемые умения и навыки: Образование высшее Опыт работы от 5 лет Опыт работы в 1С 8.3 Знание плана счетов, законодательства о бухгалтерском учете, валютного законодательства. Уверенный пользователь ПК, прикладных программ (WORD, EXCEL), справочно-информационных систем Ответственность, внимательность, исполнительность, акуратность.
Расположение: #Москва
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы: Оформление в соотвествии с ТК РФ Официальная заработная плата График работы: пятидневка Корпоративные мероприятия
Контакты: e.khokhlova@pediatr247.ru
Обязанности: Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетов
Требуемые умения и навыки: Бухгалтерское образование, опыт работы не менее 3 лет
Расположение: #Москва
З/п: 60-80 тыс. рублей
Условия работы: Обычные
Контакты: sag1010@yandex.ru
Обязанности: Стандартные обязанности бухгалтера-калькулятора, знание кассовой и складской программ
Требуемые умения и навыки: Знание Р-кипер и СторХаус
Расположение: #Москва
З/п: 40-60 тыс. рублей
Условия работы: с 10 до 19 , пн-пт, питание бесплатно, зп 45т на руки
Контакты: antonova1230@gmail.com Александра Валерьевна
Обязанности: Работа с эл. почтой ,архивация документов, ввод первичных документов
Требуемые умения и навыки: 1С 8.3,уверенный пользователь ПК
Расположение: #Санкт-Петербург
З/п: 20-40 тыс. рублей
Условия работы: Работа в офисе(м.Владимирская),график по договоренности, но не менее трех дней в неделю, в будни и в рабочее время.
Контакты: lekazakova@yandex.ru
Обязанности: Полный бухгалтерский налоговый учет и отчетность нескольких юридических лиц Расчет заработной платы и отчетность Проверка правильности оформления документов Взаимодействие с другими службами Выполнение текущих поручений главного бухгалтера
Требуемые умения и навыки: Профильное образование Опыт работы от 3-х лет, желательно в группе компаний Опыт работы в компаниях использующих ОСНО и УСН Знание 1С: Бухгалтерия 8.3, ЗУП 8.3, КонсультантПлюс, MS Office Знание бухгалтерского и налогового законодательства Знание учета в строительстве (КС-2, КС-3), информационные технологии
Расположение: #Москва
З/п: 80-100 тыс. рублей
Условия работы: Стабильная компания, оформление по трудовому законодательству Официальная заработная плата, выплата два раза в месяц Полная занятость, пн-пт с 10:00 до 18:30 Испытательный срок 3 месяца Благоустроенный офис, спортивный зал, на территории БЦ есть столовая, магазин, кафе Место работы м. Авиамоторная, м. Шоссе Энтузиастов, МЦК станция Шоссе Энтузиастов
Контакты: musienko_on@ursip.ru Мусиенко Ольга
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