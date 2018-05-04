Женские блузки и постельное белье будут маркировать. Что еще?

В следующем году расширится список товаров, подлежащих обязательной маркировке. В частности, в него войдут женские блузки и духи, мужские куртки и сигареты. Что еще – расскажем.

Что и когда

Распоряжением Правительства №792-р от 28.04.2018 утвержден перечень товаров, которые будут подлежать обязательной маркировке средствами идентификации. Документ вступает в силу с января 2019.

Расширение этого перечня является частью плана Правительства по борьбе с контрафактом, который был утвержден Распоряжением №533-р от 29.03.2018.

Всего в перечень вошли 10 групп товаров.

С 1 марта 2019 начнут маркировать табачные изделия.

С 1 декабря 2019 в перечень товаров для маркировки войдут:

духи и туалетная вода;

шины и покрышки пневматические резиновые новые;

предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи;

блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек;

пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков;

пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек;

белье постельное, столовое, туалетное и кухонное;

обувные товары;

фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и лампы-вспышки.

Обратите внимание, что в список вошла верхняя одежда как мужская, так и женская. А вот что касается трикотажных изделий – то тут мужчин обошли стороной. Маркировать предлагается только женские кофточки, причем речь идет в том числе и о блузонах

Напомним, по мнению властей, первый опыт по маркировке товаров контрольными знаками, внедренный для меховых изделий, оказался вполне удачным. В 2017 году запустили пилотный проект по маркировке лекарств, а с 1 июня 2018 начинается эксперимент по маркировке отдельных видов драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них.

Как

Как будет функционировать модель маркировки? Базовые принципы и организационная модель функционирования системы маркировки товаров утверждены Распоряжением Правительства №791-р от 28.04.2018

Базовыми принципами функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в РФ, в частности, являются:

идентификация каждой единицы товара путем присвоения товарам уникальных кодов;

регистрация всех этапов оборота товаров (от производства или ввоза в РФ до расчета за товар с применением ККТ или иного вывода товара из оборота) в информационной системе маркировки товаров;

создание единого каталога товаров РФ, маркированных средствами идентификации.

Код маркировки состоит из двух частей - кода идентификации и кода проверки. Код идентификации содержит код товарной позиции по единому каталогу товаров РФ, маркированных средствами идентификации, и уникальный код экземпляра товара. Код проверки формируется с использованием российских криптографических технологий.

Плата за единицу кода маркировки товара взимается единоразово при его генерации. За счет указанной платы обеспечивается в том числе регистрация всех этапов оборота товаров в информационной системе. Размер указанной платы устанавливается в соответствии с законодательством РФ.

Минпромторг определен координатором системы маркировки товаров средствами идентификации. Минфин России будет обеспечивать нормативно-правовое регулирование отношений, в сфере маркировки товаров. Контроль за функционированием информационной системы, а также за деятельностью ее оператора возложен на Минкомсвязь России.