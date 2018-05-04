Чем с 4 мая 2018 года для вас опасен аудитор. И почему он даже не расскажет вам о доносе в Росфинмониторинг

На примере общения с банками, многие, если не все, знают о действующем с 2002 года законе № 115-ФЗ. Этим законом, среди прочего, определялась и роль лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, к которым относятся, в частности, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В частности, аудитор должен был информировать Росфинмониторинг о том, что учредители (участники) аудируемого лица или их представители либо его руководитель не приняли в течение 90 календарных дней надлежащих мер по рассмотрению информации о ставших известными аудитору случаях нарушений соответствующего законодательства Российской Федерации, либо признаках таких случаев, либо риске возникновения таких случаев.

На это никто из аудиторов особенно внимания не обращал, и все шло своим чередом.

Что изменилось

Но с 23 апреля 2018 г. (Федеральный закон № 112-ФЗ) внесены изменения в Федеральный закон N 115-ФЗ и Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». Изменения вступают в силу с 4 мая 2018 года.

С 04.05.2018г., аудитор, при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязан уведомить об этом Росфинмониторинг.

Уведомление аудитором Росфинмониторинга о наличии любых оснований полагать, что сделки аудируемого лица могут быть осуществлены в целях отмывания доходов, производится в порядке, предусмотренном законом N 115-ФЗ. Ранее — в порядке, предусмотренном законом «Об аудиторской деятельности»: аудитор должен был информировать руководителя аудируемой компании. И лишь в случае, если он не принимал в течение 90 дней надлежащих мер по рассмотрению информации аудитора — Росфинмониторинг.

По закону № 115-ФЗ порядок уведомления Росфинмониторинга установлен Положением о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82.

В соответствии с действующим законодательством, факт уведомления аудитором Росфинмониторинга:

— не является нарушением аудиторской тайны (часть 4 статьи 9 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»);

— не подлежит разглашению аудитором (пункт 4 статьи 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ).

Для взаимодействия с Росфинмониторингом, а также реализации своих прав и обязанностей, аудитор должен использовать информационный ресурс — личный кабинет на официальном Интернет-сайте Росфинмониторинга.

Выводы и вопросы

Если сказать доступным языком, то аудитор должен сообщать в Росфинмониторинг о, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов,

Я, конечно, понимаю и абсолютно согласен, что легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, неприемлемо в современном мире, но что такое «сделка или финансовая операция, которая осуществлена в целях легализации (отмывания) доходов».

Где грань между нормальной оптимизацией расходов (в т.ч. и налогов) и легализацией и отмыванием доходов?

Если ты приглашаешь аудитора для оказания услуг по разработке некой вполне себе законной схемы, но в результате у тебя уменьшатся расходы и возможно платежи в бюджет, а твой доход увеличится, что это нормальная операция или она осуществляется с целью легализации?

Пример. В ходе оказания аудиторских услуг, аудитором установлен факт получения предприятием заемных средств от участников общества, которые так же являются работниками предприятия. В договоре займа указано, что предприятие уплачивает проценты на сумму полученного займа. Проценты по договору займа установлены на уровне ставок коммерческих банков. Но сумма заемных средств большая и сумма процентов исчисляется десятками миллионов. Кажется, все сделано на законных основаниях, но, по мнению налоговиков и судей, займы от дружественных юридических или физических лиц — не что иное, как схема.

Будет ли аудитор сообщать в Росфинмониторинг или нет?

Ответственность для аудитора очень серьезная, может лучше перестраховаться (как банки) и сообщить в Росфинмониторинг?

Ведь руководитель организации все равно не узнает, а если через некоторое время организация где-то проштрафится, привлекут ли аудитора за компанию?

Также появляется дополнительный рычаг давления на предприятия через «своих» аудиторов в т.ч. и для рейдерских атак.

На сегодняшний день, только фирмы, оказывающие консультационные услуги (не юридические) в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, пока еще не в сфере действия 115-ФЗ. Но надолго, вот в чем вопрос.

Древняя поговорка «бойтесь данайцев дары приносящих» в современных условиях звучит как «бойтесь аудиторов услуги оказывающих».