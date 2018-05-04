О чем шутят бухгалтеры посреди майских праздников

Товарищи-бухгалтеры, хватит в Интернете сидеть! Погода-то хорошая. Выйдите на улицу погулять! А гороскоп с 7 по 13 мая 2018 года и попозже прочитать можно.

Овен

Овны, чтобы всегда иметь работу и хорошую зарплату, возьмите своего начальника поручителем по ипотеке. Неделя подходит для решения сложных вопросов. У вас есть все шансы довести любое дело до конца. Умозаключения, к которым вы придете, будут отличаться продуманностью и глубиной мысли. Медосмотры работников : ответы на частые вопросы кадровиков и директоров на нашем сайте.

Телец

Дела у Тельцов пойдут хорошо, но неизвестно, куда... Хватит сидеть без дела, пойдите, полежите, но только в меру, чтобы кардиограмма не распрямилась. Неделя неплоха для работы, особенно, для сдачи СЗВ-М. Споры, конфликты с начальством, стремление к независимости и своеволию, обостренное чувство справедливости, — все это не лучший фон для ведения бухгалтерских дел. Да и с коллегами на работе могут быть проблемы.

Близнецы

5 забавных фактов про Близнецов:

Вы не можете увидеть свои уши без зеркала. Вы не можете сосчитать свои волосы, хоть вы и бухгалтер. Вы не можете дышать через нос, если ваш язык высунут. Вы только что попробовали пункт 3. Теперь вы улыбаетесь, потому что мы вас разыграли. Хорошей недели!

Будьте готовы к тому, что деловые отношения будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. Формально, это, не очень хорошо, но в реальности симпатии играют в деловых отношениях далеко не последнюю роль. Так что если уверены в своей харизме — действуйте!

Рак

Раки, что вы делаете на работе? Звезды-то знают: изо всех сил пытаетесь не уволиться. Советуем вызывать у главбуха умеренное отвращение. Иначе, она захочет с вами постоянно общаться. Вам следует всеми силами избегать риска в делах! Как бы Ракам не хотелось влезть в какую-нибудь «верную» авантюру, делать этого совершенно не нужно — есть шанс крупно проиграть.

Лев

В принципе, Львы будут нормально относиться к поездкам на работу, но ждать 8 часов, чтобы поехать обратно, их утомит. А вообще, на этой неделе, кто рано встает, тот куртку днем в руках понесет. Львы будут готовы бескорыстно тратить свое время и силы на отстаивание чужих интересов, и возьмут кого-то из коллег под свою опеку. Ваши альтруистические порывы повысят вам настроение и самооценку.

Дева

А вы с утра не мучились вопросом

При виде отраженья своего —

«Кто ночью брал лицо мое без спроса?

Кто пил в нём пиво и помял его?

Девы будут центром притяжения всего коллектива! Вы сможете покорить своим обаянием всех, даже главбуха — а заодно и заручиться на будущее поддержкой людей, от которых зависят зарплата и карьера.

Весы

После отчетного периода вам нужен кто-то, кто будет о вас заботиться. Желательно, чтобы это были не санитары из психушки. Ухоженный вид, грамотная речь и воспитание — вот что оценят в вас коллеги. Отличная неделя для того, чтобы Весы сделали конкретные шаги в сторону своих карьерных устремлений. Шеф обязательно оценит ваш профессионализм и упорство в труде!

Скорпион

Если бы за повторный сигнал будильника у Скорпионов списывались деньги, тогда бы они не опаздывали на работу. Никто не запрещает вам изредка вспоминать прошлое, но, пожалуйста, перестаньте им жить. Скорпионы будут склонны действовать не так, как всегда. Это внесет оживление и свежую струю в рабочие будни всего коллектива! Как пожаловаться на банк , если он не разблокирует или не открывает счёт? Разберемся вместе.

Стрелец

Мечты: хорошо бы вечером поставить кошелек на зарядку, утром встаешь, а он полный! И не забывайте выбрасывать мусор ... из ведра... из головы... из жизни! А супругу скажите, что у женщин не бывает лишнего веса. Это дополнительные места для поцелуев. В делах Стрельцу не стоит лезть в разбирательства по какому-либо вопросу — споры могут затянуться на неизвестный срок. Неделя подходит для сбора и обдумывания информации, но не для того, чтобы Стрелец выносил свои гениальные идеи на показ.

Козерог

Козерогам будет казаться, что порой они занимаются какой-то фигней, а потом вспомнят, что за это им платят зарплату и успокоятся. Звезды советуют работать по методу Робинзона Крузо — ждать пятницу. В делах Козерог вполне может пойти не в ту сторону и даже не заметить этого. Неделя ожидается рассеянная и мечтательная, так что за серьезные проекты не беритесь. Частые вопросы предпринимателей на ПСН, ЕНВД и ЕСХН на «Клерке».

Водолей

Ничто так не будет отпугивать Водолеев в магазине, как желание продавцов помочь в выборе. Деньги — это вред , они мешают вам любить налоговую инспекцию. В любом деле Водолеи способны пойти на принцип! Если что-то ему не понравится, он будет настроен бороться до конца. Чтобы не испортить отношения с коллегами, Водолеям следует помнить: не все, что кажется истиной, обязательно ею является. О том, можно ли бросить ненужную компанию, рассчитывая на то, что налоговая сама ее закроет, читайте тут

Рыбы