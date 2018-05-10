Реальная история, как удалось одолеть отказ налоговиков в регистрации переезда ООО

Наш автор Марат Самитов размещает у себя истории налогоплательщиков, которым удалось добиться положительного результата при проблемах с налоговой. Читайте очередную историю-кейс.

«Здравствуйте, Марат! Прочитал вопрос подписчика «Добрый день. В Челябинске при подаче заявлений на регистрацию ООО налоговая сначала мучает человека в отдельном кабинете». Наша контора столкнулапсь с похожей и, теперь уже стандартной, ситуацией — налоговая (Химки Московской области) отказывала по надуманным причинам в регистрации «переезда из Москвы в Область».

Хотел поделиться с собратьсями по оружию.

Об опыте удачной регистрации переезда компании из одного региона в другой (2018 год)

В самом начале 2017 года нашей компанией, ООО было принято решение о смене адреса места нахождения — решили переехать из Москвы в Московскую область. Причины, в основном, в экономии на аренде и в удобстве расположения офисов.

Тогда слухи о том, что все местные налоговые сопротивляются переезду на их территорию контор из других муниципальных образований, еще казались слухами и воспринимались с небольшим недоверием и мыслью о том, что это конечно же не про нас, а про однодневки всякие.

Казалось бы, чего бояться: занимаемся ИТ-услугами, белые и пушистые. Бизнес молодой и никакими схемами, косяками, долгами, проблемами еще не оброс. Вот тебе все документы, все прозрачно, все логично, бери и регистрируй ни одного основания подозревать недобросовестность.

Ну, так и случилось: подали документы, и зарегистрировались по новому адресу.

Подали 19 июля 2017 (комплект документов по первому этапу регистрации). Зарегистрировали 02 апреля 2018 — всего-то восемь месяцев спустя.

Своим опытом успешных и неуспешных действий хотелось бы поделиться с читателями канала, дабы хоть как-то испортить жизнь тем, кто работает в налоговых органах, и сделать так, чтобы собратьям по несчастью ведения бизнеса в России стало чуть легче реализовывать свои немногочисленные права.

При смене адреса и места нахождения (региона) регистрация проходит в два этапа. Есть разные комбинации и свои исключения. Опишу только наш случай: переезд из Москвы в Московскую область г. Химки.

Этап первый проходит без проблем: подаем заявление в московскую регистрирующую налоговую (46-я МИФНС) и в результате в ЕГРЮЛ появляется отметка о том, что Общество приняло решение о смене Москвы на Область. А у нас появляется право: через 20 дней подать документы уже в будущую областную инспекцию, о регистрации там у них.

И тут все только начинается. Подаем заявление в Областную инспекцию (для простоты буду писать в Областную инспекцию, но на самом деле по Московской области из регистрирующих несколько, хотя свои решения они принимают на основании документов и пожеланий из областных территориальных).

Так вот, после подачи заявления, всегда выносится решение о приостановке регистрационных действий на 30 дней. Не важно, что в законе — всегда. С этого момента именно директору надо находиться в новом помещении компании в рабочее время, всегда. Никакие объяснения потом не помогают. Важно! Указывайте номер мобильного телефона в заявлении, тогда инспектор позвонит и спросит на месте ли вы. Если да, то сможете его проводить, чтоб не заблудился, если нет, то нет — отказ в регистрации (в большинстве известных случаев).

Кроме того, налоговая приглашает директора на заседание комиссии (дать объяснения, дать письменные объяснения, предоставить документы). В нашем случае, директор бывший корпоративный юрист и проблем никаких не возникло. Но в других случаях их тоже не возникнет. Потому что все эти мероприятия никого не волнуют. Это просто формальность, которую замначальника МИФНС должен соблюсти чтобы отказать вам в регистрации не просто так, а после проделанной работы.

К примеру, в нашем случае на первой такой комиссии было дано понять, что все проблемы из-за того, что налоговая имеет теперь понятие «неблагоприятная налоговая среда» и если много компаний из других регионов переезжают именно в «наш регион», то у начальства возникает претензия о том, что «у нас тут что — благоприятная среда для совершения налоговых правонарушений»?

Отсюда главная мысль о мотивации налогового органа. Им не важно качество компаний, которые переезжают. Им важны определенные цифры в отчетности.

Известен случай, когда тот же налоговый орган формально препятствовал переезду компании в здание, находящееся у этой компании в собственности, с отчетностью тоже все было в порядке.

Как следствие: наш первый отказ из-за того, что в комплекте документов предоставлен не договор аренды по новому адресу, а письмо от сосбственника о том, что он заключил данный договор и предоставляет в аренду данное помещение (в законе нет обязанности предоставить именно договор — нужен документ, подтверждающий право на использование помещения). Т.к. к моменту отказа мы успели поссориться с собственником и переехать на другую улицу, отказ обжаловать не стали.

При подаче второго заявления было не менее забавно.

Инспектор, проверяющий нахождение по новому адресу «случайно» приехал на проверку в последний день проверки (после комиссии — так редко бывает) и в день рождения директора. Но это мелочь — директор был на месте и компания работала.

Отказ в результате абсолютно надуманных причин (долго описывать, но в неформальной беседе, уже представитель УФНС сказал, что оснований для отказа не было).

Примерно в это время в ЕГРЮЛ появляется отметка о недостоверности нашего адреса (это логично, мы же переехали). По истечении шести месяцев после внесения данной отметки, налоговый орган имеет право ликвидировать ООО (сам же не дает зарегистрировать новый адрес, сам же вносит отметку о старом, сам же ликвидирует).

Напомню, у нас все растянулось на восемь месяцев.

Было принято решение об обжаловании решения об отказе в Управлении ФНС. Тот проигнорировал около 50% доводов и обстоятельств, указывающих на нарушение, и высказался по паре малозначительных (т.е. тех, от которых хоть как-то можно отписаться) и нашел действительно правильную причину для отказа — опечатку при заполнении адреса (наша вина). И конечно же, на данном этапе вопрос был закрыт. Но важно другое: при ответе на жалобу УФНС стремится, прежде всего, отмазать территориальную инспекцию. И в отличии от суда, игнорирует доводы и доказательства пачками.

Но, учитывая опечатку (на которую изобретательный территориальный орган не обратил внимания, а придумал свою белиберду) в суд идти было бессмысленно.

Третий отказ был самым эпичным и самым последним.

Всего два основания (отлично иллюстрируют порядок работы с налогоплательщиками):

1. В договоре аренды не указано, что собственник не возражает против именно регистрации как «юрадреса» компании, следовательно данное помещение рассматривается как обособленное подразделение, а для его регистрации нужны совсем другие заявления и документы — незаконные требования, в договоре указано, помещение предоставляется под офис, для ведения коммерческой деятельности, остальное — те самые формальные придирки.

2. Адрес в заявлени не соответствует адресу в договоре аренды — необоснованно, они соответствуют вплоть до запятой (заявление заполнено в строгом соответствии с требованиями нологовой).

Развязка

Тут был избран новый подход:

1. Было принято решение поставить рекорд по жалобам на территориалку (все проверки и все документы создает она, регистрирующий орган — лишь передаст).

Раз в два дня подавались жалобы на орган и на отдельных должностных лиц отдела регистрации.

Результат: окончательное убеждение в том, что УФНС (вышестоящий орган) занимается только отмазкой нижестоящих. Пример: жалоба с четким изложением хронологии действий, составом нарушения, нормативным обоснованием, документальными доказательствами обстоятельств. Ответ в духе «в данный день проводились такие-то мероприятия, в следствие чего ну так получилось, обращаем Ваше внимание на то, что...». Толку — ноль. Половина доводов (указывающих на однозначное нарушение проигнорировано).

2. Обратились в прокуратуру.

Результат: ну мы хотя бы знаем теперь, где находится прокуратура. Действий они никаких не предприняли, а пока они не работали, мы справились без них.

3. Обратились с основной «большой» жалобой на отказ в регистрационных действиях в УФНС.

Результат: стало немного смешно. Они просто подождали пока разрешится ситуация по следующему нашему пункту, продлили еще срок на рассмотрение жалобы (а он и так около 20-ти дней) и написали в ответе что-то типа «ну раз у вас и так уже все зарегистрировано, то мы вам с уважением отказываем в удовлетворении».

4. Обратились к бизнес-омбудсмену.

Честно говоря, не думали, что вообще имеет смысл. Потому что никогда не сталкивались раньше. Написали заявление, приложили материалы, долго и плодотворно объясняли обстоятельства, держали связь и предоставляли новые документы. В итоге, когда омбудсмен убедился в том, что мы не однодневка какая-то, а добросовестная ИТ-компания, выяснилось, что таких, как мы, несколько компаний и переговоры с налоговыми чинами ведутся по каждой персонально.

В нашем случае нас-таки признали достойными этой великой чести платить налоги именно химкинским бездельникам и регистрационные действия наконец-то состоялись. Никаких взяток не было, и никто не требовал. Омбудсмен тоже ни на что и близко не намекал. Впечатления от его работы самые лучшие! Сотрудники честно доносили основную информацию, не обнадеживали попусту, но и в формат «приходите завтра» никогда не скатывались.

Итог

В результате проделанной работы зарегистрироваться удалось. Для себя выяснили, что пока еще в нашем государстве действует система «создал орган, он перестал работать, создаем еще один, чтобы заставлял работать предыдущий, повторяем итерацию». Но пока хоть кто-то работает.

Надеюсь, что общее описание самого процесса, а главное внутренней кухни (на столько, на сколько это возможно в таком формате) было полезно.

Вывод: если есть возможность не переезжать в другой регион — не надо. Если переезд необходим — готовьтесь к беспределу под диалоги улыбчивых преступников в погонах о том, что «вы же сами все понимаете, если бы все зависело от меня — человека подневольного...». Не бойтесь «испортить отношения» все равно все придет к этому им наплевать на то, как все в реальности, важна только отчетность и желание удержаться в кресле.

Обращайтесь к бизнес-омбудсмену вашего нового региона и пытайтесь это сделать массово, находите собратьев по несчастью и несите заявления — масштаб проблемы мотивирует ее решить, тем более что оптом. И не останавливайтесь!

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