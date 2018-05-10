Четыре обсуждения коллег: нужная дата на отчетности по почте, сальдо по взносам, субсидиарка и выплата авансов

Что на этой неделе обсуждали бухгалтеры в группе «Красный уголок бухгалтера»? Было интересно следить, как коллеги помогают друг другу в сложных ситуациях.

Как главбуху избежать ответственности

В последние годы работа бухгалтера напоминает работу на минном поле. С одной стороны — директор, собственник бизнеса, которому надо все минимизировать. И не всегда руководителя интересует процесс минимизации, ему сразу подавай результат (желательно тот, который руководитель озвучил). С другой стороны — контролирующие органы, которые рьяно пытаются контролировать все, даже то, что не контролируется. А здесь, соответственно, и ответственность...Законодательством для сотрудников предусмотрена ответственность:

— дисциплинарная;

— материальная;

— административная;

— уголовная.

В связи со спецификой своей работы, бухгалтеры в группе пробуют себя максимально обезопасить и разработать договор с минимальными рисками для главного бухгалтера.

Подскажите, пожалуйста, есть ли у кого-то договор с главбухом, который минимизирует его риски и зону ответственности? В связи с новыми законами (об ответственности главбуха и, увы, печальной практикой) хотелось бы заключать договор с минимальными рисками.

— OksanaSt

Судебная практика в последнее время настораживает: то под уголовную ответственность бухгалтера подводят, то взыскивают с него миллионные долги компании:

Как с внештатного бухгалтера-пенсионерки взыскали по «субсидиарке» 2,7 млн налоговых долгов компании

В статье «Как избежать субсидиарной ответственности» детально рассказано, за что могут привлечь к субсидиарной ответственности, в какие сроки и что делать, если привлекли.

Отправка отчетности по почте

Большинство налогоплательщиков перешли на сдачу отчетности через ТКС. Один из плюсов — колоссальная экономия времени и возможность отправить отчетность за минуту до полуночи крайнего срока сдачи.

На мой взгляд, менее привлекательный способ сдачи отчетности — это почта России. Данный способ отправки отчетности прямо предусмотрен в Налоговом кодексе РФ. За малым исключение практически всю отчетность налоговая принимает на бумажном носителе (НДС не в счет). Отчетность отправляется заказным или ценным письмом. В данном случае, дата представления отчетности — это дата её отправки, определяемая по почтовому штемпелю. Согласно п.8 ст.6.1 НК РФ, отчетность признается сданной своевременно, если она отправлена до 24 часов последнего дня, установленного для её представления.

Не думала я, что за годы практики окажусь в такой банальной ситуации. По нескольким компаниям не успела получить ЭЦП, пришлось рассчитывать на сдачу отчетности почтой. Ну, а дальше сами понимаете, два часа на почте. В 23:50 передо мной еще 176 человек. Результат — отчетность не отправлена. Почтальон намертво стоит, что никаких штампов нужной датой не поставит. Три вопроса. 1. Кто как выходил из ситуации? Удавалось ли договориться в ИФНС, что бы на месте поставили синий штамп с нужной датой? 2. Были ли случаи, что вы пропускали срок сдачи на 1-2 дня и штраф не приходил? 3. Что вы предоставляете в ИФНС, чтобы проставить отметку на копии декларации при ее отправке почтой? Только опись вложения или чек тоже просят? Пытаюсь понять, какова вероятность, что штраф не придет. По ИП вроде крайне редко приходят..

— Ирина Ма

Чем грозит налогоплательщику ситуация, когда после нескольких часов на почте очередь так и не подошла? Что говорят коллеги:

— «Насчет того, чтоб штраф не пришел, наверное, „свои люди“ нужны в ИФНС. А нагуглила я вот что. Надежду на то, что штраф будет снижен, нам дает статья 114 НК РФ пункт 3:



Статья 114. Налоговые санкции



3. При наличии хотя бы одного смягчающего ответственность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению не меньше, чем в два раза по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей настоящего Кодекса.



Понятие „обстоятельств, смягчающих вину“ частично дает пункт 1 статьи 112 НК РФ» (Юлия Плевако).

— «Какой же почтальон нынче штампики поставит, если все данные в компьютере у Почты России? Трековые номера и пр. И в ИФНС никто сейчас задним числом отчеты не примет» (Надежда Камышева).

Проверено практикой многих коллег, что договориться с сотрудниками почты невозможно.

Как вариант, можно позвонить на горячую линию почты, как и советует коллега:

— «Мы многим клиентам, которые не хотят оформлять ЭЦП, сдаём почтой и очень просто, без очередей. Если в очереди более 5 чел., звоним на их 8800 или обращаемся к руководителю отделения и буквально через 15 минут выходит операционист и принимает отчеты и прочее. Но давным-давно, лет 5 назад, в таком случае отправили обычным простым письмом через почтовый ящик и дошло без потерь, но это был риск, как вы понимаете. Затем пришли с 2 экз. в налоговую без всяких чеков, и нам поставили штамп о принятом отчете» (Ольга Анатольевна).

— «Самым первым — при такой очереди всегда стоят емсники, предлагают услугу тут же напротив быстро без очереди за 500. Это дешевле штрафа» (Инна Милькина).

В итоге оказалось, что выход есть:

— «Итак, дорогие коллеги, поддерживающие и нападающие. Обзвонила около 30 служб экспресс-доставок. Нашла ту, которая согласилась принять отправления задними датами. Опись со штампом, БСО, ПКО. Трек отслеживается с моими датами в системе. Стоит дешевле, чем именитые доставки. Кто будет сильно страдать — сдам пароли явки в личку. Для ст.80 НК РФ мне этого достаточно. Дальше поеду лично с этими доками штамповать декларации» (Ирина Ма).

Борьба за верное сальдо по взносам

Все мы помним, когда ПФР передал сальдо в ИФНС по страховым взносам, у многих налогоплательщиков возникли проблемы с некорректной суммой сальдо . Пострадали как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица.

Прошу помощи! Читал много, но конкретики не нашел. В организацию пришло требование из ИФНС о долгах по пенсионным взносам за 4 квартал 2016 г. Все взносы, разумеется, уплачены, есть справка из ПФР об отсутствии задолженности. То есть дело именно в некорректной передаче данных из ПФР в ИФНС. Пенсионный говорит — мы мол все отправили, разбирайтесь с налоговой. Налоговая ничего не делает тоже. Что делать?!

— Максим Дмитриев

Участница группы дает полную инструкцию, как действовать в борьбе за верную сальдовку. Кому-то, возможно, пригодится, так как не понаслышке знаю, что не у всех вопрос с некорректным сальдо на данный момент закрыт.

1. Ответ на требование ИФНС, что все уплачено полностью и в срок с приложением копии справки ПФР и соответствующих платежных поручений.

2. Запрос в Отделение ПФР по г. Москве и Московской обл (ул. Стасовой, 14, кор. 2): описываете ситуацию, просите провести корректную выгрузку и сообщить вам имена файлов выгрузки, к запросу прилагаете копии требования ИФНС, справки ПФР и тех же платежек.

3. После регистрации письма в Отделении ПФР — письмо в УФНС по Москве (Хорошевское ш., 12а) с описанием ситуации и просьбой приостановить исполнение требования до проведения повторной корректной выгрузки и приложением всех перечисленных выше документов (требование, справка из ПФР, копии платежек, копия запроса в Отделение ПФР).

4. После того, как ПФР проведет повторную выгрузку и сообщит имена файлов — письмо в свою налоговую с копией ответа ПФР. Далее отслеживаете состояние расчетов с ИФНС и действуете по ситуации.

Нам потребовалось все проделать дважды, т.к. повторную выгрузку провели криво («произошла техническая ошибка»), снова требование из ИФНС и бег по тому же кругу. На урегулирование проблемы ушло полгода» (Елена Шафорост).

Как правильно платить аванс работникам

Работодатели должны выплачивать заработную плату своим сотрудникам дважды в месяц. Давайте разберемся, какую сумму необходимо выплатить работнику за первую половину месяца:

Навеяло предыдущим вопросом, подскажите как сейчас считать сумму аванса? Мы платим 40% от оклада, это правильно

— Наташа Михайлова

Что по этому поводу рассказывают коллеги?

— «Никогда % не считала. Плачу всем фиксированную сумму. Меньше половины. Никогда вопросов не было» (Анастасия Ко).

— «Мы платим 50% от оклада» (OlgaOrekhova).

— «Я вообще плачу по 5000 рублей. У меня водители. И подписанные путевки от заказчиков поступают только в следующем месяце. Проверки прокуратуры были и трудовой, нареканий в этой части нет» (Ванскова Айгуль).

— «Я плачу за фактически отработанное время за первую половину месяца на основании табеля учета рабочего времени» (Светлана К.).

— «Так, как установлено ЛНА или КД или трудовым договором. В принципе, правильнее за отработанное время пропорционально» (Татьяна Крылова).

— «Вот опять пример того, что чиновники ставят своей целью создание как можно бОльшей головной боли бухгалтерам и, соответственно, возможности снятия очередного штрафа» (Елена Богатырева).

Необходимо помнить, что заработная плата должна выплачиваться дважды в месяц, а за нарушение предусмотрен штраф по ч. 6 ст. 5.27 ­КоАП РФ:

— для должностных лиц (руководителя и бухгалтера) — в размере от 10 000 до 20 000 руб.;

— для юридических лиц — в размере от 30 000 до 50 000 руб.

Повторное нарушение влечет наложение административного штрафа в более крупном размере (на должностных лиц — от 20 000 до 30 000 руб., на юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб.). — ч. 7 ст. 5.27 ­КоАП РФ.

Также возможна дисквалификация должностного лица на срок от одного года до трех лет.