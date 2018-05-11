Обзор последних писем Минфина, о которых надо знать бухгалтеру

Самые важные разъяснения про НДС, налог на прибыль, НДФЛ и взносы для нас собрал юрист Максим Юзвак.

НДС Письмо от 21 марта 2018 г. № 03-07-14/17584 Вычет сумм налога на добавленную стоимость в отношении иных случаев приобретения товаров (работ, услуг, имущественных прав) без наличия счетов-фактур НК РФ не предусмотрен. Письмо от 30 марта 2018 г. № 03-07-11/20234 Принятие к вычету сумм налога на добавленную стоимость на основании содержащего обязательные реквизиты счета-фактуры акта приема-передачи без наличия счета-фактуры, выставленного при реализации товаров (работ, услуг), Кодексом не предусмотрено. Письмо от 16 марта 2018 г. № 03-07-11/16393 Суммы поощрительной выплаты, получаемой налогоплательщиком-комиссионером за достижение плана продаж, устанавливаемого комитентом, включаются комиссионером в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость. Письмо от 29 марта 2018 г. № 03-07-08/19866 Освобождение от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по реализации топлива положениями подпункта 23 пункта 2 статьи 149 НК РФ не предусмотрено. В связи с этим данные операции подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по ставкам, предусмотренным статьей 164 НК РФ. Письмо от 6 марта 2018 г. № 03-07-11/14162 В случае если выставленный продавцом счет-фактура по лому и отходам черных и цветных металлов получен покупателем (получателем) в налоговом периоде, следующем за налоговым периодом, в котором продавцом осуществлена отгрузка указанных товаров, то обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость у покупателя (получателя) возникает на дату отгрузки лома и отходов черных и цветных металлов, а не на дату получения счета-фактуры от продавца. Письмо от 14 марта 2018 г. № 03-07-11/15622 Операции по демонтажу и уничтожению некачественных товаров, осуществляемые покупателями за счет средств поставщика этих товаров, следует рассматривать как операции по выполнению работ (оказанию услуг), подлежащие налогообложению налогом на добавленную стоимость. В связи с этим данные операции подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке. Письмо от 14 марта 2018 г. № 03-07-08/15610 Услуги по предоставлению в аренду помещений иностранным организациям, местом нахождения которых является остров Джерси (Великобритания), подлежат налогообложению в общеустановленном порядке. Письмо от 2 марта 2018 г. № 03-07-11/13296 В случае использования объекта концессионного соглашения для оказания услуг, в том числе через поверенного, по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного), освобождаемых от обложения налогом на добавленную стоимость, плата концедента по концессионному соглашению за использование (эксплуатацию), выплачиваемая концессионеру, в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость у концессионера не включается. При этом суммы налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), предъявленные концессионеру в процессе создания и (или) реконструкции, а также использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения для оказания услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования (за исключением такси, в том числе маршрутного), освобождаемых от налогообложения, к вычету не принимаются, а согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 170 НК РФ учитываются в стоимости этих товаров (работ, услуг). Что касается платы концедента по концессионному соглашению, направленной на возмещение расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, то такая плата в налоговую базу по налогу на добавленную стоимость не включается на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ. Письмо от 26 марта 2018 г. № 03-07-08/18809 На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 148 НК РФ местом реализации агентских услуг, не поименованных в подпунктах 1 - 4.1, 4.4 статьи 148 НК РФ, оказываемых российской организацией иностранному принципалу, признается территория Российской Федерации и, соответственно, такие услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации. В то же время необходимо учитывать, что услуги по сертификации товаров, приобретенные российской организацией в рамках агентского договора по поручению иностранного принципала, не используются в вышеуказанных операциях, облагаемых налогом на добавленную стоимость. Поэтому принимать к вычету налог на добавленную стоимость, предъявленный продавцом таких услуг, оснований у российской организации не имеется. Письмо от 22 марта 2018 г. № 03-07-08/18217 В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 162 НК РФ налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется с учетом сумм, полученных за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг). В случае если правомерность применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость по услугам, в отношении которых Кодексом предусмотрена указанная ставка налога, подтверждена налогоплательщиком в установленном порядке, вышеназванные денежные средства включаются в налоговую базу, в отношении которой применяется нулевая ставка. При неподтверждении налогоплательщиком права на применение нулевой ставки данные денежные средства включаются в налоговую базу, подлежащую налогообложению по ставке налога на добавленную стоимость в размере 18 процентов. Письмо от 16 марта 2018 г. № 03-07-07/16535 Услуги по проведению депозитных аукционов и услуги по предоставлению программных и (или) технических средств (системы электронных торгов) для проведения таких аукционов, оказываемые организатором торговли (биржей), освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость. Письмо от 16 марта 2018 г. № 03-07-14/16586 Местом реализации услуг по передаче иностранным лицом российскому индивидуальному предпринимателю исключительных прав на использование фильма, созданного на территории Российской Федерации этим иностранным лицом по заказу российского индивидуального предпринимателя, признается территория Российской Федерации и, соответственно, такие услуги являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость в Российской Федерации. При приобретении у иностранного лица услуг по передаче прав, местом реализации которых на основании положений статьи 148 НК РФ признается территория Российской Федерации, индивидуальный предприниматель является в целях применения налога на добавленную стоимость налоговым агентом и обязан исчислить и уплатить в бюджет сумму этого налога. Письмо от 26 марта 2018 г. № 03-07-08/18868 Услуги по предоставлению иностранной компанией российской компании на основании лицензионного договора прав на использование программ для электронных вычислительных машин, скачиваемых с веб-сайта разработчика через сеть Интернет, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость. Письмо от 26 марта 2018 г. № 03-07-08/18689 Применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость в отношении услуг по перевозке автомобильным транспортом по территории Российской Федерации порожних контейнеров, в том числе в дальнейшем используемых для международной перевозки товаров, нормами подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ не предусмотрено. Вышеуказанные услуги подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость на основании пункта 3 статьи 164 НК РФ по ставке в размере 18 процентов. Письмо от 15 марта 2018 г. № 03-07-08/16055 Применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость в отношении услуг по подаче-уборке вагонов, услуг по эксплуатации путей необщего пользования, а также маневровых работ, в том числе приобретаемых организациями, осуществляющими реализацию товаров на экспорт, нормами пункта 1 статьи 164 НК РФ не предусмотрено. Вышеуказанные работы (услуги) подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 18 процентов Письмо от 30 марта 2018 г. № 03-07-09/20516 Вычет налога на добавленную стоимость, предусмотренный пунктом 2 статьи 171 НК РФ, производится в течение трех лет после принятия на учет акцизных марок независимо от даты, указанной в счете-фактуре, перевыставляемом ФТС России на основании порядка, изложенного в вышеуказанном письме ФНС России.

Налог на прибыль Письмо от 7 марта 2018 г. № 03-03-06/2/14611 Суммы потерь от хищений, подлежащие взысканию с виновных лиц на основании решения суда, должны быть включены в состав внереализационных доходов, учитываемых при налогообложении прибыли. При этом в связи с признанием внереализационного дохода в виде сумм возмещения убытка от хищений налогоплательщик имеет право признать в составе внереализационных расходов стоимость утраченного имущества при соответствии указанных расходов условиям пункта 1 статьи 252 НК РФ. Письмо от 7 марта 2018 г. № 03-03-06/1/14637 При этом в отличие от части резерва на предстоящие расходы на ремонт основных средств не израсходованная в конце текущего налогового периода часть резерва на предстоящие расходы на незавершенные особо сложные и дорогие виды капитального ремонта основных средств не восстанавливается. Письмо от 2 марта 2018 г. № 03-03-06/1/13312 Включение в расходы для целей налогообложения прибыли организаций суммы уплаченной государственной пошлины, отраженной в соответствующей отчетности, может не рассматриваться как ошибка (искажение) в исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. В этом случае в соответствии со статьей 271 НК РФ для налогоплательщиков, определяющих доходы и расходы методом начисления, датой признания дохода будет являться решение государственного органа, который классифицирует, что государственная пошлина подлежит возврату. Письмо от 15 марта 2018 г. № 03-03-06/1/15834 Существующее нормативное правовое регулирование отношений в сфере оборота пищевой продукции обязывает поставщиков утилизировать изделия с истекшим сроком годности путем переработки или уничтожения. Учитывая изложенное, затраты по уничтожению (утилизации) товаров с истекшим сроком годности, осуществленные в соответствии с законодательством, включаются в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций. При этом данные расходы должны соответствовать критериям, установленным пунктом 1 статьи 252 НК РФ. Письмо от 15 марта 2018 г. № 03-03-06/1/16035 Затраты организации, связанные с обеспечением на безвозмездной основе сохранности, технического обслуживания и содержания имущества, для целей налогообложения прибыли организаций не учитываются. Исключения составляют только затраты, несение которых обусловлено необходимостью исполнения обязательств по выполнению требований законодательства Российской Федерации. Указанные расходы могут быть включены в состав затрат для целей налогообложения прибыли организаций как другие обоснованные расходы. Письмо от 14 марта 2018 г. № 03-03-06/2/15666 В случае если сумма вырученных от реализации предмета ипотеки денежных средств оказалась меньше суммы задолженности по обеспеченному ипотекой долговому обязательству, остаток непогашенной задолженности признается безнадежным долгом и подлежит включению в состав внереализационных расходов. В том случае, если залогодержатель оставляет за собой предмет ипотеки, цена приобретения нереализованного имущества должника, переданная взыскателю в счет погашения долга, будет равна сумме задолженности, в счет погашения которой передано имущество. При этом в силу пункта 2 статьи 268 НК РФ при дальнейшей реализации такого имущества, в случае если цена приобретения (создания) имущества (имущественных прав) с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения. Письмо от 15 марта 2018 г. № 03-03-06/1/15848 Изменения показателей доходов или расходов, возникшие в связи с изменением цены ранее реализованных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), учитываются в порядке, предусмотренном статьей 54 Кодекса, поскольку в результате таких изменений происходит искажение налоговой базы по налогу на прибыль организаций за прошлый отчетный (налоговый) период. Письмо от 19 марта 2018 г. № 03-03-06/1/16725 Изменения показателей доходов, возникшие в связи с изменением размера платы ранее оказанных услуг, учитываются в порядке, предусмотренном статьей 54 НК РФ, поскольку в результате таких изменений происходит искажение налоговой базы по налогу на прибыль организаций за прошлый отчетный (налоговый) период. Письмо от 19 марта 2018 г. № 03-03-07/16735 Для целей налогообложения прибыли организаций учитываются расходы на оплату гарантий и компенсаций работникам на время учебных отпусков, которые предоставляются в рамках трудового законодательства. Письмо от 23 марта 2018 г. № 03-03-06/1/18609 Если налогоплательщик использовал право на применение инвестиционного налогового вычета в отношении объектов основных средств в части их первоначальной стоимости, сформированной за счет расходов, понесенных в случаях приобретения, создания, сооружения, достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, то при последующем отказе от использования указанного права налогоплательщик уже не вправе в отношении таких объектов (соответствующей их первоначальной стоимости) применять положения пункта 9 статьи 258 НК РФ и начислять амортизацию независимо от того, полностью или частично использован инвестиционный налоговый вычет. Глава 25 НК РФ не содержит положений, запрещающих учет убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах, в соответствии со статьей 283 НК РФ в периодах использования права на применение инвестиционного налогового вычета. Письмо от 23 марта 2018 г. № 03-03-06/2/18611 Безвозмездно полученное право пользования программным обеспечением учитывается в составе внереализационных доходов для целей исчисления налога на прибыль организаций. Поскольку налогоплательщик не понес реальных затрат и положениями главы 25 НК РФ не предусматриваются специальные правила формирования стоимости имущественных прав, полученных безвозмездно, стоимость безвозмездно полученных прав пользования программным обеспечением в налоговом учете равна нулю. Письмо от 26 марта 2018 г. № 03-03-06/3/18929 Исчерпывающий перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, установлен статьей 251 НК РФ. Доход в виде средств, предоставленных спонсором в целях распространения услуг рекламного характера, в указанном перечне не поименован. Указанный вид дохода признается платой за рекламу и, соответственно, учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций у спонсируемой организации как доход от оказания услуг за плату. При этом и расходы, понесенные в связи с оказанием услуг рекламного характера, также учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций при соответствии их критериям, установленным статьей 252 НК РФ. Письмо от 26 марта 2018 г. № 03-08-05/18746 Доход в виде действительной стоимости доли в уставном капитале ООО, получаемый иностранной организацией при выходе из общества, подлежит налогообложению у источника выплаты в Российской Федерации в части, превышающей взнос этого иностранного участника в уставный капитал общества. Письмо от 30 марта 2018 г. № 03-03-06/1/20375 Переход права собственности на земельный участок, принадлежащий налогоплательщику, в связи с его изъятием путем выкупа для государственных и муниципальных нужд признается для целей налогообложения реализацией земельного участка. При изъятии земельного участка путем его выкупа для государственных и муниципальных нужд у налогоплательщика возникает доход от реализации, который при формировании налогооблагаемой прибыли уменьшается на расходы, связанные с приобретением этого участка.

НДФЛ Письмо от 13 марта 2018 г. № 03-04-05/15295 Доходы налогоплательщика в виде сумм возмещения на основании решения суда судебных расходов, предусмотренных арбитражным процессуальным законодательством, понесенных налогоплательщиком при рассмотрении дела в суде, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. Суммы возмещения на основании решения суда реального ущерба, причиненного физическому лицу, не являются его доходом (экономической выгодой) и не учитываются при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц. Письмо от 13 марта 2018 № 03-15-06/15287 Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм компенсаций организацией своим работникам расходов на питание, статья 217 НК РФ не содержит, и указанные доходы подлежат обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. Письмо от 15 марта 2018 г. № 03-04-06/16262 Поскольку организацией, от которой физические лица получают призы, является организатор промо-акции, за счет средств которого образуется призовой фонд, данная организация признается налоговым агентом в отношении доходов в виде призов в данной акции и обязана выполнять обязанности, предусмотренные для налоговых агентов статьями 226 и 230 НК РФ. Письмо от 23 марта 2018 г. № 03-04-05/18556 Плата за коммунальные услуги включает в себя как не зависящие от использования помещения арендодателем или арендатором услуги, так и зависящие от факта и объема их использования. При оплате арендатором коммунальных услуг, размер которых не зависит от их фактического использования, у арендодателя (физического лица) возникает доход, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц. Оплата арендатором расходов на коммунальные услуги, размер которых зависит от их фактического потребления и фиксируется на основании показаний счетчиков, не образует экономической выгоды у арендодателя, поскольку такие расходы производились арендатором в связи с личными потребностями. Письмо от 22 марта 2018 г. № 03-04-05/18136 В случае если по решению суда физическому лицу были выплачены доходы, освобождаемые от обложения налогом на доходы физических лиц, индексированные в соответствии со статьей 208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, то суммы индексации указанных доходов также не подлежат налогообложению. Суммы индексации доходов, подлежащих налогообложению, также облагаются налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. При этом следует учитывать, что сумма пени (неустойки), выплаченная физическому лицу, отвечает вышеуказанным признакам экономической выгоды и является доходом физического лица, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц. Письмо от 19 марта 2018 г. № 03-04-05/16868 Судом в резолютивной части решения может быть указана сумма дохода, подлежащая взысканию в пользу физического лица, и сумма, которую необходимо удержать в качестве налога и перечислить в бюджетную систему Российской Федерации. В этом случае в соответствии с пунктом 4 статьи 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Если при выплате организацией штрафа и неустойки в соответствии с решением суда сумма налога с указанных доходов могла быть удержана налоговым агентом, положения пункта 5 статьи 226 Кодекса и, соответственно, пункта 72 статьи 217 НК РФ в отношении полученных доходов не применяются. Если при вынесении решения суды не производят разделения сумм, причитающихся физическому лицу и подлежащих удержанию с физического лица, организация - налоговый агент при выплате физическому лицу по решению суда дохода, подлежащего обложению налогом на доходы физических лиц, не имеет возможности удержать у налогоплательщика налог на доходы физических лиц с указанного дохода. При этом налоговый агент обязан в соответствии с пунктом 5 статьи 226 НК РФ сообщить налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога, а к полученным доходам применяются положения пункта 72 статьи 217 НК РФ. Письмо от 16 марта 2018 г. № 03-04-05/16656 Пересчет в рубли доходов в иностранной валюте, полученных адвокатами, учредившими адвокатское бюро, производится на дату перечисления сумм в иностранной валюте на счет адвоката. Письмо от 14 марта 2018 г. № 03-04-06/15712 Оплата организацией за своих сотрудников в их интересах стоимости проживания (либо части стоимости проживания) признается их доходом, полученным в натуральной форме. С учетом пункта 1 статьи 211 НК РФ суммы данной оплаты включаются в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц указанных лиц. В случае оплаты (возмещения) работодателем работнику расходов на обустройство на новом месте жительства при переезде такие выплаты не подлежат налогообложению на основании пункта 3 статьи 217 НК РФ при условии, что такая оплата (возмещение) производится в соответствии со статьей 169 Трудового кодекса Российской Федерации. Суммы возмещения организацией расходов на наем жилья сотрудников не подпадают под действие пункта 3 статьи 217 НК РФ, поскольку данной нормой НК РФ предусмотрено освобождение от налогообложения сумм возмещения расходов работников только на переезд. В случае если организация оплачивает обучение налогоплательщика - физического лица, в том числе ребенка работника такой организации, доходы указанного налогоплательщика - физического лица в виде сумм оплаты организацией стоимости обучения ребенка работника организации не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на основании пункта 21 статьи 217 НК РФ при соблюдении условий, установленных данным пунктом. Письмо от 26 марта 2018 г. № 03-04-06/18932 Если премия выплачивается в организации ежемесячно 25-го числа по итогам работы за прошлый месяц, то суммы исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц с указанных доходов налоговый агент, в соответствии с пунктом 6 статьи 226 НК РФ, обязан перечислить в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. Письмо от 26 марта 2018 г. № 03-04-05/18898 В случае если трудовой договор предусматривает определение места работы сотрудника в иностранном государстве, вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за пределами Российской Федерации по такому договору, согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 208 НК РФ, будет относиться к доходам от источников за пределами Российской Федерации. При этом если такое лицо не будет признаваться налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии со статьей 207 НК РФ, то его доходы от источников за пределами Российской Федерации в виде вознаграждения по указанному трудовому договору с учетом пункта 2 статьи 209 НК РФ не являются объектом обложения налогом на доходы физических лиц в Российской Федерации. Выплаты среднего заработка, производимые российской организацией при направлении работника в служебную командировку, не являются вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей за пределами Российской Федерации и относятся к доходам от источников в Российской Федерации. С учетом пункта 3 статьи 224 НК РФ указанные доходы, полученные физическим лицом, не признаваемым налоговым резидентом Российской Федерации, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц по ставке в размере 30 процентов. Письмо от 29 марта 2018 г. № 03-04-05/20048 Особый порядок налогообложения доходов при совершении операций с биткойнами главой 23 НК РФ не установлен. Вместе с тем согласно статье 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и определяемая для физических лиц в соответствии с главой 23 НК РФ. Письмо от 16 марта 2018 г. № 03-04-05/16542 Поскольку при разделе земельного участка возникают новые объекты права собственности, а данный объект прекращает свое существование, срок нахождения в собственности образованных при разделе земельных участков для целей исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц при их продаже следует исчислять с даты государственной регистрации прав вновь образованных земельных участков. Данная позиция подтверждена определением Конституционного Суда Российской Федерации от 13.05.2014 № 1129-О. Письмо от 19 марта 2018 г. № 03-15-06/16941 Оплата организацией за работника в его интересах стоимости проживания признается его доходом, полученным в натуральной форме. С учетом пункта 1 статьи 211 Налогового кодекса суммы данной оплаты включаются в налоговую базу по налогу на доходы физических лиц указанного лица. Письмо от 19 марта 2018 г. № 03-15-06/16859 В отношении денежных средств, выплачиваемых иностранной национальной футбольной ассоциацией страны - участницы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года спортсменам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации и принимающим участие в футбольных матчах в рамках данных соревнований на территории Российской Федерации, применяются нормы пунктов 56 и 57 статьи 217 НК РФ при соблюдении условий, установленных данными нормами, с учетом всех обстоятельств, относящихся к конкретной ситуации. Письмо от 20 марта 2018 г. № 03-15-06/17473 Дополнительная компенсация, выплачиваемая в соответствии со статьей 180 Трудового кодекса в случае расторжения трудового договора с работником до истечения срока предупреждения об увольнении, не относится к доходам в виде выходного пособия и среднего месячного заработка на период трудоустройства, освобождаемым от налогообложения в части, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный размер среднего месячного заработка для работников, уволенных из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), и не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в полном объеме на основании пункта 3 статьи 217 НК РФ. Письмо от 21 марта 2018 г. № 03-04-06/17568 Положение абзаца седьмого пункта 8 статьи 217 НК РФ об освобождении от обложения налогом на доходы физических лиц единовременной выплаты (в том числе в виде материальной помощи) при рождении ребенка, производимой в течение первого года после рождения (усыновления, удочерения) в сумме, не превышающей 50 000 рублей, подлежит применению работодателем в отношении каждого из родителей, усыновителей, опекунов, являющихся работниками организации. Письмо от 22 марта 2018 г. № 03-04-05/18155 При продаже квартиры и автомобиля физические лица, получившие указанное имущество в порядке наследования с обременением ипотекой и обязательствами по потребительскому кредиту, вправе получить вышеуказанные налоговые вычеты в сумме фактически произведенных ими расходов, связанных с приобретением этого имущества, включая расходы по возврату банкам заемных средств и расходы по погашению процентов за пользование заемными средствами. Письмо от 22 марта 2018 г. № 03-04-05/18150 Ограничений по освобождению от налогообложения доходов от продажи имущества, связанных с нахождением имущества физических лиц - резидентов Российской Федерации в иностранных государствах, пункт 17.1 статьи 217 и статья 217.1 НК РФ не содержат. Письмо от 29 марта 2018 г. № 03-11-11/19836 Доходы, полученные физическим лицом в связи с изъятием у него недвижимого имущества, не связаны с осуществлением физическим лицом предпринимательской деятельности, в отношении указанных доходов применяется общий порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц. На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 220 НК РФ при определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 НК РФ налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в размере выкупной стоимости земельного участка и (или) расположенного на нем иного объекта недвижимого имущества, полученной налогоплательщиком в денежной или натуральной форме, в случае изъятия указанного имущества для государственных или муниципальных нужд.

Страховые взносы Письмо от 13 марта 2018 № 03-15-06/15287 Поскольку организация выплачивает работникам компенсацию их расходов на питание на основе локального нормативного акта, а не в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления, то такая компенсация подлежит обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке. Одновременно сообщаем, что упомянутые в обращении определения Верховного Суда Российской Федерации приняты в отношении исчисления и уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, которые регулировались Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования", действовавшим до 1 января 2017 года. Письмо от 13 марта 2018 г. № 03-15-05/15226 Вознаграждение, выплачиваемое переводчику за осуществление перевода в ходе уголовного судопроизводства, подлежит обложению страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование на основании пункта 1 статьи 420 НК РФ с учетом вышеприведенного подпункта 2 пункта 3 статьи 422 НК РФ. Учитывая изложенное, позиция ФНС России об обложении страховыми взносами оплаты вознаграждений переводчиков за оказание услуг по переводу в ходе уголовного судопроизводства, изложенная в письме от 26.12.2017 N ГД-3-11/865@ поддерживается. Письмо от 19 марта 2018 г. № 03-15-06/16941 В связи с тем что статьей 169 Трудового кодекса не предусмотрены компенсационные выплаты в виде сумм возмещения затрат работника, переехавшего на работу в другую местность, по найму жилого помещения или оплата работодателем найма жилого помещения для работника в связи с его переездом на работу в другую местность, указанные суммы подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке. Письмо от 19 марта 2018 г. № 03-15-06/16859 Выплаты, производимые в пользу вышеуказанных иностранных граждан, не признаваемых застрахованными лицами по обязательному социальному страхованию в Российской Федерации, иностранной национальной футбольной ассоциацией страны - участницы чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, не подлежат обложению страховыми взносами. Письмо от 16 марта 2018 г. № 03-01-11/16634 На выплаты, производимые в пользу генерального директора организации, являющегося ее единственным учредителем, признаваемым застрахованным лицом по обязательному социальному страхованию, страховые взносы начисляются в общеустановленном порядке. Освобождение организаций от уплаты страховых взносов с выплат в пользу генерального директора организации, являющегося ее единственным учредителем, приведет к непоступлению страховых взносов за данных работников, в частности, в бюджеты Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации и, соответственно, лишит их возможности формировать свои пенсионные права в полном объеме, что в дальнейшем может повлечь ограничение их права на пенсионное обеспечение, а также лишит упомянутых лиц права на получение страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и др.). Письмо от 20 марта 2018 г. № 03-15-06/17473 Данная дополнительная компенсация, выплачиваемая в случае расторжения трудового договора с работником до истечения срока предупреждения об увольнении, не относится к суммам выходного пособия и среднего месячного заработка на период трудоустройства, не облагаемым страховыми взносами в части, не превышающей в целом трехкратный (при увольнении работника из организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - шестикратный) размер среднего месячного заработка, и не подлежит обложению страховыми взносами на основании вышеупомянутого абзаца шестого подпункта 2 пункта 1 статьи 422 НК РФ в размере, установленном вышеупомянутой статьей 180 Трудового кодекса. Письмо от 19 марта 2018 г. № 03-15-06/16814 В случае если организация производит выплату работнику в виде компенсации его расходов на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно члена его семьи, то, учитывая, что данная выплата не поименована в перечне не подлежащих обложению страховыми взносами выплат, приведенном в подпункте 7 пункта 1 статьи 422 НК РФ, такая выплата облагается страховыми взносами в общеустановленном порядке как выплаты, производимые в рамках трудовых отношений. В случае если организация оплачивает стоимость проезда к месту проведения отпуска и обратно непосредственно члену семьи работника (т.е. перечисляет денежные средства организации, осуществляющей продажу проездных билетов), то стоимость проезда на основании пункта 1 статьи 420 НК РФ не признается объектом обложения страховыми взносами, поскольку такая оплата производится за физическое лицо, не являющееся работником организации. Письмо от 21 марта 2018 г. № 03-04-06/17568 В случае выплаты организацией в течение первого года после рождения (усыновления (удочерения)) ребенка, установления опеки над ребенком единовременной материальной помощи обоим родителям (усыновителям, опекунам), являющимся работниками этой организации, страховыми взносами не облагается сумма материальной помощи в размере не более 50 000 рублей, начисленная каждому из работников, являющихся родителями (усыновителями, опекунами). Письмо от 27 марта 2018 г. № 03-15-05/19222 Если организацией - плательщиком страховых взносов начислены выплаты в пользу физического лица в случае его увольнения, суммы данных выплат подлежат обложению страховыми взносами в общеустановленном порядке независимо от причины увольнения. При отсутствии начислений в расчетном (отчетном) периоде, например, в случае прогула работника, база для расчета страховых взносов отсутствует и, соответственно, в данном расчетном (отчетном) периоде страховые взносы не могут быть исчислены.

Другие налоги Письмо от 26 марта 2018 г. № 03-05-05-01/18888 При исчислении налога на имущество организаций в отношении транспортного средства, с даты выпуска которого прошло не более 3 лет, необходимо учитывать месяц и год изготовления, указанные в технической документации изготовителя, а при отсутствии технической документации - дату изготовления транспортного средства, указанную в Паспорте транспортного средства (ПТС). При этом при отсутствии в ПТС месяца изготовления транспортного средства датой выпуска техники считается 1 июля года изготовления транспортного средства. Письмо от 15 марта 2018 г. № 03-11-06/2/16016 При утрате права на применение упрощенной системы налогообложения с 1 апреля 2017 года организация может перейти на указанный режим налогообложения с 1 января 2019 года при условии соблюдения требований главы 26.2 Кодекса. Письмо от 19 марта 2018 г. № 03-08-05/16817 Принимая во внимание, что упрощенная система налогообложения заменяет собой не только налоги на доходы и имущество, но также и устанавливает освобождение от обязанности уплаты налога на добавленную стоимость, положения Конвенции с Королевством Испания не распространяются на упрощенную систему налогообложения, и поэтому данная система налогообложения не является аналогичной налогам, на которые распространяется Конвенция. Глава 26.2 "Упрощенная система налогообложения" НК РФ также не содержит специальной статьи по устранению двойного налогообложения. Письма от 23 марта 2018 г. № 03-05-06-01/18440, от 23 марта 2018 г. № 03-05-06-01/18445, 30 марта 2018 г. № 03-05-06-01/20227 По общему правилу обязанность по уплате налога на имущество физических лиц в отношении любого объекта недвижимости (в том числе хозяйственных строений) возникает у налогоплательщиков с момента государственной регистрации прав на соответствующее недвижимое имущество и при наличии документов, подтверждающих право собственности на это имущество. Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости осуществляется в заявительном порядке, то есть по инициативе правообладателя. Хозяйственные строения, в отношении которых отсутствует зарегистрированное в установленном порядке право собственности (в том числе в случае невозможности их отнесения к объектам недвижимости), не подлежат налогообложению. Физические лица, являющиеся собственниками объектов недвижимого имущества, обязаны платить законно установленный налог в отношении этого имущества. При этом обязанность по уплате налога на имущество физических лиц возникает в отношении хозяйственных строений, являющихся объектами недвижимости, в отношении которых зарегистрировано в установленном порядке право собственности, только после такой регистрации. Письмо от 26 марта 2018 г. № 03-05-06-03/18690 С 1 января 2013 года на территории Российской Федерации не осуществляется государственный технический учет жилищного фонда, в том числе не ведется расчет инвентаризационной стоимости объектов жилищного фонда. Следовательно, если наследство открыто после 1 января 2013 года, то инвентаризационная стоимость для определения стоимости наследственного имущества не применяется. Для исчисления размера государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство на объект жилищного фонда может быть предъявлен документ с указанием его рыночной или кадастровой стоимости. Письма от 26 марта 2018 г. № 03-05-06-01/18668, от 26 марта 2018 г. № 03-05-06-01/18666 До внесения указанных изменений полагаем возможным учитывать, что в силу статьи 408 Налогового кодекса налог на имущество физических лиц исчисляется налоговыми органами на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и представленных в налоговые органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. При налогообложении частей жилых домов и частей квартир следует руководствоваться сведениями, полученными от органов, осуществляющих государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество. Письмо от 27 марта 2018 г. № 03-05-06-02/19240 Основанием для взимания земельного налога является наличие у налогоплательщика правоустанавливающего документа на земельный участок. Следовательно, если члену гаражного кооператива земельный участок, на котором располагается его гаражный бокс, принадлежит на праве собственности, то он должен признаваться налогоплательщиком земельного налога в отношении этого земельного участка. Если земельный участок под гаражами принадлежит на праве собственности гаражному кооперативу, то налогоплательщиком земельного налога признается гаражный кооператив. Письмо от 29 марта 2018 г. № 03-05-06-03/19840 Для исчисления размера государственной пошлины (нотариального тарифа) за нотариальное удостоверение договора дарения части квартиры может применяться по выбору плательщика кадастровая или рыночная стоимость указанного имущества. Письмо от 29 марта 2018 г. № 03-05-06-03/19835 НК РФ не содержит положений о сроке предъявления платежного поручения, по которому уплачена государственная пошлина за совершение регистрационных действий. согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 августа 2010 г. N ВАС-10143/10, срок предъявления платежного поручения, по которому была уплачена государственная пошлина за совершение регистрационных действий, нормами действующего налогового законодательства не регламентирован, однако в соответствии с НК РФ совершение каких-либо действий с государственной пошлиной, в том числе ее возврат или зачет, возможно в течение трех лет с момента ее уплаты. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации указывает на возможность применения вышеуказанного трехлетнего срока к совершению юридически значимого действия, оплаченного государственной пошлиной. Аналогичная позиция содержится в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2018 г. N 309-КГ17-20647. С учетом изложенного Вы вправе при обращении в суд предъявить квитанцию об уплате государственной пошлины в течение указанного срока. Письмо от 30 марта 2018 г. № 03-11-11/20494 Денежные средства за услуги, оказанные в рамках применения индивидуальным предпринимателем ПСН, поступившие после окончания срока действия патента и перехода предпринимателя на упрощенную систему налогообложения (далее - УСН), должны облагаться в рамках УСН.