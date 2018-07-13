Что будет с экономикой, безработицей и доходами населения после пенсионной реформы

Как повлияет пенсионная реформа на экономику России, на уровень безработицы и на доходы россиян? Предлагаем вашему вниманию исследование экономистов.

Эффект для экономики

Обсуждение пенсионной реформы продолжается. Ее сторонники утверждают, что помимо очевидных плюсов для госфинансов она должна повысить занятость населения и, соответственно, экономический рост.

Скептики, наоборот, полагают, что возрастет безработица, и проблемы экономики усугубятся, так как благосостояние людей ухудшится.

Экономисты Райффайзенбанка провели собственную оценку эффекта пенсионной реформы на экономический рост и пришли к выводу, что в оптимистичном сценарии прямой эффект реформы для ВВП и доходов населения будет в целом близок к нулю, однако произойдет перераспределение доходов между разными группами населения.

Так, доходы тех, кто сможет найти работу, как минимум, останутся стабильными (или даже возрастут), однако те, кто не сможет найти работу, потеряют в доходах, став безработными.

В теории повышение пенсионного возраста должно ускорить экономический рост: на рынке труда появляется больше рабочей силы, и в производстве ВВП участвует больше «рабочих рук».

На практике же возникает ряд сложностей, которые могут сильно ухудшить картину (снижение зарплат, рост безработицы, ухудшение качества жизни и т.п.).

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Количество пенсионеров

Расчеты показывают, что в текущем варианте реформы с каждым годом количество людей, попавших под «отсрочку» выхода на пенсию (т.е. тех, кто будет выходить на пенсию позже текущих пенсионных «порогов» - 55/60 лет для женщин/мужчин) растет в среднем на 800 тыс. чел./год. В итоге экономически активное население (занятые + безработные) в результате реформы должно точно увеличиться, что, тем не менее, не гарантирует рост занятости.

Кстати говоря, общее количество пенсионеров с учетом новых критериев сокращается - в среднем на 500 тыс. чел./год., в то время как при текущей пенсионной системе - растет на 300 тыс. чел./год (в этом и состоит очевидный плюс реформы для госфинансов).

Поиски работы

Скептики реформы полагают, что попавшие под «отсрочку» в случае увольнения просто не смогут найти работу и, будучи лишенными возможности получать пенсию, будут вынуждены или пополнить ряды безработных, или оставить попытки найти работу, например, перейдя на обеспечение своих детей.

Это является серьезным риском, возникающим в ходе реформы. Как можно увидеть на правом графике выше, в текущих условиях занятость людей предпенсионного возраста неуклонно снижается, а в год выхода на пенсию естественно резко падает (большинство людей предпочитает прекратить работу и получать пенсию).

Эксперты полагают, что в результате реформы занятость в возрасте после 55/60 лет будет снижаться, постепенно ускоряя темп падения (как это наблюдается сейчас в предпенсионной занятости).

В результате численность занятых будет расти, что, правда, будет сопровождаться и ростом безработицы среди людей старше 55/60 лет, и этот рост будет существенным.

За первые три года реформы из дополнительных 660 тыс. чел./год ежегодно находить работу будет 460 тыс. чел., а становиться безработными или уходить с рынка труда - 200 тыс. чел. (т.е. более 5% от общего числа безработных сейчас: их всего 3,9 млн чел). Потом численность безработных будет расти быстрее числа занятых (трудоспособными начнут считаться все более пожилые люди, которым труднее будет найти работу).

Доходы населения

Учитывая, что будет расти количество и занятых, и безработных, общий эффект реформы будет зависеть еще от динамики доходов населения (зарплат и пенсий), а также их распределения между возрастными группами.

Эффект на экономический рост окажется положительным, если совокупные доходы населения в реальном выражении в результате реформы будут расти и наоборот. По данным Росстата, работающие пенсионеры сейчас получают зарплату, сопоставимую со средней по всем возрастным категориям (31-32 тыс. руб./мес. против 38,6 тыс. руб./мес.). Возможно, значительная часть работающих пенсионеров получают более высокую зарплату из-за выслуги лет, а те, кто получал низкую зарплату, предпочитает выйти на пенсию.

При этом вряд ли в результате повышения пенсионного возраста такой высокий средний уровень зарплаты сохранится, т.к. с одной стороны, усилится конкуренция в этой возрастной категории, а с другой, те работники, которые хотели бы не работать по достижении пенсионного возраста (например, из-за низкой зарплаты), сейчас не смогут этого сделать.

Для оценки прямого эффекта реформы на доходы эксперты рассмотрели 2 сценария (оптимистичный и пессимистичный). В обоих они заложили нулевой реальный рост зарплат.

Сценарии отличаются предпосылками по уровню зарплат новых участников рынка труда (в группе 55/60+), а также тем, индексируются ли пенсии у работающих пенсионеров. Так, власти обещали индексировать пенсии выше инфляции лишь неработающим пенсионерам, однако с учетом общего сокращения получателей пенсии в результате реформы они могут начать повышать реальный размер пенсий и для работающих пенсионеров.

Оба сценария сравнили с ситуацией, в которой реформа бы не проводилась.

В оптимистичном сценарии вышедшие на рынок труда в результате реформы и нашедшие работу получают такую же зарплату, как работающие сейчас пенсионеры. При этом всем пенсионерам (работающим и неработающим) пенсия индексируется выше инфляции. Такой сценарий, между тем, трудно реализуем и, скорее, является «верхней границей» оценки эффекта.

В пессимистичном сценарии вышедшие на рынок труда могут рассчитывать на зарплату по уровню, близкую к пенсии (для мужчин 20 тыс. руб./мес., для женщин 14 тыс. руб./мес.), и пенсия индексируется выше инфляции только неработающим пенсионерам.

Авторы исследования отмечают, что не учли несколько важных моментов. Во-первых, они просчитывали возможный позитивный/негативный эффект на экономику от госрасходов, на которые с большой долей вероятности и пойдут сэкономленные на пенсиях деньги.

Во-вторых, не учтены в расчетах косвенные эффекты на рынке труда. Так, например, занятость среди более пожилых слоев населения может негативно сказаться на трудоустройстве молодых работников.

Впрочем, в течение первых лет реформы эксперты не видят существенных рисков для этого: количество занятых будет расти умеренными темпами, а потребность в рабочих местах экономики будет достаточной, чтобы их принять. Кроме того, вероятно, что государство усилит контроль за обеспечением занятости людей старше 50 лет, и ситуация с безработицей окажется лучше, чем в представленных здесь сценариях.