«Услуги» по разблокировке счета: почему это бесполезно и очень опасно

Почему не стоит обращаться к сомнительным личностям, которые обещают решить вопрос с разблокировкой банковского счёта - рассказывает канал Баблишко

Теневые ресурсы пестрят объявлениями, авторы которых обещают за вознаграждение разблокировать счета, вывести деньги (ваши и даже не ваши) на контрагента, да и вообще решить любой вопрос компании в банке, налоговой, АСВ, ЦБ и любой другой структуре со страшной аббревиатурой.

Кто это такие и как они работают? Разберём на примере.

Предположим, банк заблокировал расчетный счёт вашей компании по 115-ФЗ и вы решили воспользоваться услугой по объявлению. Расскажем как будет строиться диалог и какие негативные последствия могут наступить.

Шаг номер 1.

«Решала» попросит у вас ИНН компании, номер заблокированного счета и название банка (некоторые не парятся и спрашивают отделение).

Уже на этом шаге Вы попадаете на продавца информации, который продаст ставшие ему известными данные третьим лицам. Да, эти данные стоят денег, как правило 3-5% от заблокированной суммы. Кто эти данные покупает станет понятно чуть позже.

Шаг номер 2.

Вам скажут что все ок, вопрос можно решить, для этого нужно предоставить копии следующих документов по списку... Поздравляем, вы попали на продавца сканов. Не удивляйтесь, если через некоторое время на компанию повесят чужой НДС или кредит.

Шаг номер 3.

Вам говорят что вопрос решён, через неделю счёт будет разблокирован либо на счёт указанного вами контрагента будет переведена необходимая сумма.

Вот вы и лишились своих денег. Мошенники задним числом готовят договор между вашей компанией и своей помойкой (у них ведь есть образец подписи директора и печати из представленных вами на втором шаге сканов документов), получают исполнительный лист/судебный приказ/решение суда/исполнительную надпись нотариуса и выводят деньги с заблокированного счета. Только не на вашего контрагента, а на свою помойку, с которой тут же обналичивают денежки. Это кстати те же ребята, которые скупают данные у продавцов информации из первого шага.

Вот такие дела.