Исключение недействующего должника из ЕГРЮЛ. Надо ли обжаловать?

В соответствии с пунктом 1 статьи 21.1 Федерального закона N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», юридическое лицо, которое в течение двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчётности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признаётся фактически прекратившим свою деятельность.

Такое юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 129-ФЗ.

Согласно пункту 8 статьи 22 Федерального закона N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц может быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, в течение года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.

Известны случаи, когда кредиторы подают иски в суд к своему должнику – юридическому лицу, а в это время должника исключают из реестра ЕГРЮЛ налоговые органы на основании ст. 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Стоит ли кредитору обжаловать исключение должника из реестра юридических лиц? И как в данном случае вернуть долг?

Комментирует генеральный директор компании ЮРКОЛЛЕГИЯ Елена Герасимова: