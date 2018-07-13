Исключение недействующего должника из ЕГРЮЛ. Надо ли обжаловать?

В соответствии с пунктом 1 статьи 21.1 Федерального закона N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», юридическое лицо, которое в течение двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчётности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признаётся фактически прекратившим свою деятельность.
Такое юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Федеральным законом N 129-ФЗ.
Согласно пункту 8 статьи 22 Федерального закона N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц может быть обжаловано кредиторами или иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц, в течение года со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав.
Известны случаи, когда кредиторы подают иски в суд к своему должнику – юридическому лицу, а в это время должника исключают из реестра ЕГРЮЛ налоговые органы на основании ст. 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Комментирует генеральный директор компании ЮРКОЛЛЕГИЯ Елена Герасимова:
«Согласно пункту 2 статьи 64.2. Гражданского кодекса РФ «исключение недействующего юридического лица из реестра юридических лиц влечёт правовые последствия применительно к ликвидированным юридическим лицам».
В соответствии со статьёй 61 Гражданского кодекса РФ «ликвидация юридического лица влечёт его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам». Это значит, что после исключения юридического лица из реестра юридических лиц, кредиторы уже не могут предъявить свои требования к юридическому лицу.
При этом, исключение недействующего юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц не препятствует привлечению к ответственности участников юридического лица, а также иных лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия.
На указанных участников или других лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам, в случае, если неисполнение обязательств обусловлено тем, что указанные лица действовали недобросовестно или неразумно (пункт 3. статьи 64.2. Гражданского кодекса РФ, статья 3 ФЗ РФ от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Таким образом, в случае исключения должника из реестра ЕГРЮЛ налоговыми органами на основании статьи 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», кредитору надо выбрать один из двух вариантов защиты. Либо обжаловать исключение юридического лица из реестра юридических лиц и тем самым получить возможность предъявления требований к самому юридическому лицу, либо сразу предъявить свои требования к учредителям и контролирующим должника лицам».