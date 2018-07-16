Как правильно заполнить РСВ: инструкция от налоговиков

30 июля 2018 – последний день сдачи РСВ за полугодие. УФНС по Томской области подготовило памятку для бухгалтеров.

В Памятке сделан акцент на позиции, которые вызывают наибольшие трудности у плательщиков страховых взносов.

Расчет по страховым взносам утвержден Приказом ФНС от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ и представляется ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетными (расчетным) периодами – 30 апреля, 30 июля, 30 октября, 30 января.

Главы КФХ представляют расчет 1 раз в год – не позднее 30 января.

Какие разделы заполнить

титульный лист;

Раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»;

Подраздел 1.1 Приложения 1 к разделу 1 «Расчет сумм взносов на обязательное пенсионное страхование»;

Подраздел 1.2 Приложения 1 к разделу 1 «Расчет сумм взносов на обязательное медицинское страхование»;

Приложение 2 к разделу 1 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;

Раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».

Юрлица вне зависимости от осуществляемой деятельности при отсутствии выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц представляют расчет с «нулевыми» показателями.

В «нулевом» расчете раздел 3 в части персональных данных (подраздел 3.1) заполняется на лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица (директор, руководитель, председатель и.т.д).

если организация или ИП начисляет страховые взносы на ОПС по дополнительным тарифам сотрудникам, выполняющим работы с правом на досрочную пенсию (подпункты 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ) заполняются подразделы 1.3.1 - 1.3.2 Приложения 1 к разделу 1;

аккредитованная IT-организация, которая начисляет взносы по пониженному тарифу (код 06), заполняет Приложение 5 к разделу. 1;

плательщик, применяющий УСН и начисляющий взносы по пониженному тарифу (код 08), заполняет Приложение 6 к разделу 1;

если в организации работают временно пребывающие иностранцы, заполняется Приложение 9 к разделу 1.

В регионах, где действует пилотный проект ФСС по прямым выплатам, предусматривающий особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты страхового обеспечения, приложения 3 и 4к разделу 1 расчета не заполняются.

Разделы РСВ, обязательные для заполнения главами КФХ:

титульный лист;

Раздел 2 «Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов - глав крестьянских (фермерских) хозяйств».

Раздел 3 РСВ

«Расчетный (отчетный) период (код)» раздела 3 должен соответствовать значению расчетного (отчетного) периода в Титульном листе. Аналогичные требования и к значению в строке «Календарный год».

В Разделе 3 не могут присутствовать два листа с одинаковыми значениями показателей СНИЛС и ФИО.

В расчете персональные данные застрахованных лиц должны соответствовать данным, указанным в сведениях по формам СЗВ-М (СЗВ-Стаж), которые представляются в ПФР.

Рекомендовано для подраздела 3.1:

Реквизиты «Фамилия», «Имя», «Отчество»:

могут содержать прописными (большими) и строчными буквами (включая букву ё) русского алфавита (кириллицей), а также допускаются прописные (большие) буквы: I, V латинского алфавита. Наличие строчных букв i, v латинского алфавита, а также использование этих букв в качестве первого или единственного символа не допустимо;

не должны содержать цифры и знаки препинания, кроме «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф), « » (пробел);

не могут содержать символы «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф), « » (пробел) в качестве первого, последнего или единственного символа. Расположение символа «.» (точка) после символа «-» (дефис), а также подряд двух и более символов «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф), « » (пробел) или их сочетаний не допустимо.

Реквизит(при наличии):

заполняется в соответствии со Свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе (Форма № 2-1-Учет). Реквизит «ИНН» можно уточнить на официальном сайте ФНС России с помощью сервиса «Узнай ИНН».

Реквизит

состоит из 11 цифр и заполняется по формату XXX-XXX-XXX XX, где X принимает числовые значения от 0 до 9. Последние две цифры указываются через пробел.

Реквизит «Серия и номер документа» для граждан РФ («Код документа, удостоверяющего личность» равном «21»):

заполняется по формату ХХ ХХ ХХХХХХ, где Х принимает числовые значения от 0 до 9 (серия и номер отделяются знаком « » (пробел)).

Реквизит

не должен превышать текущую дату (дату заполнения расчета). Год рождения – больше 1900.

Рекомендовано для подраздела 3.2

Если в отчетном периоде работнику выплаты не начислялись, то подраздел 3.2 не заполняется.

Реквизит «Месяц»:

должен заполняться в соответствии с номером месяца в отчетном периоде, к примеру, в расчете за полугодие не может быть указан 1, 2, 3 месяц;

номера месяцев указываются последовательно и не должны повторяться, к примеру, в отчете за полугодие недопустимо указание сначала 6, затем 5 и 4 месяца, также недопустимо указание 4, 4 и 6 месяцев;

при выплате вознаграждений только в первый и последний месяцы отчетного периода обязательно последовательное указание всех месяцев, при этом во втором месяце квартала указывается нулевой показатель.

Раздел 1 РСВ

Данные о выплатах, в том числе необлагаемых, налоговой базе, страховых взносах, а также количестве застрахованных лиц в подразделе 1.1 должны соответствовать данным раздела 3 по всем работникам.

Для расчета с «нулевыми» показателями строка 010 «Количество застрахованных лиц» указывается равным 1 (т.е. лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юрлица).

Реквизит «Код тарифа плательщика» в подразделе 1.1 должен соответствовать реквизиту «Код категории застрахованного лица» из раздела 3.

Рекомендовано для плательщиков, применяющих основные тарифы – коды «01», «02», «03»: учитывая, что кодам тарифа плательщика «01», «02», «03» соответствует один код категории застрахованного лица «НР», рекомендуется заполнять одно приложение 1 к разделу 1 расчета с указанием одного, любого из вышеперечисленных, кода тарифа плательщика.

Рекомендовано для плательщиков, применяющих пониженные тарифы:

Данные о выплатах, в том числе необлагаемых, налоговой базе из раздела 3 по всем работникам должны быть отражены в подразделе 1.2.

К примеру, при пониженном тарифе «код 08» (ОМС – 0%) сумма выплат, необлагаемые выплаты и налоговая база (строки 030, 040, 050) должны содержать аналогичные показатели по всем работникам из 3 раздела, а исчисленная сумма страховых взносов (строка 060) указывается, равной нулю.

Аналогично и при заполнении Приложения 2 к разделу 1 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».