Как правильно заполнить РСВ: инструкция от налоговиков

30 июля 2018 – последний день сдачи РСВ за полугодие. УФНС по Томской области подготовило памятку для бухгалтеров.
В Памятке сделан акцент на позиции, которые вызывают наибольшие трудности у плательщиков страховых взносов.
Расчет по страховым взносам утвержден Приказом ФНС от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ и представляется ежеквартально не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетными (расчетным) периодами – 30 апреля, 30 июля, 30 октября, 30 января.
Главы КФХ представляют расчет 1 раз в год – не позднее 30 января.
Какие разделы заполнитьРазделы РСВ, обязательные для заполнения юрлицами и ИП, производящими выплаты физическим лицам:
- титульный лист;
- Раздел 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»;
- Подраздел 1.1 Приложения 1 к разделу 1 «Расчет сумм взносов на обязательное пенсионное страхование»;
- Подраздел 1.2 Приложения 1 к разделу 1 «Расчет сумм взносов на обязательное медицинское страхование»;
- Приложение 2 к разделу 1 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;
- Раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».
В «нулевом» расчете раздел 3 в части персональных данных (подраздел 3.1) заполняется на лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица (директор, руководитель, председатель и.т.д).Разделы РСВ, которые необходимо заполнить в отдельных случаях:
- если организация или ИП начисляет страховые взносы на ОПС по дополнительным тарифам сотрудникам, выполняющим работы с правом на досрочную пенсию (подпункты 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ) заполняются подразделы 1.3.1 - 1.3.2 Приложения 1 к разделу 1;
- аккредитованная IT-организация, которая начисляет взносы по пониженному тарифу (код 06), заполняет Приложение 5 к разделу. 1;
- плательщик, применяющий УСН и начисляющий взносы по пониженному тарифу (код 08), заполняет Приложение 6 к разделу 1;
- если в организации работают временно пребывающие иностранцы, заполняется Приложение 9 к разделу 1.
к разделу 1 расчета не заполняются.
Разделы РСВ, обязательные для заполнения главами КФХ:
- титульный лист;
- Раздел 2 «Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов - глав крестьянских (фермерских) хозяйств».
Раздел 3 РСВРаздел 3 «Персонифицированные сведения»:
«Расчетный (отчетный) период (код)» раздела 3 должен соответствовать значению расчетного (отчетного) периода в Титульном листе. Аналогичные требования и к значению в строке «Календарный год».
В Разделе 3 не могут присутствовать два листа с одинаковыми значениями показателей СНИЛС и ФИО.
В расчете персональные данные застрахованных лиц должны соответствовать данным, указанным в сведениях по формам СЗВ-М (СЗВ-Стаж), которые представляются в ПФР.Рекомендовано для подраздела 3.1:
Реквизиты «Фамилия», «Имя», «Отчество»:
- могут содержать прописными (большими) и строчными буквами (включая букву ё) русского алфавита (кириллицей), а также допускаются прописные (большие) буквы: I, V латинского алфавита. Наличие строчных букв i, v латинского алфавита, а также использование этих букв в качестве первого или единственного символа не допустимо;
- не должны содержать цифры и знаки препинания, кроме «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф), « » (пробел);
- не могут содержать символы «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф), « » (пробел) в качестве первого, последнего или единственного символа. Расположение символа «.» (точка) после символа «-» (дефис), а также подряд двух и более символов «.» (точка), «-» (дефис), «’» (апостроф), « » (пробел) или их сочетаний не допустимо.
- заполняется в соответствии со Свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе (Форма № 2-1-Учет). Реквизит «ИНН» можно уточнить на официальном сайте ФНС России с помощью сервиса «Узнай ИНН».
- состоит из 11 цифр и заполняется по формату XXX-XXX-XXX XX, где X принимает числовые значения от 0 до 9. Последние две цифры указываются через пробел.
- заполняется по формату ХХ ХХ ХХХХХХ, где Х принимает числовые значения от 0 до 9 (серия и номер отделяются знаком « » (пробел)).
- не должен превышать текущую дату (дату заполнения расчета). Год рождения – больше 1900.
Если в отчетном периоде работнику выплаты не начислялись, то подраздел 3.2 не заполняется.
Реквизит «Месяц»:
- должен заполняться в соответствии с номером месяца в отчетном периоде, к примеру, в расчете за полугодие не может быть указан 1, 2, 3 месяц;
- номера месяцев указываются последовательно и не должны повторяться, к примеру, в отчете за полугодие недопустимо указание сначала 6, затем 5 и 4 месяца, также недопустимо указание 4, 4 и 6 месяцев;
- при выплате вознаграждений только в первый и последний месяцы отчетного периода обязательно последовательное указание всех месяцев, при этом во втором месяце квартала указывается нулевой показатель.
Раздел 1 РСВПодразделы 1.1 «Расчет сумм взносов на обязательное пенсионное страхование» и 1.2 «Расчет сумм взносов на обязательное медицинское страхование»
Данные о выплатах, в том числе необлагаемых, налоговой базе, страховых взносах, а также количестве застрахованных лиц в подразделе 1.1 должны соответствовать данным раздела 3 по всем работникам.
Для расчета с «нулевыми» показателями строка 010 «Количество застрахованных лиц» указывается равным 1 (т.е. лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юрлица).Реквизит «Код тарифа плательщика» в подразделе 1.1 должен соответствовать реквизиту «Код категории застрахованного лица» из раздела 3.
Рекомендовано для плательщиков, применяющих основные тарифы – коды «01», «02», «03»: учитывая, что кодам тарифа плательщика «01», «02», «03» соответствует один код категории застрахованного лица «НР», рекомендуется заполнять одно приложение 1 к разделу 1 расчета с указанием одного, любого из вышеперечисленных, кода тарифа плательщика.Рекомендовано для плательщиков, применяющих пониженные тарифы:
Данные о выплатах, в том числе необлагаемых, налоговой базе из раздела 3 по всем работникам должны быть отражены в подразделе 1.2.
К примеру, при пониженном тарифе «код 08» (ОМС – 0%) сумма выплат, необлагаемые выплаты и налоговая база (строки 030, 040, 050) должны содержать аналогичные показатели по всем работникам из 3 раздела, а исчисленная сумма страховых взносов (строка 060) указывается, равной нулю.
Аналогично и при заполнении Приложения 2 к разделу 1 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
> Последние две цифры указываются через пробел.
Я недавно спорил с одним начальником в краевом ОПФР - я доказывал, что у меня в СНИЛС стоит "тире", она говорила, что "пробел".
Все разрешилось, когда она сама согласилась достать из сумочки свой СНИЛС и посмотреть...
Каково же было ее удивление, когда она убедилась, что прав именно я...