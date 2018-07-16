Пониженный тариф взносов: как не ошибиться с началом применения?

В статье вместе рассмотрим ситуацию, в которой IT-компания пытается разобраться, с какого момента она вправе применять пониженные тарифы. Компания не является вновь созданной, доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных и средняя численность работников удовлетворяют условиям применения пониженных тарифов страховых взносов.

В мае 2018 Организация получила в Минкомсвязи РФ государственную аккредитацию в качестве организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий. При этом уведомление об аккредитации датировано 03.05.2018, а непосредственно получено организацией 06.06.2018.

У Организации возник вопрос, с какого момента она праве применять пониженные тарифы, а именно вправе ли она их применять в мае, в июне или вообще только с третьего квартала 2018 года?

Начнем с теории

Для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий на период до 2023 года включительно применяются пониженные тарифы страховых взносов (пп. 3 п. 1, пп.1.1 п. 2 ст. 427 НК РФ).

При этом для того, чтобы Организация могла их применять она должна выполнить ряд условий, в частности для организаций, не являющихся вновь созданными, такими условиями являются (п. 5 ст. 427 НК РФ):

получение документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

доля доходов от профильного вида деятельности по итогам девяти месяцев года, предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов по пониженным тарифам, составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов организации за указанный период;

средняя численность работников, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, за девять месяцев года, предшествующего году перехода организации на уплату страховых взносов по пониженным тарифам, составляет не менее семи человек.

В нашем случае, исходя из условий ситуации, Организацией соблюдаются условия о профильной выручке и численности сотрудников. А госаккредитация пройдена компанией в мае 2018 г., хотя само Уведомление вручено Организации 06.06.2018 г.

Поэтому организация понимает, что она вправе применять пониженные тарифы, вопрос только с какого месяца, я мая или с июня 2018 г. или вообще только с третьего квартала 2018?

Для того чтобы разобраться в этом вопросе обратимся к порядку исчисления страховых взносов и прежде всего к порядку определения налоговой базы по страховым взносам. Действительно это важно, поскольку сумма взносов, определяемая в том числе и с применением пониженных тарифов, определяется именно относительно налоговой базы.

В соответствии с п. 1 с. 421 НК РФ база для исчисления страховых взносов для плательщиков- Организаций, осуществляющих выплаты физическим лицам, определяется по истечении каждого календарного месяца как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных п. 1 ст. 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в ст. 422 НК РФ.

Расчетным периодом признается календарный год, а отчетными - первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. (п.1 и п. 2 ст. 423 НК РФ соответственно).

В течение года, по итогам каждого календарного месяца Организация-плательщик производит исчисление и уплату страховых взносов исходя из базы для исчисления страховых взносов с начала расчетного периода до окончания соответствующего календарного месяца и тарифов страховых взносов за вычетом сумм страховых взносов, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий календарный месяц включительно. (п. 1 ст. 431 НК РФ).

Другими словами, взносы начисляются на последнее число каждого месяца отдельно по каждому работнику в следующем порядке:

рассчитывается база,

определяется тариф (частности пониженный тариф),

рассчитывается сумма взносов за истекший месяц.

Исходя из условий рассматриваемого вопроса в мае 2018 года Организация получила в Минкомсвязи РФ государственную аккредитацию в качестве организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий. Уведомление об аккредитации от Минкомсвязи датировано 02.05.2017, хотя и получено Организацией только 06.06.2018 г., при этом доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных и средняя численность работников удовлетворяют условиям применения пониженных тарифов страховых взносов.

Следовательно, учитывая вышеизложенные нормы закона, а также условия рассматриваемого вопроса на момент расчета страховых взносов за май (на последнее число месяца) все необходимые условия для применения Организацией пониженных тарифов страховых взносов были соблюдены. Поэтому она вправе применять пониженный тариф страховых взносов начиная с мая 2018 г.

Учитывая тот факт, что страховые взносы за май 2018 организация должна уплатить не позже 15.06.2018 г. (п. 3 ст. 431 НК РФ, п. 4 ст. 22 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ ("Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", далее Закон № 125-ФЗ) она вполне успевает рассчитать сумму взносов к уплате по пониженному тарифу, после получения Уведомления 06.06.2018 г.

И даже, если предположить, что Уведомление могло было быть получено и после 15.06.2018 г., то это не лишало бы права Организацию на применение пониженных тарифов за май 2018 г. В таком случае по итогам предоставления расчета за полугодие в карточке расчетов с бюджетом, которая ведется налоговым органом, у Организации просто образовалась бы переплата.

А если будет нарушено условие о доле полученного дохода?

Если организация по итогам деятельности за отчетный (расчетный) период, например, за 9 месяцев 2018 г. не подтвердит соответствие условию о доле доходов, то она не вправе применять пониженные тарифы в расчетном периоде (2018 г) и должна произвести перерасчет ранее исчисленных страховых взносов исходя из общеустановленного тарифа начиная с мая 2018 г. При этом пени и штрафы не начисляются.

Однако не все так критично, потому что если по итогам деятельности за 2018 г. год вновь выполняет условие о доле доходов, то при соблюдении двух других условий (наличие аккредитации и соблюдения условия о среднесписочной численности), установленных п. 5 ст. 427 НК РФ, она вправе применить пониженные тарифы с начала календарного года (в данном случае с мая 2018 г.) и произвести перерасчет исчисленных ранее страховых взносов по общеустановленному тарифу путем их возврата или зачета. (Письмо ФНС России от 01.03.2017 № БС-4-11/3705).

Поэтому, учитывая все вышеизложенное, Организация должна внимательно следить за соблюдением условий, дающих право на применение пониженных тарифов в каждом отчетном (расчетном) периоде, поскольку потеря права на применение влечет необходимость пересчета взносов по тарифам в общеустановленном размере.

Как правильно заполнить расчет по страховым взносам?

Организации, которые применяют пониженные тарифы, заполняют Расчет по страховым взносам по той же форме, что и остальные плательщики взносов - по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@, этим же приказом утвержден Порядок заполнения расчета по страховым взносам (далее Порядок).

Если Организация применяет пониженные тарифы, то независимо от вида деятельности в Расчете по страховым взносам нужно заполнить (п. п. 2.2, 2.4, 2.6 Порядка): титульный лист; разд. 1; подразделы 1.1 и 1.2 Приложения 1 к разд. 1; Приложение 2 к разд. 1; разд. 3.

Кроме того, поскольку в рассматриваемом случае Организация осуществляет IT-деятельность, то ей дополнительно еще необходимо включить в состав расчета Приложение 5 к разделу1, данное приложение необходимо для того, чтобы подтвердить право на пониженный тариф.

Как заполнить Приложение 5 к разделу 1

В строках этого приложения отражаются (п. п. 14.3 - 14.7 Порядка, ст. 423, п. 5 ст. 427 НК РФ):