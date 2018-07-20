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Сколько работодатели задолжали работникам: данные статистики по всем регионам

Росстат опубликовал данные о просроченной задолженности по зарплате на 1 июля 2018 года. Суммарная задолженность – 2,8 млрд. рублей и это без учета малого бизнеса.

Сколько должны

На 1 июля 2018г., по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2802,6 млн.рублей и по сравнению с 1 июня 2018г. снизилась на 15,2 млн. рублей (на 0,5%).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017г., приходится 764 млн. рублей (27,3%), в 2016г. и ранее – 974 млн. рублей (34,7%).

Кто должен

Задолженность по заработной плате на 1 июля 2018г. имелась перед 45,8 тыс. человек (менее 1% работников), из них 44% – работники обрабатывающих производств; 20% – строительства; 9% – сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 8% – транспорта; 6% – добычи полезных ископаемых.

Просроченная задолженность по заработной плате по источникам финансирования на 1 июля 2018 года:

 

Всего

  
 

Просроченная задолженность по заработной плате, млн. рублей

2802,6

 

в том числе:

 

 

из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов  всех уровней

55,3

 

           из них:

 

 

федерального бюджета

21,2

 

бюджетов субъектов РФ

33,3

 

местных бюджетов

0,8

 

из-за отсутствия собственных средств

2747,3

 

Что в регионах

Суммарная задолженность по заработной плате по субъектам РФ на 1 июля 2018 года:

 

Млн. рублей

 

всего

В том числе:

федерального бюджета

бюджетов субъектов РФ

Местных бюджетов

из-за отсутствия собст

венных средств

РФ

2802,6

21,2

33,3

0,8

2747,3

Центральный 
 федеральный округ

530,3

19,5

-

-

510,8

Белгородская область

0,6

-

-

-

0,6

Брянская область

25,6

-

-

-

25,6

Владимирская область

-

-

-

-

-

Воронежская область

24,5

-

-

-

24,5

Ивановская область

19,8

-

-

-

19,8

Калужская область

70,9

-

-

-

70,9

Костромская область

5,9

-

-

-

5,9

Курская область

14,5

-

-

-

14,5

Липецкая область

1,4

-

-

-

1,4

Московская область

76,2

19,5

-

-

56,7

Орловская область

37,5

-

-

-

37,5

Рязанская область

6,7

-

-

-

6,7

Смоленская область

26,4

-

-

-

26,4

Тамбовская область

6,5

-

-

-

6,5

Тверская область

41,0

-

-

-

41,0

Тульская область

0,2

-

-

-

0,2

Ярославская область

22,8

-

-

-

22,8

г. Москва

149,8

-

-

-

149,8

Северо-Западный 
федеральный округ

588,4

0,1

-

-

588,3

Республика Карелия

94,9

-

-

-

94,9

Республика Коми

64,1

-

-

-

64,1

Архангельская область

48,8

-

-

-

48,8

в том числе:

Ненецкий АО

36,1

-

-

-

36,1

Архангельская 

область без АО

12,7

-

-

-

12,7

Вологодская область

11,3

-

-

-

11,3

Калининградская 
область

2,2

-

-

-

2,2

Ленинградская область

61,1

-

-

-

61,1

Мурманская область

59,3

0,1

-

-

59,2

Новгородская область

1,6

-

-

-

1,6

Псковская область

49,3

-

-

-

49,3

г. Санкт-Петербург

195,7

-

-

-

195,7

Южный 

Федеральный округ

248,9

-

-

-

248,9

Республика Адыгея

0,2

-

-

-

0,2

Республика Калмыкия

0,4

-

-

-

0,4

Республика Крым

16,9

-

-

-

16,9

Краснодарский край

34,1

-

-

-

34,1

Астраханская область

117,4

-

-

-

117,4

Волгоградская область

22,6

-

-

-

22,6

Ростовская область

54,6

-

-

-

54,6

г. Севастополь

2,7

-

-

-

2,7

Северо-Кавказский 
 федеральный округ

143,7

-

33,1

-

110,5

Республика Дагестан

100,1

-

20,2

-

79,9

Республика Ингушетия

36,9

-

12,9

-

24,0

Кабардино-Балкарская 
 Республика

-

-

-

-

-

Карачаево-Черкесская 
 Республика

-

-

-

-

-

Республика Северная 
 Осетия – Алания

6,7

-

-

-

6,7

Чеченская Республика

-

-

-

-

-

Ставропольский край

-

-

-

-

-

Приволжский 
федеральный округ

147,6

-

-

-

147,6

Республика 

Башкортостан

0,4

-

-

-

0,4

Республика Марий Эл

3,3

-

-

-

3,3

Республика Мордовия

1,3

-

-

-

1,3

Республика Татарстан

12,0

-

-

-

12,0

Удмуртская Республика

0,2

-

-

-

0,2

Чувашская Республика

17,5

-

-

-

17,5

Пермский край

9,1

-

-

-

9,1

Кировская область

44,2

-

-

-

44,2

Нижегородская область

13,3

-

-

-

13,3

Оренбургская область

6,7

-

-

-

6,7

Пензенская область

5,0

-

-

-

5,0

Самарская область

7,1

-

-

-

7,1

Саратовская область

16,6

-

-

-

16,6

Ульяновская область

11,0

-

-

-

11,0

Уральский 
 федеральный округ

9,2

-

-

-

9,2

Курганская область

-

-

-

-

-

Свердловская область

0,4

-

-

-

0,4

Тюменская область

7,1

-

-

-

7,1

в том числе:

Ханты-Мансийский АО - Югра

-

-

-

-

-

Ямало-Ненецкий АО

-

-

-

-

-

Тюменская область без авт.округов

7,1

-

-

-

7,1

Челябинская область

1,7

-

-

-

1,7

Сибирский 
федеральный округ

357,9

1,7

0,2

0,8

355,3

Республика Алтай

9,9

-

-

-

9,9

Республика Бурятия

58,8

-

-

-

58,8

Республика Тыва

15,5

-

-

-

15,5

Республика Хакасия

25,7

-

-

0,1

25,6

Алтайский край

17,2

-

-

-

17,2

Забайкальский край

19,3

-

0,2

0,7

18,4

Красноярский край

66,7

-

-

-

66,7

Иркутская область

7,6

-

-

-

7,6

Кемеровская область

84,7

-

-

-

84,7

Новосибирская область

19,1

1,7

-

-

17,4

Омская область

16,1

-

-

-

16,1

Томская область

17,4

-

-

-

17,4

Дальневосточный 
 федеральный округ

776,6

-

-

-

776,6

Республика Саха 
 (Якутия)

31,2

-

-

-

31,2

Камчатский край

15,4

-

-

-

15,4

Приморский край

445,5

-

-

-

445,5

Хабаровский край

280,8

-

-

-

280,8

Амурская область

0,6

-

-

-

0,6

Магаданская область

1,3

-

-

-

1,3

Сахалинская область

1,7

-

-

-

1,7

Еврейская АО

0,2

-

-

-

0,2

Чукотский АО

-

-

-

-

-

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