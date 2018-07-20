Сколько работодатели задолжали работникам: данные статистики по всем регионам

Росстат опубликовал данные о просроченной задолженности по зарплате на 1 июля 2018 года. Суммарная задолженность – 2,8 млрд. рублей и это без учета малого бизнеса.
Сколько должны
На 1 июля 2018г., по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2802,6 млн.рублей и по сравнению с 1 июня 2018г. снизилась на 15,2 млн. рублей (на 0,5%).
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017г., приходится 764 млн. рублей (27,3%), в 2016г. и ранее – 974 млн. рублей (34,7%).
Кто должен
Задолженность по заработной плате на 1 июля 2018г. имелась перед 45,8 тыс. человек (менее 1% работников), из них 44% – работники обрабатывающих производств; 20% – строительства; 9% – сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 8% – транспорта; 6% – добычи полезных ископаемых.
Просроченная задолженность по заработной плате по источникам финансирования на 1 июля 2018 года:
Всего
Просроченная задолженность по заработной плате, млн. рублей
2802,6
в том числе:
из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней
55,3
из них:
федерального бюджета
21,2
бюджетов субъектов РФ
33,3
местных бюджетов
0,8
из-за отсутствия собственных средств
2747,3
Что в регионах
Суммарная задолженность по заработной плате по субъектам РФ на 1 июля 2018 года:
Млн. рублей
всего
В том числе:
федерального бюджета
бюджетов субъектов РФ
Местных бюджетов
из-за отсутствия собст
венных средств
РФ
2802,6
21,2
33,3
0,8
2747,3
Центральный
530,3
19,5
-
-
510,8
Белгородская область
0,6
-
-
-
0,6
Брянская область
25,6
-
-
-
25,6
Владимирская область
-
-
-
-
-
Воронежская область
24,5
-
-
-
24,5
Ивановская область
19,8
-
-
-
19,8
Калужская область
70,9
-
-
-
70,9
Костромская область
5,9
-
-
-
5,9
Курская область
14,5
-
-
-
14,5
Липецкая область
1,4
-
-
-
1,4
Московская область
76,2
19,5
-
-
56,7
Орловская область
37,5
-
-
-
37,5
Рязанская область
6,7
-
-
-
6,7
Смоленская область
26,4
-
-
-
26,4
Тамбовская область
6,5
-
-
-
6,5
Тверская область
41,0
-
-
-
41,0
Тульская область
0,2
-
-
-
0,2
Ярославская область
22,8
-
-
-
22,8
г. Москва
149,8
-
-
-
149,8
Северо-Западный
588,4
0,1
-
-
588,3
Республика Карелия
94,9
-
-
-
94,9
Республика Коми
64,1
-
-
-
64,1
Архангельская область
48,8
-
-
-
48,8
в том числе:
Ненецкий АО
36,1
-
-
-
36,1
Архангельская
область без АО
12,7
-
-
-
12,7
Вологодская область
11,3
-
-
-
11,3
Калининградская
2,2
-
-
-
2,2
Ленинградская область
61,1
-
-
-
61,1
Мурманская область
59,3
0,1
-
-
59,2
Новгородская область
1,6
-
-
-
1,6
Псковская область
49,3
-
-
-
49,3
г. Санкт-Петербург
195,7
-
-
-
195,7
Южный
Федеральный округ
248,9
-
-
-
248,9
Республика Адыгея
0,2
-
-
-
0,2
Республика Калмыкия
0,4
-
-
-
0,4
Республика Крым
16,9
-
-
-
16,9
Краснодарский край
34,1
-
-
-
34,1
Астраханская область
117,4
-
-
-
117,4
Волгоградская область
22,6
-
-
-
22,6
Ростовская область
54,6
-
-
-
54,6
г. Севастополь
2,7
-
-
-
2,7
Северо-Кавказский
143,7
-
33,1
-
110,5
Республика Дагестан
100,1
-
20,2
-
79,9
Республика Ингушетия
36,9
-
12,9
-
24,0
Кабардино-Балкарская
-
-
-
-
-
Карачаево-Черкесская
-
-
-
-
-
Республика Северная
6,7
-
-
-
6,7
Чеченская Республика
-
-
-
-
-
Ставропольский край
-
-
-
-
-
Приволжский
147,6
-
-
-
147,6
Республика
Башкортостан
0,4
-
-
-
0,4
Республика Марий Эл
3,3
-
-
-
3,3
Республика Мордовия
1,3
-
-
-
1,3
Республика Татарстан
12,0
-
-
-
12,0
Удмуртская Республика
0,2
-
-
-
0,2
Чувашская Республика
17,5
-
-
-
17,5
Пермский край
9,1
-
-
-
9,1
Кировская область
44,2
-
-
-
44,2
Нижегородская область
13,3
-
-
-
13,3
Оренбургская область
6,7
-
-
-
6,7
Пензенская область
5,0
-
-
-
5,0
Самарская область
7,1
-
-
-
7,1
Саратовская область
16,6
-
-
-
16,6
Ульяновская область
11,0
-
-
-
11,0
Уральский
9,2
-
-
-
9,2
Курганская область
-
-
-
-
-
Свердловская область
0,4
-
-
-
0,4
Тюменская область
7,1
-
-
-
7,1
в том числе:
Ханты-Мансийский АО - Югра
-
-
-
-
-
Ямало-Ненецкий АО
-
-
-
-
-
Тюменская область без авт.округов
7,1
-
-
-
7,1
Челябинская область
1,7
-
-
-
1,7
Сибирский
357,9
1,7
0,2
0,8
355,3
Республика Алтай
9,9
-
-
-
9,9
Республика Бурятия
58,8
-
-
-
58,8
Республика Тыва
15,5
-
-
-
15,5
Республика Хакасия
25,7
-
-
0,1
25,6
Алтайский край
17,2
-
-
-
17,2
Забайкальский край
19,3
-
0,2
0,7
18,4
Красноярский край
66,7
-
-
-
66,7
Иркутская область
7,6
-
-
-
7,6
Кемеровская область
84,7
-
-
-
84,7
Новосибирская область
19,1
1,7
-
-
17,4
Омская область
16,1
-
-
-
16,1
Томская область
17,4
-
-
-
17,4
Дальневосточный
776,6
-
-
-
776,6
Республика Саха
31,2
-
-
-
31,2
Камчатский край
15,4
-
-
-
15,4
Приморский край
445,5
-
-
-
445,5
Хабаровский край
280,8
-
-
-
280,8
Амурская область
0,6
-
-
-
0,6
Магаданская область
1,3
-
-
-
1,3
Сахалинская область
1,7
-
-
-
1,7
Еврейская АО
0,2
-
-
-
0,2
Чукотский АО
-
-
-
-
-