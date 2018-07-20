Сколько работодатели задолжали работникам: данные статистики по всем регионам

Росстат опубликовал данные о просроченной задолженности по зарплате на 1 июля 2018 года. Суммарная задолженность – 2,8 млрд. рублей и это без учета малого бизнеса.

Сколько должны

На 1 июля 2018г., по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 2802,6 млн.рублей и по сравнению с 1 июня 2018г. снизилась на 15,2 млн. рублей (на 0,5%).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2017г., приходится 764 млн. рублей (27,3%), в 2016г. и ранее – 974 млн. рублей (34,7%).

Кто должен

Задолженность по заработной плате на 1 июля 2018г. имелась перед 45,8 тыс. человек (менее 1% работников), из них 44% – работники обрабатывающих производств; 20% – строительства; 9% – сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 8% – транспорта; 6% – добычи полезных ископаемых.

Просроченная задолженность по заработной плате по источникам финансирования на 1 июля 2018 года:

Всего Просроченная задолженность по заработной плате, млн. рублей 2802,6 в том числе: из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней 55,3 из них: федерального бюджета 21,2 бюджетов субъектов РФ 33,3 местных бюджетов 0,8 из-за отсутствия собственных средств 2747,3

Что в регионах

Суммарная задолженность по заработной плате по субъектам РФ на 1 июля 2018 года: