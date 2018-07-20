Что меняется в оформлении трудовых книжек

Копии трудовых книжек нужно заверять по-новому, в зависимости от того, нужна ли эта копия для банка, ПФР, МФЦ или для внутренних нужд компании.

Как заверять трудовые книжки с 1 июля 2018 г.

Первоначально планировалось реализовать изменения по ГОСТу Р 7.0.97-2016 г. еще c 1 июля 2017 г., но приказом Росстандарта от 25.05.2017 г. № 435-ст дата нововведения была установлена на 1 июля 2018 г. Новый ГОСТ вводит два метода заверения копий трудовых. Они зависят от целей, для которых нужны копии.

Пример № 1. Работник попросил предоставить трудовую для того, чтобы отнести ее в банк, ПФР или МФЦ

Заверять трудовую книжку в этом случае следует в следующем порядке с указанием места хранения оригинального бланка, то есть на документе ставится отметка «Верно»; указывается ФИО, должность сотрудника, ответственный за ведение кадровых документов; указывается дата заверения; и с 1 июля 2018 года нужно делать указание на то, где хранится оригинал трудовой книжки.

Запись может быть такой: «Подлинник документа находится в отделе кадров (наименование организации)», как на примере ниже.

Пример № 2. Копия трудовой книжки нужна для внутренних надобностей организации.

В этом случае запись, где хранится оригинал трудовой книжки, вносить не нужно.

Достаточно указать запись «Верно»; ФИО, должность, подпись ответственного в кадровом отделе; дата заверения.

Копию трудовой книжки можно получить, написав заявление в отдел кадров организации. Выдать ксерокопию может бухгалтер организации, если ему поручено ведение кадрового учета, с чем можно столкнуться на малых предприятиях. Копия трудовой книжки должна быть выдана после трех дней с даты заявления от сотрудника, отказать ему без указания причин не имеют права. Срока действия у трудовой книжки нет. Копия начинает действовать с момента ее оформления и выдачи работнику согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 года.

Планируемые изменения

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 затронуты правила ведения и хранения трудовых книжек, а также изготовления бланков и обеспечения ими работодателей. Министерство труда и социальной защиты является исполнительным органом, который может внести изменения в Трудовой кодекс, и оно считает нужным упростить жизнь кадрового сотрудника. Поэтому так оперативно и стала меняться нормативная база, а также были разработаны нормативно-правовые акты для изменений в постановлении Правительства от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках». Среди важных поправок:

Отмена подписи работника при его увольнении в трудовой книжке. Отмена подписи работника в личной карточке за каждую вносимую в трудовую книжку запись. Приходно-расходную книгу и книгу учета движений трудовых книжек не нужно будет скреплять печатью, а также пломбировать. Министерство финансов Российской Федерации должно рассмотреть новый порядок изготовления бланков трудовых книжек.

Эти проекты публично обсуждались до конца апреля, после чего переданы на экспертизу, для дальнейшей обработки. Поскольку ведомственные приказы проходят регистрацию достаточно быстро, ожидать нововведения в трудовых книжках можно уже в этом году.

Электронные трудовые книжки

Минэкономразвития РФ и Минтруда РФ выдвинули проект о введении электронных трудовых книжек. Принять его планируется в первом полугодии 2019 г. Это будет не сканирование трудовой книжки, это будет информационная база данных о карьерных достижениях работника. Этот проект запросит новые данные у организации и предпринимателей в частности трудовой деятельности работников.

По планам Минтруда граждане, которые начинают только свою трудовую деятельность, могут вести трудовую книжку в электронном виде, а не заполнять бумажные носители.

Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», , июль 2018