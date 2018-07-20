Что меняется в оформлении трудовых книжек

Копии трудовых книжек нужно заверять по-новому, в зависимости от того, нужна ли эта копия для банка, ПФР, МФЦ или для внутренних нужд компании.
Как заверять трудовые книжки с 1 июля 2018 г.Первоначально планировалось реализовать изменения по ГОСТу Р 7.0.97-2016 г. еще c 1 июля 2017 г., но приказом Росстандарта от 25.05.2017 г. № 435-ст дата нововведения была установлена на 1 июля 2018 г. Новый ГОСТ вводит два метода заверения копий трудовых. Они зависят от целей, для которых нужны копии.
Пример № 1. Работник попросил предоставить трудовую для того, чтобы отнести ее в банк, ПФР или МФЦЗаверять трудовую книжку в этом случае следует в следующем порядке с указанием места хранения оригинального бланка, то есть на документе ставится отметка «Верно»; указывается ФИО, должность сотрудника, ответственный за ведение кадровых документов; указывается дата заверения; и с 1 июля 2018 года нужно делать указание на то, где хранится оригинал трудовой книжки.
Запись может быть такой: «Подлинник документа находится в отделе кадров (наименование организации)», как на примере ниже.
Пример № 2. Копия трудовой книжки нужна для внутренних надобностей организации.В этом случае запись, где хранится оригинал трудовой книжки, вносить не нужно.
Достаточно указать запись «Верно»; ФИО, должность, подпись ответственного в кадровом отделе; дата заверения.
Копию трудовой книжки можно получить, написав заявление в отдел кадров организации. Выдать ксерокопию может бухгалтер организации, если ему поручено ведение кадрового учета, с чем можно столкнуться на малых предприятиях. Копия трудовой книжки должна быть выдана после трех дней с даты заявления от сотрудника, отказать ему без указания причин не имеют права. Срока действия у трудовой книжки нет. Копия начинает действовать с момента ее оформления и выдачи работнику согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 года.
Планируемые измененияПостановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 затронуты правила ведения и хранения трудовых книжек, а также изготовления бланков и обеспечения ими работодателей. Министерство труда и социальной защиты является исполнительным органом, который может внести изменения в Трудовой кодекс, и оно считает нужным упростить жизнь кадрового сотрудника. Поэтому так оперативно и стала меняться нормативная база, а также были разработаны нормативно-правовые акты для изменений в постановлении Правительства от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках». Среди важных поправок:
- Отмена подписи работника при его увольнении в трудовой книжке.
- Отмена подписи работника в личной карточке за каждую вносимую в трудовую книжку запись.
- Приходно-расходную книгу и книгу учета движений трудовых книжек не нужно будет скреплять печатью, а также пломбировать.
- Министерство финансов Российской Федерации должно рассмотреть новый порядок изготовления бланков трудовых книжек.
Электронные трудовые книжкиМинэкономразвития РФ и Минтруда РФ выдвинули проект о введении электронных трудовых книжек. Принять его планируется в первом полугодии 2019 г. Это будет не сканирование трудовой книжки, это будет информационная база данных о карьерных достижениях работника. Этот проект запросит новые данные у организации и предпринимателей в частности трудовой деятельности работников.
По планам Минтруда граждане, которые начинают только свою трудовую деятельность, могут вести трудовую книжку в электронном виде, а не заполнять бумажные носители.
Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», , июль 2018