Как снизить конфликтность в бухгалтерском коллективе

Конфликты на работе возникают часто, по разным причинам или даже без них. В коллективе встречаются люди с абсолютно разными характерами. У всех есть свои интересы, нравы, предпочтения и собственные взгляды на жизнь. Не думайте, что конфликтные ситуации исключены, если вы работаете в обществе единомышленников, ровесников. Спор может возникнуть на ровном месте без каких-либо предпосылок.

Особенно сложно приходится тем, кто работает в бухгалтерии. Это, как правило, женский коллектив, в котором и дня не обходится без сплетен, обсуждений, насмешек, подстав. Чтобы успешно решить конфликт, необходимо знать причину его возникновения.

Провоцирующие факторы разделяют на объективные и субъективные.К субъективным причинам относят межличностные трения, зависть, столкновение характеров.

Лучший способ решить конфликт – избежать его

Нередко конфликтные ситуации на работе приводят к увольнению сотрудников. Если против вас затеяли заговор, будьте готовы к чему угодно: подставы, козни, открытый бойкот и т.д. Лучше избегать подобных неприятностей и не провоцировать конфликты.

Нужно чётко определить должностные обязанности, уяснить, кто выполняет дополнительные задачи, кто заменяет отсутствующих коллег. Именно на фоне переработок, излишней загруженности и возникает большинство рабочих конфликтов.

Чтобы снизить конфликтность в коллективе, старайтесь придерживаться таких правил: будьте терпимы, даже если вас раздражают привычки коллег, никто не совершенен;

не давайте повода придраться к вашей работе, не опаздывайте, не халтурьте при выполнении своих обязанностей;

не откровенничайте, не рассказывайте о своих успехах и достижениях, вряд ли им кто-то порадуется, а вот на фоне зависти может возникнуть серьёзный конфликт;

реагируйте на содержание сказанного, а не на эмоциональный тон, с которым это сделано;

если обсуждаете спорный вопрос с коллегой, не старайтесь перекричать его, выслушайте позицию оппонента, затем демонстрируйте свои аргументы;

сохраняйте достоинство в любой ситуации, не отвечайте на хамство, повышенный тон или язвенные шуточки тем же.

Непросто сохранять спокойствие в ситуации, когда вас пытаются вывести из себя. Чтобы не довести дело до конфликта, лучше промолчите, не огрызайтесь. Когда все остынут, проблема может сама собой разрешиться. Если нет, попробуйте вернуться к рассмотрению спора позже, когда эмоции поутихнут.

Тактика поведения в конфликтных ситуациях

Если всё-таки избежать конфликта не удалось, необходимо приложить все усилия, чтобы ситуация не вышла из-под контроля и не стала критической.

Ни в коем случае нельзя переходить на личное, упоминая в соре мужа, детей или родителей. Эта стратегия коварная и заведомо проигрышная. Не вмешивайте в ссору других работников, пусть даже близких подруг. Откровенное игнорирование соперника – тоже не выход. Не забывайтесь здороваться с оппонентом, общайтесь на сторонние темы. Это поможет наладить отношения.

Конфликт в коллективе сказывается не только на настроении и самочувствии участников.

Подобные ситуации нарушают взаимоотношения, оказывают негативное влияние на работоспособность коллег, снижают общую результативность работы. Чтобы поддерживать в коллективе здоровую атмосферу, усилия должен прикладывать каждый. Ничего сложно делать не придётся.

Поможет в данном случае доброжелательность, вежливость, уважение к точке зрения собеседников. Перед тем как демонстрировать недовольство по какому-либо поводу, вспомните, что провокаторов не любят, а вот тех, кто умеет нейтрализовать конфликт, уважают и ценят.