Новые правила 54-ФЗ: «физик» рассчитывается с карты через отделение банка или клиент-банк

Федеральный закон от 03.07.2018 N 192-ФЗ изменил определение «расчетов», и теперь в него включены любые безналичные расчеты, а не только расчеты электронными средствами платежа. А также операции по зачету авансов, «товарные» займы и «бартер» в любой форме.

Банковские карты относятся к электронным средствам платежа. Порядок использования банковских платежных карт установлен «Положением об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» (утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П), которое предусматривает выпуск расчетных (дебетовых), кредитных и предоплаченных карт. В частности, дебетовая (расчетная) карта как электронное средство платежа используется для совершения операций по банковскому счету физического (или юридического) лица.

К операциям, признаваемым одной из безналичных форм расчетов, относится перевод денежных средств посредством списания денежных средств с банковских счетов плательщиков и зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств (см. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств», утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П).

Отметим, что не только банковская (платежная) карта является электронным средством платежа, но и, например, сама система клиент-банк (которая дает доступ к счетам и картам), поскольку она также позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать оператору (банку) распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, находящихся на счете клиента, используя информационно-коммуникационные технологии.

Согласно «Положению о правилах осуществления перевода денежных средств» распоряжение на перевод денежных средств может быть дано банку как в электронном виде (в том числе с использованием электронных средств платежа), так и на бумажных носителях.

Таким образом при решении вопроса о применении ККТ необходимо исходить из того, как именно физлицом было дано распоряжение банку на перевод денежных средств с его счета.

В частности, ряд банков использует банковскую карту только для идентификации плательщика, при этом распоряжение о переводе денежных средств формируется на бумажном носителе при участии сотрудника банка. Однако может быть и иная ситуация, когда сотрудник банка лишь оказывает плательщику услугу по составлению распоряжения о переводе денежных средств, при этом используется банковская карта как ЭСП.

Отметим, что на практике придется исходить «от обратного» - если вы не можете подтвердить, что платеж совершен физлицом без использования электронных средств платежа, ККТ применять необходимо.

Что касается документального подтверждения, то «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств» установлено, что:

Исполнение распоряжения в электронном виде в целях осуществления перевода денежных средств по банковскому счету подтверждается банком плательщика посредством направления плательщику извещения в электронном виде о списании денежных средств с банковского счета плательщика с указанием реквизитов исполненного распоряжения или посредством направления исполненного распоряжения в электронном виде с указанием даты исполнения. При этом указанным извещением банка плательщика могут одновременно подтверждаться прием к исполнению распоряжения в электронном виде и его исполнение.

Как пример – электронная «квитанция», подтверждающая совершение платежа в системе клиент-банк.

Исполнение распоряжения на бумажном носителе в целях осуществления перевода денежных средств по банковскому счету подтверждается банком плательщика посредством представления плательщику экземпляра исполненного распоряжения на бумажном носителе с указанием даты исполнения, проставлением штампа банка и подписи уполномоченного лица банка. При этом штампом банка плательщика может одновременно подтверждаться прием к исполнению распоряжения на бумажном носителе и его исполнение. Если это предусмотрено договором и банковскими правилами, исполнение распоряжения на бумажном носителе в целях осуществления перевода денежных средств по банковскому счету может подтверждаться банком в порядке, предусмотренном для электронного распоряжения.

Такие бумажное распоряжение (квитанция) будет на руках у физлица, если он оплачивает счет наличными через сотрудника банка (переводом без открытия счета).

Исполнение распоряжения клиента при осуществлении операции с использованием электронного средства платежа подтверждается кредитной организацией посредством направления клиенту в порядке, установленном договором, извещения кредитной организации в электронном виде или на бумажном носителе , подтверждающего осуществление операции с использованием электронного средства платежа. В таком извещении в частности указываются:

подтверждается кредитной организацией посредством направления клиенту в порядке, установленном договором, , подтверждающего осуществление операции с использованием электронного средства платежа. В таком извещении в частности указываются: наименование или иные реквизиты кредитной организации;

номер, код и (или) иной идентификатор электронного средства платежа ;

; вид операции;

дата операции;

сумма операции.

Пример подтверждений для этого случая - слипы (квитанции) банковских и платежных терминалов при оплате с карты.