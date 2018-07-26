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Пять способов упростить свою работу в финансовом отделе

Сложно умеют все, а вот организовать свою деятельность так, чтобы проще и быстрее получать нужные результаты — это признак профессионализма.

Чем бы вы ни занимались, какие бы задачи в области работы с финансами компании ни выполняли, забирайте для себя Топ-5 беспроигрышных способов.

1. Инвентаризация функционала

Составьте список задач, которые Вы выполняете в компании, напротив каждой задачи выпишите: /p>

  • прямая обязанность / дополнительный функционал

  • обязательно делать / можно не делать

  • хочу делать / не хочу делать

  • можно делегировать / нельзя делегировать

  • мне за это платят / не платят

Да, да, все что вы делаете ежедневно или время от времени (от ввода данных в системы до подготовки отчетов, от участия в совещаниях до переговоров с банками, от найма сотрудников до консультирования руководителей).

Сколько пунктов получилось? 50, 100? Составьте версию 2.0 этого списка «Мой функционал в компании», в котором останутся только те пункты, которые обязательны, интересны, которые нельзя делегировать и за которые платят. Все остальное — не ваши задачи, но делаете их вы, а можно не делать! Как вам такой подход?

2. Делегирование

Все, что можно делегировать (поручить другим сотрудникам) — делегируйте!

Не умеете делегировать? Учитесь. Делая все сами за других вы приносите вред и себе, и компании, и коллегам.

Некому делегировать? Наймите помощников. Обоснуйте руководителю, что это будет выгоднее для компании, чем выполнять задачу вашими силами.

Боитесь делегировать? Делать самому — это один уровень мастерства, делать руками и мозгами других людей — это пусть профессионального роста.

3. Автоматизация

Максимально автоматизируйте все, что возможно из списка ваших задач.

Изучите, какие программные продукты подходят для этих целей.

Станьте инициатором, а не противником автоматизации. Ваш интеллектуальный труд и опыт не заменят машины, они лишь упростят ваш труд и освободят время для решения более сложных задач на пользу компании.

4. Коллаборация

Объединяйтесь с коллегами для решения смежных задач.

Например, бухгалтер и финансовый директор — вместе настройте системы учета в компании так, чтобы всем было удобно, чтобы не было дублирования функций, чтобы информация была оперативной и качественной.

Например, финансовый менеджер и директор по маркетингу и продажам, — вместе обсудите, какие отчеты и показатели нужны компании для анализа воронки продаж и эффективности рекламы, вместе увяжите в единую систему статистические и финансовые данные.

5. Позитивное мышление. Возможности, а не причины!

Легко вам говорить, а меня работой нагружают все больше и больше!

Меня уволят, если не буду делать все, что нужно и не нужно!

На автоматизацию и дополнительных сотрудников в компании нет денег!

Ну я же могу, мне не сложно и за юриста поработать, и за секретаря.

А кто, если не я!?

Все это отговорки, из-за которых вы бесконечно заняты рутинными задачами, работа кажется сложной, неинтересной и низкооплачиваемой. Вы выгораете, компания не получает результат от ваших компетенций.

Выберите для себя возможности сделать трудовые будни проще и продолжайте их искать каждый день.

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