Сравнение налогов в России и США. От каждого по способностям?

«Перед законом все равны» — как бы мы хотели, чтобы это правило никогда не нарушалось. Но, оказывается, даже быть равным можно по-разному. Например, в России большая часть физлиц платит 13% налога с дохода, а в других странах — каждый по-разному, и зависит это от многих факторов, такие как размер дохода, род деятельности, семейное положение и тд. И где теперь «от каждого по способностям, каждому по потребностям»?

В налогообложении стран есть ряд нюансов, из-за которых нельзя просто начертить таблицу и сказать где налог выше, а где ниже. Например, существует «прогрессивный налог», когда ставка меняется от величины дохода. А ещё все налоги делятся на две части: ту которую работодатель платит сверх зарплаты сотрудника, и те, которые удерживаются из зарплаты сотрудника. Только узнав эти нюансы можно говорить об объективности суждений.

Налоги, которые платит работодатель

работодатель платит сверх зарплаты работника:

22% в Пенсионный фонд с дохода ниже предельной величины, и ещё 10% с годового дохода свыше 1 021 000 рублей (ст. 425, 426 НК РФ). Глядя на эту цифру хочется плакать, вспоминая моменты, когда пенсии не индексировались, и прочие печальные события.

5,1% в Медицинское страхование

2,9% в Социальное страхование

с зарплат 20 000 рублей и 200 000 рублей будет выплачено 6 800 рублей и 30 210 рублей, соответственно.

В США работодатель платит сверх зарплаты работника:

6,2% Социального сбора (это аналог пенсионного отчисления)

1,45% Медицинского сбора

2,7% Сбора на безработицу

с зарплат 20 000 рублей и 200 000 рублей (пример привожу в рублях для удобства сравнения) будет выплачено 2 270 рублей и 22 700 рублей, соответственно.

Налоги, которые платит работник

НДФЛ с зарплаты — 13% и не имеет значение каков размер дохода — 20 000 рублей или 200 000 рублей. Этот расчет налога называется пропорциональным. То есть, это можно назвать равенством.

Итого из зарплат будет удержан налог в размере 2 600 рублей и 26 000 рублей, соответственно.

В США: тут система намного сложнее, например не весь размер дохода облагается налогом. Часть от которой рассчитываются налоги называется налоговой базой. Налоговая база это доход минус все налоговые вычеты (у них называется «освобождения»). Причём эти освобождения есть у каждого вообще.

Дело в том, что это доход оставляемый человеку, так как он необходим для существования. Например холостой одинокий человек освобождается от уплаты налога с части дохода в размере 12 000$, а супружеская пара — 24 000$ ( источник ). И таких освобождений очень много. Для плательщиков ипотеки, для ухаживающих за инвалидами, для родителей, для военных и тд.

Далее ещё интереснее: в США прогрессивная система налогообложения. То есть чем больше человек зарабатывает, тем больше он платит налогов. Например с годового дохода от 0$ до 9 525$ подоходный налог 10%. С части дохода от 9 525$ до 38 700$ платится налог по ставке 12% и так далее, вплоть до 37% ( источник ).

Помимо общего налога на доход существуют различные налоги и сборы, которые зависят от штата, округа, города и тд. Их я не взял в расчет, в сравнение с НДФЛ будет только Income Tax.

Итого из зарплаты в 20 000 рублей, при полном отсутствии освобождений, что невозможно даже теоретически, максимум будет удержано 2 000 рублей (10%). Из зарплаты в 200 000 рублей будет удержано примерно 28 346 рублей, Опять же без учета льгот, которых не может не быть. Учитывая освобождения, вероятно, что с зарплаты в 20 000 не будет платиться существенного налога вообще.

Заключение и вопросы

Моё личное мнение заключается в том, что настоящее равенство не в том, чтобы брать со всех один и тот же процент, а начать с того, что не облагать налогом некий минимум, необходимый для существования, и я не имею в виду МРОТ. Ещё очень интересным кажется разница в принципах относительно налоговых вычетов: у нас большинство вычетов мы получаем обратно, если сможем доказать их наличие и заполним бумаги. Но налоги мы платим одинаково.

На западе платишь с учётом вычетов, но если ты неправильно посчитал или не имел право на вычеты — плати штраф. То есть, проще говоря: человек свободен заплатить столько налогов, сколько считает правильным, если он оказался неправ, то его накажут. Это похоже на турникеты метро СССР. Мало кто знает, но сделать турникеты в метро изначально открытыми — это идеологический ход. Советский житель свободен изначально, но будет наказан ударом по ногам, если нарушит правила. Вот и с налогами так же: заполняй декларацию сам, сам плати, но есть ошибся или пытался уклониться — будет штраф.

А теперь меня интересует ваше мнение. Представим, что в Россию вернется прогрессивная шкала налогообложения (да, именно вернется, она действовала в разные годы и в разной форме в СССР и России). То есть чем больше получаешь — тем больше платишь налогов. Есть минимум, не облагаемый налогом вообще, а налоговых вычетов нет в принципе, вместо них есть льготы и снижение налогов в случае ипотеки, например.

Представили? А теперь ответьте себе честно, стали бы вы платить налоги по такой системе, сами нести ответственность за заполнение декларации? Ещё интересно услышать ваше мнение, где сейчас работает лозунг «от каждого по способностям, каждому по потребностям»? Ваше мнение о системах налогообложения и прочем — пишите в комментариях. Мне интересно узнать ваше мнение, так же принимаю критику на счёт неточностей расчетов и возможных ошибок. Чуть не забыл: вопрос о том, куда эти налоги уйдут, мы поднимать конечно же не будем).

Источник: канал «Жизнь в кредит»

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