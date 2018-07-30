Почему уборка офиса может обернуться проблемами бухгалтера с налоговой

Как отраслевые зачистки повлияют и на добросовестных налогоплательщиков?

Вкалывают роботы, а не человек

Успехи налогового администрирования, цифровизация этих процессов приводят к тому, что в принципе уже многие компании не только хотят работать вбелую, отказываясь от схем налоговой оптимизации, но не могут продолжать свою деятельность никак иначе.

Автоматизированная система контроля за возмещением НДС устроена таким образом, что не позволяет экспортеру, или компании, получить вычет из бюджета, если любой поставщик в цепочке не заплатил НДС.

Значит ли это, что заказчик услуг также несет ответственность за незаконные действия своего контрагента по уходу от уплаты налогов? Какая ответственность лежит на бухгалтере? Почему уборка офиса может обернуться проблемами с налоговой?

А бухгалтер виноват

Заказчик, имеющий отношения с недобросовестным контрагентом, автоматически и сам становится бенефициаром налоговой ответственности. Об этом необходимо помнить и регулярно напоминать руководству, которое почему-то имеет обыкновение забывать важные вещи, считая это заботой бухгалтера.

Не так давно с бухгалтером небольшой свердловской компании произошла пренеприятная история. Женщина вела бухгалтерию предприятия по гражданско-правовому договору. В 2014 году в организацию пришла выездная налоговая проверка. Фискальные органы отказали компании в праве на ЕНВД и доначислили налоги по общему режиму. Виновницей сделали бухгалтера, было возбуждено уголовное дело. Тогда ей удалось избежать уголовной ответственности, т.к. дело было закрыто по амнистии, но вскоре налоговики по гражданскому иску потребовали взыскать 2,7 млн руб. с бухгалтера. Суд признал вину бухгалтера в том, что компания недоплатила налоги. Довод уже вышедшей на пенсию женщины о том, что она работала вне штата, ей не помог.

Поэтому хотим предупредить всех бухгалтеров: будьте крайнее осторожны и предусмотрительны. Единственный надежный способ обезопасить себя — просить у руководителя письменное распоряжение. Об этом же говорится и в ч.8 ст.7 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

В текущем году бухгалтерам стоит быть особенно осторожными в вопросах, касающихся заключенных контрактов на профессиональную уборку и техническое обслуживание. Почему? Расскажем дальше.

Клининг под контролем

В 2018 году пристальное внимание фискальных органов приковано к двум отраслям: клининга и рыболовства, об этом заявил глава ФНС России Михаил Мишустин.

На днях в Торгово-промышленной палате РФ прошел форум клининга и технической эксплуатации с участием заместителя руководителя ФНС России Даниила Егорова. В своем выступлении высокий чиновник говорил о клининге, но, по сути, все его слова относятся в равной мере и к другим отраслям.

Заказчик — Подрядчик

В частности, Даниил Егоров заявил об изменении подхода к должной осмотрительности, и, если ранее достаточно было формально собрать документы поставщика перед заключением договора, то сейчас налоговые органы требуют анализировать фактические обстоятельства, связанные с организацией и функционированием бизнеса контрагента.

Очень много внимания на форуме было уделено взаимоотношениям заказчиков и подрядчиков услуг. Немало вопросов прозвучало из зала. Например, президент компании ОМС Виктор Найшуллер поинтересовался: я правильно понимаю, что единственный риск, который грозит заказчику в случае работы с неправильным, скажем так, поставщиком — это перспективное когда-либо прекращение контракта, а для самих заказчиков реально никаких рисков не существует?

На что заместитель руководителя ФНС Д. Егоров пояснил, что, если заказчик по расчетам понимал, у кого он заказывает услугу в компании, которая оптимизирует налоги с помощью незаконных схем — это чисто налоговые риски. Но есть и более серьезные последствия, если речь идет о таких понятиях, как «откаты» и взятки. «Мы говорим о взаимодействии с коллегами из ФСБ, подчеркнул Даниил Егоров — У них еще больше данных, они получают еще больше информации по другим источникам, и в итоге это может повлиять далеко не только на ситуацию чисто в налоговой сфере».

В тоже время Егоров подчеркнул: «Мы обращаемся к заказчикам не для того, чтобы сказать: заключайте контракты по самой высокой цене, — пытайтесь найти совершенно очевидную модель демпинга за счет налогов. Учитывая, как плотно мы сегодня работаем на этом рынке, вы должны очень хорошо понимать, что вы несете риски. Вот что я хочу до вас донести».

Что касается обеления рынка клининга, то в ФНС подсчитали, что государственная казна по окончанию проекта дополучит 50 млрд рублей.

Отраслевые ассоциации

Процесс вывода из теневого сектора экономики проводится в тесном взаимодействии ФНС с отраслевыми ассоциациями. Об этом не раз говорили налоговые чиновники. В клининге взаимодействие ФНС строится с Национальной ассоциацией фасилити операторов и Советом рынка фасилити менеджмента.

Исполнительный директор НАФО Юрий Богданов отметил, что в 2016-м году отрасль очень серьезно ощутила на себе возросшую эффективность работы контролирующих органов, в первую очередь, конечно, ФНС.

«Также стали явно заметны усилия центробанка по оздоровлению банковского сектора. Выездные налоговые проверки, блокировка счетов компаний стали такой ежедневной повесткой для владельцев и руководителей бизнесов в клининге и технической эксплуатации. В сложившейся ситуации игроки рынка поняли, что существующая парадигма ведения бизнеса стала высоко рисковой и явно убыточной, жить так дальше в общем-то больше стало невозможно. Год назад появилась наша ассоциация, ряд крупнейших игроков учредили ее, сейчас мы уже объединили усилия с АРУК, сформировали Совет рынка и собственно основной целью нашей деятельности является формирование рынка на основе честной конкуренции и неукоснительного соблюдения российского законодательства».

Стоит отметить, что в России рынок клининга социально значим, так как обеспечивает большое количество рабочих мест, к тому же имеет неплохой потенциал роста: на 8-10% в год. При разумной постановке дела отрасль могла бы приносить ощутимые доходы в бюджет государства.

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