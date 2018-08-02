Поможет ли новый сервис ФНС побороть «серый» бизнес

1 августа должен был заработать сервис по проверке контрагентов от ФНС «Прозрачный бизнес». Но его открытие снова не состоялось (уже третий раз за год). Запуск отложили до 10 августа.

Но закон суров, вспомнила налоговая. Есть приказ ФНС от 29.12.2016 N ММВ-7-14/729@, согласно которому именно 1 августа должны были быть опубликованы открытые данные организаций по среднесписочной численности, применяемом специальном налоговом режиме и об участии в консолидированной группе.

Поэтому вчера вечером вместо удобного сервиса по открытым данным ФНС опубликовала набор файлов. Там ничего непонятно. Но разместили ведь!

В общем, мы все-таки решили представить, что сервис когда-то заработает нормально, и спросили эксперта, будет ли «Прозрачный бизнес» востребован и будет ли бороться с «серым» бизнесом.

Комментарий генерального директора компании ЮРКОЛЛЕГИЯ — эксперта по взысканию долгов с юридических лиц, Елены Герасимовой:

«Сервис, безусловно, будет востребован. Многое из того, что заявлено ФНС РФ как часть сервиса «Прозрачный бизнес» и сейчас доступно на сайте ФНС. Например, информация о наличии у юридического лица задолженности по налогам.

Подавляющее большинство компаний перед заключением договора проверяют своего контрагента. В настоящий момент информацию можно получить из платных баз данных, которые аккумулируют информацию, с сайта ФНС, картотеки арбитражных дел, ФССП РФ и т.д. Иногда эта информация поступает с некоторым опозданием.

Если ФНС расширяет перечень публикуемой на своем сайте информации, и размещение будет происходить оперативно, это только расширит возможности компаний по проверке своих контрагентов.

Можно с уверенностью сказать, что данный сервис позволит компаниям избежать ошибок при выборе своих контрагентов и получить дополнительные инструменты при оценке рисков сотрудничества.

Что касается борьбы с «серым» бизнесом, то она будет происходить опосредовано. Компании может быть отказано в сотрудничестве по причине того, что риски сотрудничества с ней могут быть оценены как высокие. Таким образом, «серые» компании могут не получать заказов или получать их гораздо меньше, что будет оказывать давление на такой бизнес.

Но для того, чтобы обезопасить себя от заключения сделок с недобросовестными контрагентами, предпринимателям можно посоветовать не ограничиваться данными только из официальных источников. Мы живем в быстро изменяющемся мире, и это относится и к нашим деловым партнерам. К сожалению, компания, которая еще вчера была стабильной и прибыльной, сегодня может оказаться на грани банкротства.

Мы, к сожалению, наблюдаем это каждый день.

Поэтому недостаточно просто проверить контрагента перед заключением сделки, надо мониторить ситуацию вокруг вашего контрагента постоянно, особенно если речь идет о крупных сделках.

Кроме информации с сайта ФНС РФ, надо периодически просматривать сайт Картотеки арбитражных дел на предмет исков к вашему контрагенту, сайт ФССП РФ на предмет исполнительного производства в отношении контрагента, а также стоит поддерживать контакты с другими кредиторами вашего контрагента, у которых возможно есть информация, которая еще не появилась в официальных источниках".

Все инструменты для проверки контрагентов мы собрали тут.

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